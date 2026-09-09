Hải Phòng: Chật vật tìm mua sách giáo khoa cho con

Sáng ngày 9/9, dạo quanh một số cửa hàng sách lớn ở Hải Phòng, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống nhận thấy, vẫn còn phụ huynh chật vật tìm mua sách giáo khoa cho con.

Tại một nhà sách lớn trên đường Lạch Tray, sách giáo khoa từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông được bày bán trên các kệ nhưng nhiều đầu sách không còn đủ bộ. Đầu sách thiếu chủ yếu là sách bài tập. Có những phụ huynh cầm theo danh sách môn học, đi dọc các quầy sách để tìm mua những cuốn còn thiếu cho con nhưng không có. Tình trạng thiếu sách giáo khoa xuất hiện ở nhiều khối, lớp khác nhau, từ tiểu học đến các lớp cuối cấp. Theo đó, nhiều phụ huynh phải chạy đôn, chạy đáo tìm mua bổ sung.

Dù đã vào năm học nhưng vẫn còn có phụ huynh tìm sách học cho con. Ảnh: Thùy Dung

Trên các trang mạng xã hội, nhiều phụ huynh bày tỏ sự lo lắng việc không mua được sách giáo khoa dù sắp đến ngày khai giảng rồi. Một số phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm đã khắc phục tình huống bằng mượn sách rồi photo cho con đảm bảo việc học thời điểm này.

Một giáo viên trên địa bàn phường H.A chia sẻ, tại thời điểm này, lớp học do cô chủ nhiệm còn thiếu sách các môn Giáo dục thể chất, Đạo đức, Lịch sử và Địa lý. Nguyên nhân do nhà cung cấp chưa giao đủ sách và dự kiến khoảng 1-2 ngày nữa sẽ bổ sung cho học sinh. Trong thời gian chờ sách, học sinh học tạm qua những trang photo từ sách chính và bài giảng trên slide điện tử của giáo viên.

Tương tự, tại một số trường tiểu học địa bàn phường Gia Viên, tình trạng thiếu sách giáo khoa khiến nhiều thầy cô phải mang sách đi photo phục vụ học trò. Có trường thì thiếu Tiếng Việt, chỉ có Toán; có trường thiếu cả 2 đầu sách chính; chưa kể sách bài tập thì thiếu nhiều.

Chị H. có con vừa vào lớp 1 tại một trường liên cấp trên địa bàn phường Hải An. Trước năm học mới, gia đình chị H. đã đăng ký mua sách giáo khoa tại trường nhưng do không tích chọn đầy đủ các đầu sách bài tập nên con chị còn thiếu sách bài tập Tiếng Anh lớp 1. Những ngày qua, chị đã tìm mua tại nhiều cửa hàng, nhà sách trên địa bàn, thậm chí lên các sàn thương mại điện tử để tìm kiếm nhưng vẫn chưa mua được.

Tương tự chị H., anh D. cũng đến các nhà sách để mua cuốn "Vở thực hành Khoa học Tự nhiên 6" tập 1 cho con. Anh cho biết đã tìm kiếm tại nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa mua được, khiến bộ sách của con chưa được bổ sung đầy đủ.

Sự khan hiếm không dừng lại ở các môn phụ hay sách bài tập bổ trợ, mà diễn ra ở nhiều khối lớp khác nhau, từ tiểu học cho đến các khối lớp cuối cấp vốn có áp lực thi cử rất lớn. Một phụ huynh có con học lớp 9 thừa nhận, việc thiếu sách giáo khoa buộc con chị phải học bằng sách photo. Tuy nhiên, tâm lý chị vẫn thấy lo lắng bởi năm cuối, việc học cần có sự đảm bảo cho ôn tập kỹ lưỡng.

Theo chủ các cửa hàng văn phòng phẩm trên đường Cát Bi (phường Hải An, Hải Phòng), năm nay mỗi khối lớp sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa nên nguồn cung một số đầu sách chưa đáp ứng kịp nhu cầu. Dù sức mua không tăng đột biến, tình trạng khan hiếm khiến nhiều loại sách thiếu cục bộ, buộc phụ huynh phải tìm mua tại nhiều địa điểm khác nhau.

Chủ cửa hàng cho biết, các đầu sách còn thiếu dự kiến sẽ được bổ sung vào cuối tháng 9, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sách của phụ huynh và học sinh.

Tại Hải Phòng, quy mô học sinh năm học 2026-2027 lên tới 810.681 em học tại 1.002 cơ sở giáo dục. Theo đó, iến việc bảo đảm đủ lượng sách cung ứng đúng hẹn trở thành một thử thách không hề nhỏ.

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