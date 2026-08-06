Lê Phương phản ứng khi 'chồng màn ảnh' Lương Thế Thành có động thái 'nịnh' vợ bầu

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An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Lương Thế Thành có động thái "nịnh" vợ bầu Thúy Diễm nhưng động thái của "bà xã màn ảnh" Lê Phương mới khiến fan chú ý.

Lương Thế Thành vừa chia sẻ hình ảnh xinh đẹp của bà xã Thúy Diễm, thể hiện tình cảm ngọt ngào trong giai đoạn đặc biệt: "Bầu xinh đẹp duy nhất của anh!". Thậm chí, nam diễn viên còn thừa nhận "phải chỉnh đốn văn để khỏi phải khốn đốn với bầu xinh đẹp duy nhất trong cuộc đời". Kiểu "nịnh vợ bầu" của Lương Thế Thành khiến fan thích thú.

Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng, Lê Phương cũng đăng tải hình ảnh bản thân mang thai kèm dòng hờn dỗi trêu chọc Lương Thế Thành: "Thiệt là may mắn khi được là bà bầu xinh đẹp nhất của anh. Bầu này cũng Mai nè anh, anh thấy sao?". Đáp lại, nam diễn viên hài hước: "Xin lỗi em chỉ ở trong phim thôi".

Lê Phương và Lương Thế Thành: Cuộc sống hạnh phúc và những khoảnh khắc Đáng nhớ - Ảnh 1.
Lê Phương và Lương Thế Thành: Cuộc sống hạnh phúc và những khoảnh khắc Đáng nhớ - Ảnh 2.

Lương Thế Thành đăng ảnh nịnh vợ bầu Thúy Diễm. Bình luận của Lê Phương ngay dưới bài đăng khiến fan thích thú.

Thực tế, từ tháng 3/2026, Lê Phương và Lương Thế Thành đã gây sốt khi tái hợp trong bộ phim truyền hình "Bóng ma hạnh phúc" (THVL1). Trong phim, Thanh Mai (Lê Phương) hy sinh sự nghiệp để chăm lo gia đình nhưng chịu nhiều áp lực, còn chồng cô là doanh nhân Hoàng Dũng (Lương Thế Thành) lại vướng vào cám dỗ với "người thứ ba". Sự nhu nhược và mù quáng trong tình cảm của nhân vật Dũng được xem là nguyên nhân chính đẩy gia đình vào bi kịch khiến có thời điểm Lương Thế Thành được coi là "người chồng đáng ghét nhất màn ảnh". 

Ở chiều ngược lại, nhân vật do Lê Phương đảm nhận lại nhận được nhiều sự đồng cảm. Bởi ban đầu, Thanh Mai được khắc họa là người phụ nữ truyền thống, luôn hy sinh vì gia đình nhưng sau biến cố là hành trình thay đổi của nhân vật. 

Điểm cộng của cặp đôi là diễn xuất, đặc biệt trong các phân đoạn tâm lý. Khả năng thể hiện cảm xúc qua ánh mắt và biểu cảm giúp nhân vật trở nên chân thực hơn, góp phần làm tăng sức hút cho câu chuyện trên màn ảnh nhỏ.

Trái ngược với trên phim, ngoài đời, Lê Phương tìm được hạnh phúc bên chồng trẻ Trung Kiên. Còn Lương Thế Thành vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ với hôn nhân viên mãn bên Thúy Diễm. Cả hai sắp đón con thứ 2 sau 10 năm kết hôn.

Lê Phương và Lương Thế Thành: Cuộc sống hạnh phúc và những khoảnh khắc Đáng nhớ - Ảnh 3.

Ngoài đời, gia đình hạnh phúc của Lê Phương - Trung Kiên.

Lê Phương và Lương Thế Thành: Cuộc sống hạnh phúc và những khoảnh khắc Đáng nhớ - Ảnh 4.

Lương Thế Thành - Thuý Diễm sắp đón con thứ 2 sau 10 năm kết hôn.

 

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