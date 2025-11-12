Công an truy đuổi hơn 5 km kẻ có hàng loạt tiền án
Nhận tin báo từ Công an Lâm Đồng, Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) đã truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ trộm cắp.
Ngày 12/11, Công an xã Bù Đăng đã phối hợp Công an xã Phước Sơn (tỉnh Lâm Đồng) bắt tạm giam đối với Lê Văn Hậu về tội “Trộm cắp tài sản”.
Đối với Trịnh Văn Chiêm, Công an xã Bù Đăng lập hồ sơ xử lý hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và bàn giao phương tiện cùng hồ sơ cho Công an xã Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) để xác minh, xử lý.
Vào trưa 10/11, Công an xã Bù Đăng nhận tin báo từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng) về việc có 2 đối tượng trộm cắp 1 xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha, màu đen, biển kiểm soát 49C1-162… đang di chuyển theo hướng Quốc lộ 14 về Bù Đăng, Đồng Nai.
Công an xã Bù Đăng đã nhanh chóng triển khai lực lượng chia làm 2 tổ chốt chặn tại các điểm trọng yếu trên tuyến đường này. Đến khoảng 15 giờ 20 phút, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng điều khiển một xe ba gác biển kiểm soát 61L6-9368 đi cùng một xe mô tô biển số 26AM-015… có đặc điểm trùng khớp với phương tiện bị mất trộm.
Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, các đối tượng không chấp hành, tăng ga bỏ chạy theo hướng xã Thọ Sơn (tỉnh Đồng Nai). Dù các đối tượng liên tục lạng lách, chống trả quyết liệt, tổ công tác vẫn kiên trì truy đuổi hơn 5 km, buộc chúng rẽ vào một bãi xe của người dân tại thôn Đức Thiện, xã Bù Đăng để lẩn trốn.
Lực lượng công an đã tổ chức bao vây, truy tìm nhiều giờ, bắt giữ cả 2 đối tượng cùng tang vật, đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.
Tại cơ quan công an, ban đầu các đối tượng quanh co chối tội, nhưng bằng các chứng cứ thu thập được, lực lượng công an đã buộc Lê Văn Hậu khai nhận hành vi trộm xe mô tô. Đối tượng Hậu có 6 tiền án, trong đó 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, cùng các tiền án khác về “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Buôn lậu” và “Không tố giác tội phạm”.
