Tháng 8 Âm lịch: 2 con giáp đón lộc lớn, 1 con giáp cần cảnh giác

Con giáp Ngọ: Bế tắc được tháo gỡ

Tài chính có dấu hiệu ổn định hơn nếu con giáp Ngọ biết tận dụng các mối quan hệ tích cực. Ảnh minh họa

Tháng 8 Âm lịch có thể mang đến cho con giáp Ngọ cảm giác mọi việc dần sáng rõ hơn. Nếu trước đó, họ phải loay hoay với một quyết định khó hoặc một vấn đề chưa tìm được cách xử lý, tháng này dễ xuất hiện người giúp họ "gỡ nút", theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Quý nhân của con giáp Ngọ có thể đến từ môi trường công việc hoặc những mối quan hệ xã hội. Người này không nhất thiết trực tiếp giải quyết vấn đề thay họ, nhưng có thể cung cấp thông tin, kinh nghiệm hoặc kết nối cần thiết.

Đây cũng là lúc con giáp Ngọ nên tránh nóng vội. Một số chuyện tưởng phải quyết định ngay thực tế lại cần thêm thời gian để quan sát. Khi bình tĩnh hơn, họ sẽ dễ nhận ra đâu là lựa chọn phù hợp.

Tài chính của con giáp Ngọ có dấu hiệu ổn định nhờ biết tận dụng các mối quan hệ tích cực.

Con giáp Dần: Bước qua khó khăn, vận may mở lối

Bước sang tháng 8 Âm lịch, vận trình của con giáp này được dự báo có sự chuyển biến theo chiều hướng sáng hơn Ảnh minh họa

Dần là con giáp sở hữu những điểm mạnh nổi bật, không bao giờ lùi bước trước nghịch cảnh. Trong công việc, họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh có tầm nhìn xa trông rộng, luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự quyết đoán để biến những ý tưởng táo bạo thành hiện thực rực rỡ, theo Thanh niên Việt.

Theo tử vi, năm Bính Ngọ 2026 là khoảng thời gian khá thuận lợi với con giáp này. Dần nằm trong thế Tam Hợp Dần - Ngọ - Tuất, nhờ đó dễ nhận được sự hỗ trợ từ môi trường xung quanh, đặc biệt trên phương diện công việc và phát triển sự nghiệp.

Đáng chú ý, bước sang tháng 8 Âm lịch, vận trình của con giáp này được dự báo có sự chuyển biến theo chiều hướng sáng hơn. Những áp lực trong tháng 7 dần được tháo gỡ, thay vào đó là cơ hội để tuổi Dần củng cố thành quả và tìm kiếm những bước tiến mới.

Công việc có khả năng xuất hiện tin vui, tài chính cũng có dấu hiệu khởi sắc. Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình cảm của tuổi Dần cũng có thể đón những tín hiệu tích cực hơn.

Con giáp Mão: Có lộc nhưng không nên chủ quan

Bước sang tháng 8 Âm lịch, con giáp Mão được khuyên nên thận trọng hơn thay vì quá tự tin vào vận may. Ảnh minh họa

Tuổi Mão thường được biết đến với sự tinh tế, mềm mỏng và khả năng ứng xử khéo léo. Con giáp này coi trọng các mối quan hệ và thường biết cách duy trì hòa khí ngay cả trong những tình huống dễ phát sinh mâu thuẫn.

Tháng 7 Âm lịch có thể là khoảng thời gian khá thuận lợi với con giáp này, giúp công việc và tài chính duy trì trạng thái ổn định. Tuy nhiên, bước sang tháng 8 Âm lịch, con giáp Mão được khuyên nên thận trọng hơn thay vì quá tự tin vào vận may.

Trước hết, vấn đề tài chính cần được đặt lên hàng đầu. Con giáp này nên kiểm soát chi tiêu, cân nhắc kỹ trước các khoản đầu tư hoặc quyết định liên quan đến tiền bạc để tránh tình trạng thu nhập tốt nhưng tiền lại nhanh chóng thất thoát.

Bên cạnh đó, con giáp Mão cũng nên quan tâm hơn đến sức khỏe và việc đi lại. Giữ nhịp sinh hoạt điều độ, hạn chế chủ quan trong những chuyến đi hoặc hoạt động có nguy cơ xảy ra sự cố sẽ giúp con giáp này bảo toàn những thành quả đã gây dựng.

Nhìn chung, tháng 8 Âm lịch mở ra hai gam màu khá khác biệt. Tuổi Dần và tuổi Tỵ có thể kỳ vọng vào những chuyển biến tích cực về công việc, tài lộc, trong khi tuổi Mão nên lấy sự thận trọng làm ưu tiên để giữ vững những gì đang có.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.