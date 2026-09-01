Hà Nội: Bắt giữ và bàn giao đối tượng truy nã đỏ lừa đảo hơn 10 triệu USD cho Hàn Quốc

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó, vào ngày 31/12/2025, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, Công an phường Láng đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng Lee Sammin (sinh năm 1996, quốc tịch Hàn Quốc).

Lee Sammin là đối tượng bị Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ liên quan đến tội danh lừa đảo qua mạng viễn thông. Việc tóm gọn thành công tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia ngay tại cấp cơ sở cho thấy tinh thần chủ động, sắc bén và tinh nhuệ của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng công an bàn giao đối tượng Lee Sammin cho phía Hàn Quốc (áo đen, đứng thứ 3 từ trái sáng). Ảnh: CAHN

Theo hồ sơ điều tra, Lee Sammin cùng các đồng phạm trong đường dây đã thực hiện hành vi lừa đảo quy mô lớn nhắm vào nhiều nạn nhân. Các đối tượng sử dụng vỏ bọc là các chuyên gia đầu tư tài chính uy tín, tiếp cận nạn nhân thông qua không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội.

Tổ chức này đưa ra các thông tin gian dối, tung ra các mã cổ phiếu giả sắp được niêm yết trên thị trường để tạo lòng tin, từ đó dụ dỗ nạn nhân nộp tiền tham gia đầu tư. Bằng thủ đoạn trên, nhóm tội phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 10.693.343 USD của các nạn nhân.

Sau quá trình củng cố hồ sơ và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ, ngày 27/8/2026, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành bàn giao an toàn đối tượng Lee Sammin cho phía cơ quan chức năng Hàn Quốc tiếp nhận xử lý theo đúng thẩm quyền.

Vụ việc này một lần nữa khẳng định sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Công an cơ sở và các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, đồng thời minh chứng cho vai trò tích cực của Việt Nam trong công tác hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm.

Qua đó, lực lượng chức năng phát đi thông điệp mạnh mẽ rằng Việt Nam kiên quyết không để các đối tượng truy nã quốc tế lợi dụng lãnh thổ để lẩn trốn, góp phần giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội.