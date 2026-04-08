Hà Nội: Truy tìm người phụ nữ 'bốc hơi' cùng 60 tỷ đồng sau cú lừa đáo nợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang giải quyết đơn tố giác đối với Đào Thị Thu Trang (sinh năm 1989; ở khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, Hà Nội) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 60 tỷ đồng qua hình thức nhận tiền để đáo nợ ngân hàng nhưng không thực hiện, sau đó bỏ trốn, không trả lại tiền.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an chưa xác định được Đào Thị Thu Trang hiện đang ở đâu.

Đối tượng Đào Thị Thu Trang. Ảnh: CAHN

Ngày 07/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối với Đào Thị Thu Trang.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Đào Thị Thu Trang ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý 0944345333) hoặc qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.