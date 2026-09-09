Công an Bắc Ninh thông báo truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối tượng Phạm Văn Thường

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, giải quyết vụ án Phạm Văn Thường (SN 1975, trú tại thôn Bùi, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025).

Quá trình điều tra xác định bị can đã bỏ trốn, ngày 27/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định truy nã "Đặc biệt nguy hiểm" đối với Phạm Văn Thường về tội danh trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi Phạm Văn Thường sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định truy nã "Đặc biệt nguy hiểm" đối với Phạm Văn Thường về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ảnh: CACC

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp với các cơ quan tố tụng để xem xét, kết luận điều tra đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt bị can. Trường hợp bị can cố tình tiếp tục bỏ trốn đến khi xét xử vắng mặt thì đồng nghĩa với việc bị can từ bỏ quyền tự bào chữa cũng như không được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an cho biết, theo Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025 người phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" có thể bị:

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm (tùy theo tính chất, mức độ phạm tội);

- Ngoài hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cơ quan điều tra rất mong quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, theo số điện thoại 02043.854.666 (địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật.

Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, Nhân dân không nên có các hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng nếu thấy không an toàn và khi chưa có sự can thiệp của lực lượng Công an.