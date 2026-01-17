Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ
GĐXH - Lê Âu Ngân Anh đón tuổi mới nhưng con trai 2 tuổi của nàng hậu cũng nhận được sự quan tâm không kém từ khán giả.
Dịp này, Ngân Anh tiết lộ dự định sinh thêm con sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ trong hai năm tới. Hiện chồng cô đồng hành, hỗ trợ vợ phát triển học vấn, công việc và chăm lo tổ ấm. Cả hai đang vận hành một trung tâm đào tạo kỹ năng nói và MC chuyên nghiệp, Phan Tô Ny trực tiếp giảng dạy, Ngân Anh phụ trách hình ảnh và truyền thông.
Hoa hậu nói dù bận rộn công việc, vợ chồng cô vẫn duy trì những buổi tối bên con nhằm tăng sự gắn kết gia đình. Người đẹp được bố mẹ chồng hỗ trợ chăm sóc cháu, nhờ đó yên tâm giảng dạy và làm việc.
