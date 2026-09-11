Công an Hưng Yên thông báo danh sách 176 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 31/8 - 6/9/2026)

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 31/8 - 6/9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh ghi nhận 176 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Cụ thể:

1. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 13 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:

Hình ảnh các phương tiện vi phạm bị phạt nguội.

2. Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 161 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 60 phương tiện xe ô tô; 101 phương tiện xe mô tô.

15C-475.68 89A-260.42 17A-022.62 14A-477.12 30G-096.88 34A-420.07 15A-731.56 29K-356.68 17C-189.99 15C-387.63 89A-982.66 89A-917.16 17A-771.51 15H-320.43 89H-173.10 30L-238.79 89A-639.84 89A-903.87 35D-005.55 15C-617.10 17H-047.41 89H-117.43 89A-437.03 30K-876.36 89A-836.91 30L-432.04 17A-316.21 17C-194.38 17A-127.64 20A-564.36 14E-011.39 15B-372.21 36K-086.27 17D-008.61 20B-159.26 89C-021.46 15C-415.79 15B-240.85 89C-085.96 34C-297.55 17C-188.63 29C-726.21 17A-721.03 37D-021.65 17C-141.72 17A-400.97 29K-120.07 89H-153.10 29C-444.98 63R-013.00 29H-670.87 89A-452.08 89H-054.05 89C-033.32 17A-385.88 30K-652.26 29E-718.07 17A-501.85 17C-167.93 17A-259.61 17B2-739.64 17B2-577.54 17B8-425.28 19AA-071.33 17B8-564.17 17AC-041.22 29AE-960.71 17B2-662.26 17B2-738.78 18F1-331.53 18B1-799.47 17B2-627.04 17AK-031.13 17B8-100.10 89AB-472.02 89AB-674.12 17B7-014.88 17B9-136.47 17AB-054.97 19B9-165.33 89AA-945.64 89AB-978.67 36AE-119.01 35AB-216.13 17B5-188.58 17B5-731.85 23N1-143.54 89AB-492.09 89AB-582.98 89B2-237.09 90AF-044.37 17AK-030.00 17AL-061.93 17B7-338.95 17L4-1456 35AB-201.26 15AB-591.69 17B5-087.44 29X5-473.90 30L8-7777 34AS-075.43 34B3-135.04 34P9-808.89 37N9-0673 89K8-5316 89L1-318.73 15AB-469.87 15K1-575.91 29BL-064.54 29C1-924.43 59D3-146.32 89AA-240.21 98Y1-7049 89AH-007.47 29V1-871.66 29X5-057.44 34B5-035.86 29BG-049.23 15G1-090.45 29E2-394.08 34AN-045.90 34E1-335.50 14X1-525.09 15K1-198.69 34S1-058.12 29AE-507.19 17AH-070.28 29Z1-310.40 29Z1-133.28 89F1-519.35 73AC-123.29 34B4-343.12 15AC-125.76 12AA-361.92 34B3-634.71 89L3-3625 29AH-270.69 24K3-7913 15K1-198.68 15G1-618.37 34AS-042.30 34B3-157.14 89B1-239.28 89K2-4930 34B5-021.17 89L1-246.02 15AB-088.93 89AE-029.78 18B2-803.56 15AC-244.62 15AS-030.96 15C1-416.19 15G1-951.67 29AG-274.23 29L1-708.66 34B4-455.15 34S1-205.10 88G1-220.93 89F1-278.30 89F1-482.19 99D1-073.19

Hình ảnh các phương tiện vi phạm bị phạt nguội.

3. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 02 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường: 17A-110.54 và 30E-223.77.

Cơ quan chức năng cảnh báo: Mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Khuyến cáo: Mọi tổ chức, cá nhân truy cập trang Zalo OA và Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên, để:

- Nắm bắt các thông tin về Trật tự an toàn giao thông.

- Tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính về Trật tự an toàn giao thông.

- Tương tác, cung cấp các thông tin bất cập, kiến nghị, phản ánh về Trật tự an toàn giao thông; các hành vi vi phạm pháp luật về Trật tự an toàn giao thông.

- Thông tin cung cấp chính xác phục vụ đắc lực trong công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

- Mọi thông tin Nhân dân cung cấp được đảm bảo bí mật tuyệt đối.

- SĐT Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên: 0794.89.89.89

- Địa chỉ: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Cách tra cứu phạt nguội 1. Tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát Giao thông Bước 1: Truy cập website Cục CSGT. Bước 2: Cột bên phải màn hình, nhấn vào mục Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh. Bước 3: Nhập đầy đủ biển số xe cần kiểm tra. Bước 4: Chọn loại phương tiện (Ô tô/Xe máy/Xe đạp điện). Bước 5: Nhập mã bảo mật và nhấn Tra cứu để xem kết quả. 2. Tra cứu phạt nguội qua ứng dụng VNeTraffic Bước 1: Tải ứng dụng VNeTraffic từ App Store (iOS) hoặc CH Play (Android). Bước 2: Đăng nhập vào ứng dụng và điền thông tin biển số xe của bạn để hệ thống kiểm tra. 3. Tra cứu phạt nguội trên website Cục Đăng kiểm Việt Nam Bước 1: Truy cập cổng thông tin của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Bước 2: Vào mục Tra cứu phương tiện -> Tra cứu kiểm định xe cơ giới. Bước 3: Nhập biển số, số tem/giấy chứng nhận đăng kiểm hiện tại và mã xác thực, sau đó ấn Tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo phạt nguội (nếu có) ở phần dưới cùng của kết quả.

Công an Hưng Yên thông báo danh sách 261 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 3 - 9/8/2026) GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 261 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 3-9/8/2026.

Danh sách 257 biển số xe bị Công an Hưng Yên thông báo đến nộp phạt nguội (từ ngày 20-26/7/2026) GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 257 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 20-26/7/2026.



