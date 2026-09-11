5 trường hợp này được hỗ trợ tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ ngày 1/4/2027

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Nhóm đối tượng nào được đề xuất tăng hỗ trợ đóng BHYT?

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT. Nghị định này áp dụng đối với người tham gia BHYT, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cơ quan BHXH và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan BHYT.

Theo dự thảo Nghị định, dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/4/2027, mức ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT được đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng đối với một số nhóm đối tượng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn và nhóm tham gia BHYT theo diện hộ gia đình.

Mức đóng BHYT dự kiến tăng từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, mức đóng tiếp tục được điều chỉnh lên 5,4% và 6% vào năm 2030.

Nếu được thông qua, từ ngày 1/4/2027, chính sách mới sẽ nâng mức hỗ trợ BHYT cho 5 nhóm đối tượng. Theo đó, 5 nhóm được đề xuất tăng hỗ trợ đóng BHYT bao gồm:

- Người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 80% mức đóng BHYT, tăng 10% so với mức hiện hành.

- Học sinh, sinh viên, mức hỗ trợ được đề xuất nâng từ tối thiểu 50% lên tối thiểu 70% mức đóng.

- Người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình, dự thảo đề xuất nâng mức hỗ trợ từ tối thiểu 30% lên 50% mức đóng BHYT.

- Người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo, dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.

Theo đề xuất của Bộ Y tế, 5 nhóm đối tượng được tăng hỗ trợ đóng BHYT từ 1/4/2027. Ảnh minh họa: TL

Theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, hiện nay ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức phí đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền.

Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo; dân tộc thiểu số đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ tối thiểu 50% đối với học sinh, sinh viên và một số nhóm đối tượng khác; tối thiểu 30% đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Như vậy, so với chính sách hiện hành, dự thảo tập trung tăng mức hỗ trợ cho một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn và nhóm đang tham gia BHYT theo diện hộ gia đình, đồng thời bổ sung người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo vào nhóm được hỗ trợ 100%.

Các mức hỗ trợ được đề xuất thực hiện theo lộ trình, phù hợp với mức đóng BHYT, đối tượng ưu tiên và khả năng cân đối Quỹ BHYT, ngân sách Nhà nước.

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế

- Người tham gia BHYT sẽ được cấp thẻ BHYT, là căn cứ để hưởng các quyền lợi về BHYT theo quy định. Thẻ BHYT được cấp ở dạng bản điện tử hoặc bản giấy, có giá trị pháp lý như nhau.

- Người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám, chữa bệnh cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản. Người tham gia BHYT có quyền thay đổi cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý.

- Người tham gia BHYT sẽ được khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

- Được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh: Tùy thuộc vào đối tượng tham gia BHYT, loại bệnh và tuyến điều trị, người dân có thể được thanh toán từ 40% đến 100% chi phí khám, chữa bệnh.

- Người tham gia BHYT có quyền yêu cầu cơ quan BHXH, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và các cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về các quy định, quy trình, biểu mẫu liên quan đến việc thực hiện quyền lợi BHYT.

- Có quyền khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về BHYT của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Để được hưởng các quyền lợi trên, người tham gia BHYT cần thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ sau:

- Đóng BHYT đầy đủ và đúng thời hạn.

- Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ.

- Khi đi khám, chữa bệnh phải thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan BHXH và cơ sở khám, chữa bệnh.

- Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh ngoài phần do quỹ BHYT chi trả.