Công an Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt các biển số xe ô tô vi phạm giao thông bị phạt nguội
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách hàng loạt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 1-15/6/2026.
Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo danh sách các phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 10, Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 47B, Quốc lộ 45, Quốc lộ 15, Đường Hồ Chí Minh.
Theo thông báo từ ngày 1-15/6/2026, thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, các tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hoá đã phát hiện, ghi nhận bằng hình ảnh đối với tổng số 455 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ trên tuyến Quốc lộ, đã gửi thông báo phục vụ "Xử phạt nguội".
Dưới đây là danh sách các trường hợp bị phạt nguội:
1. Tuyến Quốc lộ 1: 150 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36B-030.40
02-06-2026 08:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-377.96
02-06-2026 08:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
37A-597.62
02-06-2026 08:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
34F-008.44
02-06-2026 09:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-411.24
02-06-2026 09:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37B-277.40
02-06-2026 09:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-101.08
02-06-2026 09:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-392.72
02-06-2026 09:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
34A-941.08
02-06-2026 10:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-051.73
02-06-2026 10:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-008.18
02-06-2026 10:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89A-486.58
02-06-2026 10:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-187.68
02-06-2026 10:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-695.72
02-06-2026 11:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-037.69
02-06-2026 11:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-396.66
02-06-2026 11:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-216.85
02-06-2026 11:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AC-062.18
02-06-2026 11:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B3-393.61
02-06-2026 11:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-496.62
02-06-2026 11:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-612.42
02-06-2026 11:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35C-173.76
02-06-2026 12:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30H-858.92
02-06-2026 12:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-595.21
02-06-2026 14:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36D1-429.62
02-06-2026 14:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-184.50
02-06-2026 14:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-685.95
02-06-2026 14:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-611.65
02-06-2026 14:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36AB-307.83
02-06-2026 14:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-858.03
02-06-2026 14:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37B-250.17
02-06-2026 14:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-308.67
02-06-2026 14:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36BD-002.30
02-06-2026 15:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29K-097.97
02-06-2026 15:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-343.03
02-06-2026 16:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-793.58
03-06-2026 15:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37B-152.46
03-06-2026 15:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30H-983.25
03-06-2026 16:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30K-812.58
03-06-2026 16:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B1-655.52
03-06-2026 17:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35A-316.93
03-06-2026 17:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B3-502.97
03-06-2026 17:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B4-254.61
03-06-2026 17:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B5-376.63
03-06-2026 17:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35H1-050.50
03-06-2026 17:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-552.24
03-06-2026 17:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-218.58
03-06-2026 17:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36D1-670.35
03-06-2026 17:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36F1-333.64
03-06-2026 17:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35A-385.16
03-06-2026 17:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
14K-050.79
03-06-2026 17:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-321.45
03-06-2026 18:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
18H-022.68
04-06-2026 07:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-579.75
04-06-2026 08:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-415.26
04-06-2026 08:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
90C-109.74
04-06-2026 08:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36RM-025.94
04-06-2026 08:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-395.61
04-06-2026 11:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-182.57
04-06-2026 12:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-311.01
04-06-2026 12:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-565.56
04-06-2026 12:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-100.85
04-06-2026 12:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-146.18
04-06-2026 13:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-650.25
06-06-2026 07:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-182.22
06-06-2026 08:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
51D-508.66
06-06-2026 08:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37A-867.11
06-06-2026 08:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-579.24
06-06-2026 08:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
20A-531.56
06-06-2026 09:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-104.57
06-06-2026 11:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-947.71
06-06-2026 11:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-644.71
06-06-2026 11:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-790.43
08-06-2026 11:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
35A-781.79
08-06-2026 11:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-356.01
08-06-2026 11:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-791.19
08-06-2026 12:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29B-111.68
