Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Thứ bảy, 19:00 17/01/2026 | Thế giới showbiz
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lê Âu Ngân Anh đón tuổi mới nhưng con trai 2 tuổi của nàng hậu cũng nhận được sự quan tâm không kém từ khán giả.

Bố mẹ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ýBố mẹ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý

GĐXH - Chia sẻ ảnh gia đình trong ngày sinh nhật, diện mạo bố mẹ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh gây chú ý.

Lê Âu Ngân Anh chúc mừng sinh nhật bên con trai Tino và chồng Phan Tô Ny - Ảnh 1.

Mới đây, Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đón sinh nhật tuổi 31 bên cạnh chồng - MC Phan Tô Ny - và con trai Tino 2 tuổi. "Tôi biết ơn vì có một cột mốc trọn vẹn, ấm áp. Mong bản thân luôn đủ yêu thương để mỉm cười, đủ kiên nhẫn theo đuổi những mục tiêu dài hạn", nàng hậu chia sẻ.

Lê Âu Ngân Anh chúc mừng sinh nhật bên con trai Tino và chồng Phan Tô Ny - Ảnh 2.

Trong hình ảnh là gia đình hạnh phúc của Lê Âu Ngân Anh nhân sinh nhật nhưng con trai 2 tuổi của nàng hậu cũng nhận được sự quan tâm không kém của khán giả.

Lê Âu Ngân Anh chúc mừng sinh nhật bên con trai Tino và chồng Phan Tô Ny - Ảnh 3.

Em bé được nhận xét có sống mũi cao, đôi mắt tròn giống bố và gương mặt bầu bĩnh thừa hưởng từ mẹ. "Cả nhà đều đẹp! Tino đẹp trai nhất!"; "Công nhận có vợ là hoa hậu sinh con thật là cưng. MC Tô Ny không mau dụ ngọt vợ sinh cho vài đứa nữa"; "Thấy thành công nhất của 2 vợ chồng là Tino";....

Lê Âu Ngân Anh chúc mừng sinh nhật bên con trai Tino và chồng Phan Tô Ny - Ảnh 4.
Lê Âu Ngân Anh chúc mừng sinh nhật bên con trai Tino và chồng Phan Tô Ny - Ảnh 5.

Dịp này, Ngân Anh tiết lộ dự định sinh thêm con sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ trong hai năm tới. Hiện chồng cô đồng hành, hỗ trợ vợ phát triển học vấn, công việc và chăm lo tổ ấm. Cả hai đang vận hành một trung tâm đào tạo kỹ năng nói và MC chuyên nghiệp, Phan Tô Ny trực tiếp giảng dạy, Ngân Anh phụ trách hình ảnh và truyền thông.

Lê Âu Ngân Anh chúc mừng sinh nhật bên con trai Tino và chồng Phan Tô Ny - Ảnh 6.
Lê Âu Ngân Anh chúc mừng sinh nhật bên con trai Tino và chồng Phan Tô Ny - Ảnh 7.

Hoa hậu nói dù bận rộn công việc, vợ chồng cô vẫn duy trì những buổi tối bên con nhằm tăng sự gắn kết gia đình. Người đẹp được bố mẹ chồng hỗ trợ chăm sóc cháu, nhờ đó yên tâm giảng dạy và làm việc.

Lê Âu Ngân Anh chúc mừng sinh nhật bên con trai Tino và chồng Phan Tô Ny - Ảnh 8.

Hiện cô hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật, thỉnh thoảng trình diễn thời trang, dự sự kiện hoặc nhận quảng cáo khi sắp xếp được thời gian.

 

