Tháng sinh Âm lịch của đứa trẻ có nhiều phúc khí: Càng trưởng thành càng sáng vận

Trong văn hóa phương Đông, thời khắc chào đời của một đứa trẻ luôn được coi trọng. Không chỉ ngày, giờ mà cả tháng sinh cũng được xem là yếu tố ảnh hưởng đến tính cách, vận mệnh sau này, theo Phụ nữ mới. Dưới đây là ba tháng Âm lịch được xem là “tháng vàng”, nơi hội tụ những tinh tú tốt lành, giúp trẻ sinh ra tràn đầy phúc đức và lan tỏa vận may cho cả gia đình.

Trẻ sinh tháng 3 Âm lịch: Năng động, sáng tạo, càng lớn càng có triển vọng

Trẻ sinh tháng 3 Âm lịch được cho là có khả năng thích nghi nhanh, giao tiếp tốt và dễ tìm được hướng đi phù hợp với bản thân. Ảnh minh họa

Tháng 3 Âm lịch thường gắn với thời điểm mùa xuân, khi vạn vật sinh sôi và tràn đầy sức sống. Vì vậy, theo quan niệm tử vi, những đứa trẻ chào đời vào tháng này thường mang nguồn năng lượng tích cực, tư duy linh hoạt và óc sáng tạo khá nổi bật.

Ngay từ nhỏ, trẻ sinh tháng 3 Âm lịch thường tò mò, thích tìm hiểu những điều mới mẻ và không ngại khám phá thế giới xung quanh. Các em có xu hướng học hỏi thông qua trải nghiệm, thích đặt câu hỏi và dễ bị thu hút bởi những điều chưa từng biết.

Sự hiếu kỳ đôi khi cũng khiến trẻ gặp không ít rắc rối trong những năm đầu đời. Cha mẹ có thể phải dành nhiều thời gian hơn để hướng dẫn, đồng hành và giúp con phân biệt đâu là trải nghiệm nên Ảnh minh họathử, đâu là giới hạn cần tuân thủ.

Tuy nhiên, khi trưởng thành, những ưu điểm này có thể trở thành lợi thế. Trẻ sinh tháng 3 Âm lịch được cho là có khả năng thích nghi nhanh, giao tiếp tốt và dễ tìm được hướng đi phù hợp với bản thân.

Nếu biết phát huy năng lực, họ có thể đạt được những bước tiến đáng kể trong công việc, đồng thời có cơ hội cải thiện tài chính và tận hưởng cuộc sống sung túc hơn.

Trẻ sinh tháng 6 Âm lịch: Có nghị lực, không dễ khuất phục trước khó khăn

Theo tử vi, tháng 6 Âm lịch được xem là có nhiều triển vọng về tài lộc. Ảnh minh họa

Tháng 6 Âm lịch rơi vào thời điểm mùa hè, tượng trưng cho nguồn năng lượng mạnh mẽ và nhiệt huyết. Theo tử vi, trẻ sinh vào tháng này thường được nhận xét là có ý chí, sự bền bỉ và tinh thần không dễ bỏ cuộc.

Ngay từ nhỏ, các em có thể hình thành tính cách khá độc lập. Khi đã đặt ra mục tiêu, trẻ thường cố gắng theo đuổi đến cùng thay vì dễ dàng từ bỏ khi gặp trở ngại.

Con đường trưởng thành của những người sinh tháng 6 Âm lịch có thể không hoàn toàn bằng phẳng. Họ được cho là có khả năng trải qua một số thất bại hoặc thử thách từ sớm. Nhưng chính những trải nghiệm đó lại giúp họ tích lũy kinh nghiệm, rèn bản lĩnh và trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi bước vào tuổi trưởng thành, sự kiên trì trở thành một trong những điểm mạnh giúp họ tạo dựng sự nghiệp. Dù hoạt động trong lĩnh vực nào, họ thường không ngại học hỏi và từng bước hoàn thiện bản thân.

Theo tử vi, đây cũng là tháng sinh Âm lịch được xem là có nhiều triển vọng về tài lộc. Nếu biết nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ, họ có thể xây dựng cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc và hưởng nhiều phúc lành khi về sau.

Trẻ sinh tháng 9 Âm lịch: Điềm tĩnh, có tầm nhìn và khéo léo trong giao tiếp

Trẻ sinh tháng 9 Âm lịch có vận trình tài lộc khá sáng khi trưởng thành. Ảnh minh họa

Tháng 9 Âm lịch thường được ví với mùa thu, thời điểm vạn vật bước vào giai đoạn chín muồi. Những đứa trẻ sinh vào tháng này theo quan niệm tử vi thường có tính cách tương đối điềm đạm, thận trọng và biết suy nghĩ trước khi hành động.

Không nhất thiết phải thể hiện bản thân quá nổi bật từ nhỏ, trẻ sinh tháng 9 Âm lịch có xu hướng âm thầm quan sát, tích lũy kiến thức và từng bước xác định mục tiêu của mình.

Thành tích học tập trong những năm đầu đời đôi khi chưa phản ánh hết năng lực thực sự của các em. Khi lớn hơn, khả năng suy luận, tư duy và những tài năng tiềm ẩn có thể dần được bộc lộ.

Một ưu điểm khác của người sinh tháng 9 Âm lịch là khả năng ứng xử. Họ thường biết lắng nghe, quan sát cảm xúc của người khác và tương đối khéo léo trong việc duy trì các mối quan hệ.

Nhờ vậy, khi bước vào môi trường công việc, họ có thể tạo dựng được mạng lưới quan hệ tốt, nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh và có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Theo tử vi, đây cũng là nhóm tháng sinh Âm lịch có vận trình tài lộc khá sáng khi trưởng thành. Sự thận trọng kết hợp với khả năng lập kế hoạch có thể giúp họ từng bước tích lũy tài sản, hướng tới cuộc sống đủ đầy và an yên.

Dù tháng sinh chỉ là một yếu tố tham khảo trong tử vi, nhưng theo quan niệm Á Đông, trẻ sinh vào tháng Âm lịch thuận mệnh, hợp vận sẽ giúp cha mẹ đón nhận nhiều niềm vui, may mắn và bình an trong cuộc sống, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Điều quan trọng hơn, chính tình yêu thương và sự nuôi dạy tử tế của cha mẹ mới là nền tảng giúp con cái phát huy phúc khí sẵn có, trưởng thành và gặt hái thành công.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.