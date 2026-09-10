Tháng sinh Âm lịch của người sống chân thành

Theo quan niệm tử vi phương Đông, tháng sinh Âm lịch phần nào phản ánh tính cách và xu hướng vận mệnh của mỗi người. Dù không mang tính khẳng định tuyệt đối, nhiều quan niệm dân gian cho rằng những người sinh vào một số tháng Âm lịch thường có lối sống chân thành, biết đối nhân xử thế và tích lũy phúc đức. Nhờ đó, càng lớn tuổi họ càng có cuộc sống ổn định, sự nghiệp vững vàng và gia đình hạnh phúc, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Người sinh tháng 5 Âm lịch: Thẳng thắn, mạnh mẽ và dám theo đuổi mục tiêu

Trong công việc, người sinh tháng 5 Âm lịch có thể là một người đồng nghiệp sẵn sàng hợp tác, trong cuộc sống, có thể là một người bạn hoặc người đi trước đưa ra lời khuyên đúng lúc. Ảnh minh họa



Tháng 5 Âm lịch thường gợi cảm giác rực rỡ, mạnh mẽ của mùa hè. Người sinh vào thời điểm này được quan niệm là có cá tính khá quyết đoán, giàu năng lượng và không dễ bỏ cuộc trước thử thách.

Họ không thích nói quá nhiều về bản thân mà thường muốn chứng minh năng lực bằng hành động. Khi đã xác định mục tiêu, người sinh tháng 5 Âm lịch có thể kiên trì theo đuổi trong thời gian dài, kể cả khi con đường phía trước không thuận lợi.

Một điểm đáng chú ý là họ khá coi trọng sự thẳng thắn. Những hành vi giả tạo, thiếu trung thực thường không dễ nhận được thiện cảm từ họ.

Sự mạnh mẽ và rõ ràng trong cách sống cũng giúp họ thu hút những người có cùng chí hướng. Trong công việc, đó có thể là một người đồng nghiệp sẵn sàng hợp tác, trong cuộc sống, có thể là một người bạn hoặc người đi trước đưa ra lời khuyên đúng lúc.

Vì thế, vận may của người sinh tháng 5 Âm lịch thường được nhìn nhận như kết quả của sự nỗ lực, bản lĩnh và những mối quan hệ được xây dựng bằng sự tin tưởng.

Người sinh tháng 8 Âm lịch: Nhân hậu, biết ơn và sống có tình

Điều đáng quý ở người sinh tháng 8 Âm lịch không chỉ là vận may mà còn là khả năng giữ được những mối quan hệ chất lượng nhờ cách sống chân thành. Ảnh minh họa

Tháng 8 Âm lịch gắn với không khí đoàn viên của Tết Trung thu. Theo quan niệm dân gian, người có tháng sinh Âm lịch này thường sở hữu nét tính cách mềm mỏng, tình cảm và biết quan tâm đến người khác.

Họ không chỉ chú trọng việc nhận lại mà còn biết cho đi. Khi được người khác giúp đỡ, họ thường ghi nhớ và tìm cách đáp lại khi có cơ hội.

Trong giao tiếp, người sinh tháng 8 Âm lịch thường cố gắng giữ thái độ hòa nhã. Họ không muốn vì một chuyện nhỏ mà đánh mất một mối quan hệ lâu dài.

Sự tử tế ấy giúp họ dễ tạo thiện cảm với những người xung quanh. Khi cần một lời khuyên hoặc sự hỗ trợ, họ thường có người sẵn lòng đứng bên cạnh.

Trong công việc, đó có thể là người thầy, người quản lý hoặc đồng nghiệp giàu kinh nghiệm. Trong cuộc sống, đó có thể là bạn bè hoặc người thân đã đồng hành với họ trong những giai đoạn khó khăn.

Có thể nói, điều đáng quý ở người sinh tháng 8 Âm lịch không chỉ là vận may mà còn là khả năng giữ được những mối quan hệ chất lượng nhờ cách sống chân thành.

Người sinh tháng 1 Âm lịch: Sống chân thành, không thích giả tạo

Trong tình bạn cũng như các mối quan hệ, người sinh tháng 1 Âm lịch thường coi trọng sự thật lòng, sẵn sàng đối xử tử tế với những người xung quanh. Ảnh minh họa

Tháng 1 Âm lịch mở đầu mùa xuân, khi đất trời dần chuyển mình và vạn vật tràn đầy sức sống. Theo quan niệm dân gian, người có tháng sinh Âm lịch này thường mang nét tính cách cởi mở, chân thành và giàu tình cảm.

Họ không quá thích phô trương hay đặt mình lên trên người khác. Trong tình bạn cũng như các mối quan hệ, người sinh tháng 1 Âm lịch thường coi trọng sự thật lòng, sẵn sàng đối xử tử tế với những người xung quanh.

Họ có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp nhờ sự hào phóng, tốt bụng, nhiệt tình và luôn thu hút những người bạn cùng chí hướng.

Những người bạn này không chỉ quan tâm, hỗ trợ họ trong cuộc sống mà còn giúp đỡ trong sự nghiệp. Chính nhờ những sự hỗ trợ này mà người sinh tháng 1 âm lịch có thể ngày càng tiến xa hơn trên hành trình cuộc sống. Cung quý nhân của họ vượng là vì vậy, theo Giáo dục Thủ đô.

Người sinh tháng 12 Âm lịch: Kiên trì, bản lĩnh và càng khó khăn càng trưởng thành

Khi đã thực sự tin tưởng một người, người sinh tháng 12 Âm lịch lại rất coi trọng tình nghĩa và sự đồng hành lâu dài. Ảnh minh họa



Tháng 12 Âm lịch là thời điểm cuối năm, khi tiết trời thường lạnh và khắc nghiệt hơn. Người sinh vào tháng này thường được ví như hoa mận có thể nở trong giá rét, tượng trưng cho sức chịu đựng và ý chí bền bỉ.

Họ không phải kiểu người dễ dàng đầu hàng khi gặp trở ngại. Một khi đã lựa chọn con đường của mình, họ thường âm thầm cố gắng thay vì liên tục than phiền về hoàn cảnh.

Người sinh tháng 12 Âm lịch đôi khi tạo cảm giác hơi trầm và khó gần trong những lần tiếp xúc đầu tiên. Tuy nhiên, khi đã thực sự tin tưởng một người, họ lại rất coi trọng tình nghĩa và sự đồng hành lâu dài.

Họ cũng có xu hướng dành nhiều thời gian để hoàn thiện bản thân. Những thất bại hoặc khó khăn trong cuộc sống thường trở thành kinh nghiệm để họ trưởng thành hơn.

Bởi vậy, may mắn của người sinh tháng 12 Âm lịch được quan niệm là thứ đến sau quá trình tích lũy. Càng kiên trì, họ càng có cơ hội nhìn thấy thành quả từ những gì mình đã bỏ ra.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.