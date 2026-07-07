Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang phát lệnh truy tìm 2 đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau khi mượn chiếc xe ô tô của người dân rồi cắt đứt liên lạc.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang xác minh đơn tố giác Lê Thành Trung (SN 1974, thường trú tại B22 - TT15 KĐT Văn Quán, phường Hà Đông, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Kim (SN 1968, thường trú tại số 3 ngõ 86 Cầu Am, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội) có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.
Theo đơn trình báo, vào năm 2017, Trung và Kim có hỏi mượn anh H (trú tại phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội) chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX5. Tuy nhiên sau khi quá thời hạn, hai đối tượng không hoàn trả chiếc xe ô tô trên cho anh H.
Hai đối tượng liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Hiện, cơ quan Công an chưa xác định được hai đối tượng ở đâu. Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định truy tìm hai đối tượng trên.
Ai biết thông tin về hai đối tượng trên thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (SĐT: 0986194222), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.
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