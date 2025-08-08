Khởi tố kẻ giả danh sư thầy kêu gọi ủng hộ để chiếm đoạt tài sản
Tuấn mua tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng của người khác, sau đó đăng các bài viết có nội dung kêu gọi phát tâm, hỗ trợ xây dựng lại chùa Vẽ để chiếm đoạt.
Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về việc: Tài khoản Facebook “Đại Sư Thích Pháp Thiên” có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, dưới hình thức đăng bài kêu gọi ủng hộ.
Quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệu tập Lê Hữu Tuấn (SN 1993, trú tại thôn Trung Thôn, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa ).
Tại Cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận khoảng tháng 4/2025, do gặp khó khăn về kinh tế nên Tuấn đã tìm mua tài khoản Facebook và tài khoản ngân hàng của người khác. Sau đó, Tuấn đăng các bài viết có nội dung kêu gọi hỗ trợ xây dựng lại chùa, hỗ trợ các chú tiểu tại Chùa Vẽ, qua đó chiếm đoạt tài sản của những người ủng hộ.
Ngày 5/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hữu Tuấn về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án và phòng ngừa chung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo về phương thức, thủ đoạn phạm tội trên. Đồng thời, ai là bị hại của vụ án, đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh (Địa chỉ: Lô Q5 đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh (Số điện thoại: 0975.019.555) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngụy trang ma túy trong loa gửi chuyển phát nhanh ra Huế tiêu thụPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, ma túy được đối tượng ngụy trang trong loa âm thanh rồi gửi ra Huế tiêu thụ qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
Tìm bị hại trong vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ở Thái NguyênPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng phát hiện ngày 3/8/2025 tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên".
Chuyển tiền theo tin nhắn Facebook ‘con gái’ ở Dubai, người mẹ bị mất 2,2 tỷPháp luật - 21 giờ trước
Tưởng đang nhắn tin với con gái đang sống tại Dubai, một người phụ nữ ở TP Đà Nẵng đã chuyển hơn 2,2 tỷ đồng cho kẻ mạo danh qua Facebook.
Đà Nẵng: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
Nguyễn Thành Phúc kết bạn với nạn nhân trên mạng xã hội, giới thiệu mình là cán bộ Công an TP Đà Nẵng để lừa chiếm đoạt 180 triệu đồng.
Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi được cất giữ trái phép trong 7 tủ đông, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Thông tin mới nhất vụ bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do bị bảo mẫu ném xuống nền nhàPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra vụ việc bé trai 14 tháng tuổi tử vong sau khi bị bảo mẫu ném xuống nền nhà gây chấn thương sọ não.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn suốt 5 năm sau vụ trộm hơn 2 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trung cùng đồng bọn đột nhập nhà giám đốc công ty, sau đó trốn truy nã suốt nhiều năm trước khi bị bắt tại một nhà trọ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Bất ngờ lời khai của tài xế xe container cố tình đánh võng trên cao tốcPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Ninh (tài xế xe container) khai nhận, cố tình đánh võng trên cao tốc nhằm ép công ty sa thải vì bức xúc với chính sách của công ty.
Hai thanh niên 'giăng bẫy' đổi tiền thật lấy tiền giả ở Đà NẵngPháp luật - 2 ngày trước
Cơ quan chức năng Đà Nẵng thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ hai thanh niên lừa đổi tiền thật lấy tiền giả.
Rủ nhau vào karaoke 'mở tiệc' ma tuý sau khi ăn nhậuPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Sau khi ăn nhậu, nhóm 5 đối tượng ở Huế rủ nhau đến quán karaoke để hát và sử dụng ma tuý. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy tất cả đều dương tính với ma tuý.
Rủ nhau vào karaoke 'mở tiệc' ma tuý sau khi ăn nhậuPháp luật
GĐXH - Sau khi ăn nhậu, nhóm 5 đối tượng ở Huế rủ nhau đến quán karaoke để hát và sử dụng ma tuý. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy tất cả đều dương tính với ma tuý.