08-06-2026 13:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AB-904.95
09-06-2026 09:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30H-477.78
09-06-2026 09:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-064.19
09-06-2026 10:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-313.51
09-06-2026 10:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-376.22
09-06-2026 10:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-870.16
09-06-2026 10:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36D1-096.42
09-06-2026 10:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B7-170.50
09-06-2026 10:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B8-732.68
09-06-2026 10:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36AE-162.39
09-06-2026 11:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
36B7-410.33
09-06-2026 11:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-297.15
09-06-2026 12:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
29K-096.81
09-06-2026 12:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-227.13
09-06-2026 12:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-927.85
09-06-2026 12:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-581.61
09-06-2026 13:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AB-802.57
09-06-2026 14:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
28A-309.91
09-06-2026 14:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37K-898.43
09-06-2026 14:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B7-308.19
09-06-2026 14:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B4-336.15
09-06-2026 14:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
36K-378.84
09-06-2026 14:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36BC-004.60
09-06-2026 14:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-399.48
09-06-2026 15:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
20A-789.75
09-06-2026 15:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36B5-174.15
09-06-2026 15:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B2-254.95
10-06-2026 11:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B7-410.33
10-06-2026 11:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-228.52
10-06-2026 11:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36G5-264.95
10-06-2026 11:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B7-709.48
10-06-2026 12:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36D1-575.89
10-06-2026 12:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37H1-706.10
10-06-2026 12:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
17B1-832.86
10-06-2026 12:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
29AG-165.78
10-06-2026 13:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36AA-692.89
10-06-2026 13:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
77A-127.70
10-06-2026 13:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37M1-999.81
10-06-2026 13:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-414.27
10-06-2026 13:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-223.96
10-06-2026 13:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-746.79
10-06-2026 13:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36LD-002.94
11-06-2026 08:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-328.55
11-06-2026 08:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36D1-096.42
11-06-2026 08:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-030.21
11-06-2026 09:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AA-439.60
11-06-2026 10:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37A-602.09
11-06-2026 10:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35H-119.80
11-06-2026 10:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89A-363.59
11-06-2026 10:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-346.34
11-06-2026 10:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B4-623.58
11-06-2026 11:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
90A-237.20
11-06-2026 11:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36L1-136.46
12-06-2026 10:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19F1-053.10
12-06-2026 11:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-282.47
12-06-2026 11:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B5-420.90
12-06-2026 11:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-278.89
12-06-2026 12:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
21V6-4827
12-06-2026 12:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
17AB-065.64
12-06-2026 12:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h
20B-125.40
12-06-2026 12:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-070.21
15-06-2026 14:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-347.17
15-06-2026 14:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AP-008.36
15-06-2026 14:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-556.95
15-06-2026 14:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37AB-277.46
15-06-2026 14:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C2-305.09
15-06-2026 14:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36AE-077.63
15-06-2026 15:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-416.54
15-06-2026 15:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C2-226.08
15-06-2026 15:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36AY-069.81
15-06-2026 15:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-261.36
15-06-2026 15:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-565.78
15-06-2026 15:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36D-013.01
15-06-2026 16:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
2.Tuyến Quốc lộ 10: 06 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian
vi phạm
Hành vi vi phạm
|1.
36A-010.27
05-06-2026 08:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|2.
36K-063.27
05-06-2026 09:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-874.51
12-06-2026 08:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-281.54
12-06-2026 08:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-392.41
12-06-2026 08:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-035.05
12-06-2026 08:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
3. Tuyến Quốc lộ 45 nối Quốc lộ 1: 33 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian
vi phạm
Hành vi vi phạm
|1.
29E-333.43
01-06-2026 08:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|2.
36H-216.80
01-06-2026 08:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|3.
90A-280.27
01-06-2026 08:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
|4.
36A-838.04
01-06-2026 08:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|5.
36A-966.93
01-06-2026 08:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
|6.
