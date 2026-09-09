Hà Nội: Công an phường Phú Diễn bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế
GĐXH - Trong quá trình tuần tra kiểm soát tại một khu đô thị trên địa bàn, Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng người nước ngoài đang bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào ngày 7/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Khu đô thị Goldmark (thuộc phường Phú Diễn, TP Hà Nội), tổ công tác của Công an phường Phú Diễn đã phát hiện một nam giới người nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính nhằm làm rõ nhân thân theo quy định. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng công an xác định người này tên là Lim Hyun Woo (sinh năm 1999, quốc tịch Hàn Quốc). Bước đầu xác minh cho thấy đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, với thời hạn lưu trú dự kiến đến ngày 9/9/2026.
Tiếp tục đấu tranh làm rõ, Lim Hyun Woo khai nhận đang có Quyết định truy nã số A-11455/7-2026 ngày 21/7/2026 của Cơ quan Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngay sau khi xác định chính xác đối tượng truy nã quốc tế, tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Phú Diễn để tiếp tục xác minh, xử lý.
Hiện Công an phường đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.