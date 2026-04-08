Hà Nội: Truy tìm người phụ nữ 'bốc hơi' cùng 60 tỷ đồng sau cú lừa đáo nợ
GĐXH - Lấy lý do cần tiền để làm thủ tục đáo nợ ngân hàng, Đào Thị Thu Trang đã huy động khoảng 60 tỷ đồng của nhiều người rồi đột ngột mất tích. Công an TP Hà Nội hiện đã phát lệnh truy tìm đối tượng này để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang giải quyết đơn tố giác đối với Đào Thị Thu Trang (sinh năm 1989; ở khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, Hà Nội) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 60 tỷ đồng qua hình thức nhận tiền để đáo nợ ngân hàng nhưng không thực hiện, sau đó bỏ trốn, không trả lại tiền.
Quá trình xác minh, cơ quan Công an chưa xác định được Đào Thị Thu Trang hiện đang ở đâu.
Ngày 07/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối với Đào Thị Thu Trang.
Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Đào Thị Thu Trang ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý 0944345333) hoặc qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.
Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắtPháp luật
GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.