Công an Hà Nội truy tìm đối tượng chiếm đoạt tài sản từ "giao hàng nhanh"

Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang xác minh, giải quyết đơn tố giác Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh (phường Thượng Cát, TP Hà Nội).

Đối tượng Lương Anh Tú. Ảnh: CACC

Theo đơn tố giác, Lương Anh Tú (SN 2001; hộ khẩu thường trú tại tiểu khu 3, xã Mường La, tỉnh Sơn La) đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt (tiền và hàng hóa có tổng giá trị 54.000.000 đồng) thông qua hình thức đi giao hàng và thu tiền hàng nhưng sau đó không quyết toán lại tiền cho công ty.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Lương Anh Tú hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra quyết định truy tìm đối tượng trên.

Cơ quan Công an thông báo, ai biết hoặc nhìn thấy Lương Anh Tú có đặc điểm như trên ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT đồng chí Hoàng Văn Chương - Cán bộ thụ lý: 0379666892) hoặc qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.