Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch Cây xanh Công Minh đang bị truy nã ra đầu thú

| Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và một số tỉnh, thành phố, đồng thời đề nghị truy tố vắng mặt Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, về các tội danh liên quan đến đấu thầu và hối lộ.

Ngày 7/9, Bộ Công an thông tin, ngày 4/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra bổ sung vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố.

Cơ quan An ninh điều tra đồng thời ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 22/BKL-ANĐT-P4. 

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vắng mặt bị can Nguyễn Công Minh (SN 1972, quê Hà Tĩnh), nghề nghiệp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh.

Bộ Công an yêu cầu Chủ tịch Cây xanh Công Minh đang bị truy nã ra đầu thú - Ảnh 1.

Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và một số tỉnh, thành phố, đồng thời đề nghị truy tố vắng mặt Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, về các tội danh liên quan đến đấu thầu và hối lộ - (ảnh Bộ Công an).

Nguyễn Công Minh có nơi thường trú tại Khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, nay thuộc phường Bình Phước, TP Đồng Nai. 

Theo Bộ Công an, bị can Nguyễn Công Minh đang bị truy nã. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. 

Bộ Công an cũng thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. 

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tại số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Phú Thọ: Triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm người qua chiêu 'vé cào trúng thưởng'

Phú Thọ: Triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm người qua chiêu 'vé cào trúng thưởng'

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người Việt tổ chức hoạt động từ Lào. Nhóm này lập các fanpage giả mạo, livestream bán “vé cào trúng thưởng”, dàn dựng giao dịch giả để dụ người chơi chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt của hàng trăm bị hại số tiền lên tới nhiều tỷ đồng.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng cầm dao, cuốc đuổi đánh người gây náo loạn ở xã Phù Đổng

Hà Nội: Khởi tố đối tượng cầm dao, cuốc đuổi đánh người gây náo loạn ở xã Phù Đổng

Pháp luật -

GĐXH - Mang theo dao và cuốc để truy đuổi, tấn công người dân gây náo loạn khu dân cư, đối tượng Nguyễn Thị Thu Hằng vừa chính thức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.