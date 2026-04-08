Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Hà Nội: Truy tìm người phụ nữ 'bốc hơi' cùng 60 tỷ đồng sau cú lừa đáo nợ

Thứ tư, 23:06 08/04/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lấy lý do cần tiền để làm thủ tục đáo nợ ngân hàng, Đào Thị Thu Trang đã huy động khoảng 60 tỷ đồng của nhiều người rồi đột ngột mất tích. Công an TP Hà Nội hiện đã phát lệnh truy tìm đối tượng này để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đang giải quyết đơn tố giác đối với Đào Thị Thu Trang (sinh năm 1989; ở khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, Hà Nội) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 60 tỷ đồng qua hình thức nhận tiền để đáo nợ ngân hàng nhưng không thực hiện, sau đó bỏ trốn, không trả lại tiền.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an chưa xác định được Đào Thị Thu Trang hiện đang ở đâu.

Đào Thị Thu Trang lừa đảo 60 tỷ đồng: Công an Hà Nội truy tìm đối tượng - Ảnh 1.

Đối tượng Đào Thị Thu Trang. Ảnh: CAHN

Ngày 07/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối với Đào Thị Thu Trang.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Đào Thị Thu Trang ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý 0944345333) hoặc qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Hà Nội: 'Ôm' tiền mua chung đất rồi bỏ trốn, người đàn ông bị Công an truy tìm

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm Trịnh Xuân Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền mua chung bất động sản rồi tự ý bán, chiếm đoạt tiền của đối tác.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: 'Ôm' tiền mua chung đất rồi bỏ trốn, người đàn ông bị Công an truy tìm

Hà Nội: 'Ôm' tiền mua chung đất rồi bỏ trốn, người đàn ông bị Công an truy tìm

Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô

Công an truy tìm người phụ nữ Hà Nội lừa đảo mua bán ô tô

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo Nguyễn Văn Dũng

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng lừa đảo Nguyễn Văn Dũng

Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Đạt lừa đảo chiếm đoạt tiền

Công an TP Hà Nội truy tìm đối tượng Nguyễn Quốc Đạt lừa đảo chiếm đoạt tiền

Công an Hà Nội truy tìm người đàn ông 40 tuổi, lừa đảo hàng tỷ đồng qua mua bán xe ô tô cũ

Công an Hà Nội truy tìm người đàn ông 40 tuổi, lừa đảo hàng tỷ đồng qua mua bán xe ô tô cũ

Cùng chuyên mục

Nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện ở Thanh Hóa vi phạm quy định

Nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện ở Thanh Hóa vi phạm quy định

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, xử lý hàng loạt cơ sở kinh doanh bar, club, nhà nghỉ... vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy.

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt khi đang làm nhiệm vụ

Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt khi đang làm nhiệm vụ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt, Cơ quan Công an đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng ép doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý khủng hoảng

Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng ép doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý khủng hoảng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ hai đối tượng Vũ Tùng Lâm (SN 1990) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992) cùng trú tại TP Hải Phòng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Hà Nội: Danh tính nam thanh niên dùng dao tấn công tài xế ô tô ở KĐT Linh Đàm

Hà Nội: Danh tính nam thanh niên dùng dao tấn công tài xế ô tô ở KĐT Linh Đàm

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một đối tượng có biểu hiện bất thường, thường xuyên sử dụng ma túy đã dùng hung khí tấn công tài xế xe ghép ngay giữa ban ngày tại khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội).

Lừa người quen góp vốn mua đất chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng tiêu xài

Lừa người quen góp vốn mua đất chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng tiêu xài

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của người quen, Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú tại TP Đà Nẵng) nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Giả danh lực lượng trật tự đô thị, Lã Phương Nam (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) chiếm đoạt tài sản của người vi phạm giao thông.

Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàng

Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định các giao dịch của người dân là quan hệ dân sự và doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết trả hàng. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả hàng, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định.

Công an Hà Nội quyết liệt truy quét tội phạm công nghệ cao 'dạt' từ Đông Nam Á về Thủ đô

Công an Hà Nội quyết liệt truy quét tội phạm công nghệ cao 'dạt' từ Đông Nam Á về Thủ đô

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sau các đợt truy quét mạnh mẽ từ Campuchia và các nước lân cận, tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng chuyển dịch địa bàn sang Việt Nam. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ nhóm ngoại bang núp bóng các căn hộ hạng sang để lừa đảo xuyên quốc gia.

Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 'Tương đối nhiều' bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội cũng trở thành 'nạn nhân'

Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 'Tương đối nhiều' bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội cũng trở thành 'nạn nhân'

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Ngoài Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội - Nhập thịt của Cường Phát để cung cấp cho 26 trường công lập trên địa bàn thì Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc được xác định cũng đã cấp thịt lợn bệnh cho "tương đối nhiều" bếp ăn mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội.

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.

Xem nhiều

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Pháp luật

GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học

Pháp luật
Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàng

Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàng

Pháp luật
TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thông

TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thông

Pháp luật
Hà Nội: Tài xế ô tô bị hành khách dùng dao tấn công sau mâu thuẫn

Hà Nội: Tài xế ô tô bị hành khách dùng dao tấn công sau mâu thuẫn

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top