Công an Quảng Ngãi thông báo truy nã Lê Minh Khang

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GĐXH - Vừa lái xe, vừa sử dụng điện thoại gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường, Lê Minh Khang (SN 2004) bị Công an tỉnh Quảng Ngãi phát lệnh truy nã.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lê Minh Khang (SN 2004; nơi thường trú: 255 Phan Đình Phùng, tổ 9, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" được quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào khoảng ngày 08/6/2025, Lê Minh Khang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59C2-86x.xx lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A theo hướng từ Nam ra Bắc. Khi di chuyển đến khu vực Km 1060+120m, thuộc tổ dân phố 01, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (nay là thôn La Hà Thạch Trận, xã Tư Nghĩa), do vừa điều khiển phương tiện vừa sử dụng điện thoại di động, thiếu chú ý quan sát nên Khang đã để xe va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 61FC-81xx do anh Trần Phương Nam (SN 1981, trú tại thôn Hòa Vinh, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi - nay là thôn Hòa Vinh, xã Đình Cương) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh làm anh Nam ngã xuống đường và tử vong sau đó.

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Công an tỉnh Quảng Ngãi phát lệnh truy nã đối tượng Lê Minh Khang. Ảnh: CACC

Ngay sau khi gây ra tai nạn, bất chấp hậu quả nghiêm trọng, Lê Minh Khang đã điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường, tuyệt đối không hỗ trợ cấp cứu nạn nhân và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định hành vi của Lê Minh Khang đã cấu thành tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối tượng này.

Do bị can đã bỏ trốn, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định truy nã để tổ chức lực lượng truy bắt theo đúng quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án nghiêm minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi bị can Lê Minh Khang sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Trường hợp tiếp tục lẩn trốn, khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật và đây được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Cơ quan Công an nghiêm cấm mọi hành vi chứa chấp, che giấu người đang bị truy nã; các tổ chức, cá nhân vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bất kỳ công dân nào khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng truy nã Lê Minh Khang đều có quyền bắt giữ và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc liên hệ trực tiếp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi qua số điện thoại trực ban hình sự: 0694.309410 hoặc số di động: 0989.712.840 để được tiếp nhận, xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

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