36K-105.97
01-06-2026 09:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-403.18
02-06-2026 07:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30G-716.25
02-06-2026 08:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30F-379.03
02-06-2026 08:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89H-094.04
02-06-2026 09:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-563.42
02-06-2026 09:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
11A-042.62
04-06-2026 07:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
18A-445.32
04-06-2026 09:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-281.33
04-06-2026 09:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-062.59
04-06-2026 09:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30A-203.94
04-06-2026 09:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
89A-387.78
10-06-2026 07:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-291.51
10-06-2026 07:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30K-459.55
10-06-2026 07:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30K-614.39
10-06-2026 07:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-827.49
10-06-2026 09:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
18A-003.58
10-06-2026 09:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-404.14
10-06-2026 09:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-069.24
10-06-2026 09:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
20A-789.75
10-06-2026 09:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-104.56
10-06-2026 09:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
50E-529.54
10-06-2026 09:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
89H-079.44
10-06-2026 10:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89C-262.34
10-06-2026 10:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-399.58
10-06-2026 10:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30B-111.68
10-06-2026 10:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
31A- 5929
10-06-2026 10:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-101.66
10-06-2026 10:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
4. Tuyến Quốc lộ 47B: 13 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
15A-920.51
07-06-2026 07:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-921.84
07-06-2026 08:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
61C-596.50
07-06-2026 08:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-747.56
07-06-2026 08:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-284.43
07-06-2026 08:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-179.13
07-06-2026 08:24
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-129.40
07-06-2026 08:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-932.65
07-06-2026 08:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-718.02
07-06-2026 08:43
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-239.78
07-06-2026 08:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-808.19
07-06-2026 09:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-901.62
07-06-2026 09:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-105.97
07-06-2026 09:16
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
5. Tuyến Quốc lộ 45: 23 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36K-135.12
03-06-2026 08:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-856.22
03-06-2026 08:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-455.06
03-06-2026 09:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-088.36
11-06-2026 08:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-514.87
11-06-2026 08:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-681.94
11-06-2026 09:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-917.24
11-06-2026 09:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-426.29
11-06-2026 09:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-095.35
11-06-2026 10:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-209.29
11-06-2026 10:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-917.24
11-06-2026 11:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30K-444.23
11-06-2026 11:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
35C-116.30
06-06-2026 09:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-324.55
06-06-2026 09:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-499.65
06-06-2026 09:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-555.65
06-06-2026 09:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-398.39
06-06-2026 09:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-398.00
06-06-2026 09:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-217.49
06-06-2026 09:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-455.60
06-06-2026 09:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-039.23
06-06-2026 10:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-566.33
06-06-2026 10:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-122.17
06-06-2026 10:21
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
6. Tuyến Quốc lộ 15: 59 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
36A-648.36
01-06-2026 09:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
34C-340.90
01-06-2026 09:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-772.42
01-06-2026 09:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-192.63
01-06-2026 09:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
88A-543.91
01-06-2026 11:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-772.42
01-06-2026 11:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-569.68
01-06-2026 11:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-061.80
02-06-2026 08:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-049.12
02-06-2026 08:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19RM02553
02-06-2026 08:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29H-667.71
02-06-2026 10:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-426.43
02-06-2026 10:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-049.28
06-06-2026 07:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36F-010.01
06-06-2026 08:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37C-496.32
06-06-2026 08:14
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-394.31
06-06-2026 08:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30L-026.32
06-06-2026 08:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
37B-296.62
06-06-2026 08:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
85C-080.64
06-06-2026 08:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-049.71
06-06-2026 08:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-181.05
06-06-2026 08:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-217.47
06-06-2026 09:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
34A-430.67
06-06-2026 09:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-461.60
06-06-2026 09:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30F-773.94
06-06-2026 09:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-414.66
06-06-2026 09:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-107.88
06-06-2026 09:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-717.30
08-06-2026 09:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-398.03
08-06-2026 09:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-826.29
08-06-2026 09:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36C-497.21
08-06-2026 09:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-231.97
08-06-2026 09:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-595.97
08-06-2026 09:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-526.74
08-06-2026 09:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
37A-091.25
08-06-2026 09:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36E-007.88
08-06-2026 09:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-297.28
