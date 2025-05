Công an truy tìm nghi phạm phóng hỏa loạt ki ốt ở Bắc Giang

Theo đó, rạng ngày 26/5, tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) xảy ra vụ cháy tại các ki ốt, nhà ở. Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang cùng người dân đã tổ chức chữa cháy, dập tắt kịp thời nên không xảy ra hậu quả về người. Tuy nhiên, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 13 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra xác minh.

Công an Bắc Giang thông báo truy tìm đối tượng Thụ.

Cơ quan Công an đã điều tra làm rõ, xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Thụ (SN 1991, trú tại phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương); tạm trú tại tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra truy xét, truy bắt đối tượng, Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị người dân nâng cao tinh thần tố giác tội phạm. Ngay khi phát hiện thông tin liên quan đến đối tượng Thụ, người dân liên hệ Trung tá Nguyễn Dương Hưng - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 0983.853.969) hoặc thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ.