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Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả

Thứ ba, 09:58 07/07/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
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GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang phát lệnh truy tìm 2 đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau khi mượn chiếc xe ô tô của người dân rồi cắt đứt liên lạc.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang xác minh đơn tố giác Lê Thành Trung (SN 1974, thường trú tại B22 - TT15 KĐT Văn Quán, phường Hà Đông, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Kim (SN 1968, thường trú tại số 3 ngõ 86 Cầu Am, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Theo đơn trình báo, vào năm 2017, Trung và Kim có hỏi mượn anh H (trú tại phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội) chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5. Tuy nhiên sau khi quá thời hạn, hai đối tượng không hoàn trả chiếc xe ô tô trên cho anh H.

Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả - Ảnh 1.
Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả - Ảnh 2.

Hai đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được hai đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định truy tìm hai đối tượng trên.

Ai biết thông tin về hai đối tượng trên thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (SĐT: 0986194222), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả - Ảnh 3.Công an truy tìm cô gái đi xe máy nghi gây tai nạn bỏ chạy

Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển xe máy đã không xuống cứu nạn nhân mà tiếp tục phóng xe bỏ chạy khiến dư luận phẫn nộ. Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An) đã phát thông báo tìm kiếm người gây ra tai nạn nói trên để xác minh làm rõ.

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