08-06-2026 09:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37K-035.43
08-06-2026 09:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
26E-005.43
08-06-2026 09:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-056.83
08-06-2026 09:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29H-016.14
08-06-2026 09:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-320.58
09-06-2026 10:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-654.04
09-06-2026 10:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-573.71
09-06-2026 10:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-115.70
09-06-2026 10:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-221.39
09-06-2026 11:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-235.52
09-06-2026 11:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-052.67
09-06-2026 11:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-309.82
09-06-2026 11:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-123.77
10-06-2026 10:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26A-171.61
10-06-2026 10:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
26C-160.90
10-06-2026 12:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29E-320.84
11-06-2026 10:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-514.38
15-06-2026 10:11
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-357.74
15-06-2026 10:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
26C-126.18
15-06-2026 11:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-191.54
15-06-2026 11:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-596.59
15-06-2026 11:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36B-544.21
15-06-2026 12:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
7. Tuyến đường Hồ Chí Minh: 171 trường hợp
STT
Biển số
Thời gian vi phạm
Hành vi vi phạm
29K-086.34
02-06-2026 07:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
90A-363.54
02-06-2026 07:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29K-267.95
02-06-2026 08:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29B-635.22
02-06-2026 08:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36F-007.47
02-06-2026 08:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30H-642.95
02-06-2026 08:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-673.65
02-06-2026 08:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-077.73
02-06-2026 08:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
28A-140.68
02-06-2026 08:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-239.03
02-06-2026 08:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-858.15
02-06-2026 08:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36LD00413
02-06-2026 08:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
28C-104.62
02-06-2026 08:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-640.92
02-06-2026 08:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-472.48
02-06-2026 08:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29B-617.58
02-06-2026 09:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30L-688.57
02-06-2026 09:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29B-301.04
02-06-2026 09:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-878.40
02-06-2026 10:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
60K-275.13
02-06-2026 10:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-055.99
02-06-2026 11:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-364.55
02-06-2026 11:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-212.03
02-06-2026 11:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-068.44
02-06-2026 11:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30B-109.02
02-06-2026 11:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26F-004.70
02-06-2026 11:54
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-530.30
02-06-2026 12:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-046.62
02-06-2026 12:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-128.16
02-06-2026 12:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-049.91
02-06-2026 12:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-170.62
02-06-2026 12:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-385.78
02-06-2026 12:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-541.25
02-06-2026 12:55
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-909.01
02-06-2026 13:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37H-121.22
02-06-2026 13:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-604.08
03-06-2026 07:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30F-649.42
03-06-2026 07:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-399.97
03-06-2026 07:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30B-304.96
03-06-2026 07:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-114.75
03-06-2026 07:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36F-007.47
03-06-2026 07:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37K-913.36
03-06-2026 07:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29K-248.06
03-06-2026 07:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-822.24
03-06-2026 07:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-324.32
03-06-2026 07:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-122.25
03-06-2026 07:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-472.48
03-06-2026 07:50
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-025.69
03-06-2026 08:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19H-089.71
03-06-2026 08:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-129.50
03-06-2026 08:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-437.91
03-06-2026 08:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-929.05
03-06-2026 08:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
30K-058.44
03-06-2026 08:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-035.11
03-06-2026 08:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-030.00
03-06-2026 08:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
98F-006.27
03-06-2026 08:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-376.28
03-06-2026 09:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-062.39
03-06-2026 09:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-354.75
03-06-2026 09:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-013.95
03-06-2026 09:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-261.79
03-06-2026 09:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-439.40
03-06-2026 10:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30A-312.16
03-06-2026 10:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-380.46
03-06-2026 10:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-512.45
03-06-2026 11:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37K-085.85
03-06-2026 11:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-041.33
03-06-2026 11:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35A-414.31
03-06-2026 11:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-898.37
04-06-2026 09:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37K-236.16
04-06-2026 09:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29D-009.20
04-06-2026 10:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-188.54
04-06-2026 10:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36A-912.55
04-06-2026 10:20
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-918.79
04-06-2026 10:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-216.65
04-06-2026 10:38
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-859.75
04-06-2026 10:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29D-330.47
04-06-2026 10:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26A-337.12
04-06-2026 11:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
19H-050.47
07-06-2026 08:30
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29K-096.34
07-06-2026 08:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-351.31
07-06-2026 08:33
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
34D-030.33
07-06-2026 08:34
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-347.10
07-06-2026 08:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-060.49
07-06-2026 08:36
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18D-014.58
07-06-2026 08:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30F-220.32
07-06-2026 08:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35B-008.64
07-06-2026 08:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30F-986.45
07-06-2026 08:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
28A-259.73
07-06-2026 10:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-854.17
07-06-2026 10:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
37C-193.61
07-06-2026 10:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89H-102.62
07-06-2026 10:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29B-096.88
07-06-2026 10:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
99E-007.42
09-06-2026 10:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-905.87
09-06-2026 10:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
35D-010.70
09-06-2026 10:07
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29A-083.32
09-06-2026 10:12
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-465.66
09-06-2026 10:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-888.94
09-06-2026 10:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30G-605.16
09-06-2026 10:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19RM-030.74
09-06-2026 10:41
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30F-699.39
09-06-2026 10:48
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
14C-108.93
09-06-2026 10:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-011.73
09-06-2026 10:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30M-072.26
09-06-2026 11:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
19A-650.43
09-06-2026 11:08
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
29K-239.70
09-06-2026 11:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28RM00105
09-06-2026 11:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29E-077.67
09-06-2026 11:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36C-225.67
09-06-2026 11:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36RM01820
09-06-2026 11:32
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-125.49
09-06-2026 11:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-178.90
09-06-2026 11:40
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-252.32
09-06-2026 11:44
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-683.31
09-06-2026 12:46
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30H-938.88
09-06-2026 12:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-429.78
09-06-2026 13:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-021.62
10-06-2026 09:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
99C-312.23
10-06-2026 09:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-354.83
10-06-2026 10:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28C-116.46
10-06-2026 10:10
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29F-047.77
10-06-2026 10:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-231.62
10-06-2026 10:22
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-888.94
10-06-2026 10:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-619.90
11-06-2026 09:49
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-861.48
11-06-2026 09:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36A-453.20
11-06-2026 09:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36R-026.41
11-06-2026 10:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28RM00048
11-06-2026 10:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
28RM-000.66
11-06-2026 10:17
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30H-505.10
11-06-2026 10:19
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-313.17
11-06-2026 10:28
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
18A-343.77
11-06-2026 10:29
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
20A-267.63
11-06-2026 10:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
98A-819.87
11-06-2026 10:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-109.59
11-06-2026 10:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
28A-202.78
11-06-2026 11:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36H-152.70
11-06-2026 11:03
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36R-028.42
11-06-2026 11:05
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30A-318.18
11-06-2026 11:06
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30B-351.30
11-06-2026 11:09
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-078.85
11-06-2026 11:37
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
36K-431.70
11-06-2026 11:39
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-313.48
11-06-2026 11:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36K-520.65
11-06-2026 12:15
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36B-183.02
12-06-2026 09:35
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
43B-149.61
12-06-2026 10:53
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-318.10
12-06-2026 11:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
89A-550.26
12-06-2026 11:25
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
30H-954.35
12-06-2026 11:31
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-217.25
13-06-2026 09:13
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-486.57
13-06-2026 09:52
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
48A-052.83
13-06-2026 09:58
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36H-142.10
13-06-2026 10:02
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-302.82
13-06-2026 10:23
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
29H-364.35
13-06-2026 10:27
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-970.62
13-06-2026 10:42
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-226.73
13-06-2026 10:45
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30G-586.05
13-06-2026 10:51
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
51L-658.38
13-06-2026 11:18
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36K-231.62
13-06-2026 11:26
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36C-185.23
13-06-2026 11:47
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
36B-400.78
13-06-2026 11:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
37C-311.53
15-06-2026 10:56
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
89H-100.44
15-06-2026 10:57
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
26R-008.48
15-06-2026 10:59
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
26R-011.96
15-06-2026 11:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36C-414.45
15-06-2026 11:00
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
30M-611.02
15-06-2026 11:01
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36A-045.37
15-06-2026 11:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
36F-005.71
15-06-2026 11:04
Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
Cơ quan chức năng yêu cầu: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hoá gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hoá (Địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, P. Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá); Trụ sở đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá ( Địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hoá) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cục CSGT.
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html.
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