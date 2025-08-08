Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 130 tỷ đồng ở Lâm Đồng
GĐXH - Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng do Đoàn Bảy cầm đầu. Nhóm này hoạt động có tổ chức, thu lãi tới 20%/tháng, đe doạ con nợ, thu giữ hàng loạt giấy tờ nhà đất và sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng.
Trưa ngày 8/8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 04/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 05 đối tượng để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Đoàn Bảy (SN 1962), Lâm Thị Phước (SN 1964), Nguyễn Thành Pháp (SN 1994) cùng trú tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng; Lâm Hán Tiến (SN 1973) và Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1994) cùng thường trú tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
Theo thông tin từ cơ quan công ân, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhóm đối tượng do Đoàn Bảy cầm đầu có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt xóa.
Lực lượng chức năng xác định, vợ chồng Đoàn Bảy và Nguyễn Thành Pháp đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất dao động từ 10% đến 20%/tháng (tương đương 120% đến 240%/năm) và thu lãi hằng ngày. Cả 03 đối tượng trên đều trực tiếp đi đòi tiền, thu nợ của người vay, trong đó, đối tượng Nguyễn Thành Pháp vừa cho vay, vừa thu tiền cho vợ chồng Đoàn Bảy.
Vốn có nhiều tiền án, Lâm Hán Tiến và vợ là Nguyễn Thị Bích Trâm cũng hoạt động cho vay mang tính chất côn đồ. Vì có mối quan hệ gia đình với Đoàn Bảy, nhóm này thường giới thiệu người vay qua lại cho nhau để cùng hưởng lợi. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng yêu cầu người vay phải viết giấy mượn nợ và đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc giấy tờ liên quan đến tài sản để chúng mang về cất giữ.
Khi người vay không có khả năng trả nợ hoặc chậm trả lãi thì các đối tượng bắt đầu gọi điện, nhắn tin đe dọa hoặc đến nhà, nơi làm việc của người vay để gây áp lực buộc “con nợ” phải trả tiền hoặc chuyển nhượng tài sản để trừ nợ.
Hình ảnh các đối tượng của vụ án bị cơ quan công an bắt giữ.
Thực hiện mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ và đồng loạt khám xét nơi ở của các đối tượng. Qua khám xét, đã thu giữ hàng tỷ đồng tiền mặt; 08 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng; 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; 03 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 02 giấy thế chấp nhà cùng nhiều trang sức và chứng cứ liên quan.
Qua điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng. Bước đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã chứng minh được nhiều khoản vay với lãi suất cho vay từ 10% - 20%/tháng, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 05 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Bắt khẩn cấp người đàn ông đạp ngã nữ xe ôm công nghệ ở Bình Dương
Mâu thuẫn cá nhân, gã đàn ông Hải Phòng phóng hỏa đốt máy xúc trong đêmPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Vũ Văn Nam đã phóng hỏa đốt máy xúc của ông H. vào rạng sáng. Vụ hỏa hoạn làm máy xúc hư hỏng nặng, đường điện dân sinh 3 pha bị cháy đứt, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.
Truy nã đối tượng sử dụng con dấu, tài liệu giả lừa đảo 2,7 tỷ đồngPháp luật - 3 giờ trước
Bằng kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực bảo hiểm, Tú đã dùng thủ đoạn sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo nhiều người chiếm đoạt số tiền 2,7 tỷ đồng… rồi bỏ trốn.
Khởi tố kẻ giả danh sư thầy kêu gọi ủng hộ để chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 8 giờ trước
Tuấn mua tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng của người khác, sau đó đăng các bài viết có nội dung kêu gọi phát tâm, hỗ trợ xây dựng lại chùa Vẽ để chiếm đoạt.
Ngụy trang ma túy trong loa gửi chuyển phát nhanh ra Huế tiêu thụPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, ma túy được đối tượng ngụy trang trong loa âm thanh rồi gửi ra Huế tiêu thụ qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
Tìm bị hại trong vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ở Thái NguyênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng phát hiện ngày 3/8/2025 tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên".
Chuyển tiền theo tin nhắn Facebook ‘con gái’ ở Dubai, người mẹ bị mất 2,2 tỷPháp luật - 1 ngày trước
Tưởng đang nhắn tin với con gái đang sống tại Dubai, một người phụ nữ ở TP Đà Nẵng đã chuyển hơn 2,2 tỷ đồng cho kẻ mạo danh qua Facebook.
Đà Nẵng: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
Nguyễn Thành Phúc kết bạn với nạn nhân trên mạng xã hội, giới thiệu mình là cán bộ Công an TP Đà Nẵng để lừa chiếm đoạt 180 triệu đồng.
Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi được cất giữ trái phép trong 7 tủ đông, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Thông tin mới nhất vụ bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do bị bảo mẫu ném xuống nền nhàPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra vụ việc bé trai 14 tháng tuổi tử vong sau khi bị bảo mẫu ném xuống nền nhà gây chấn thương sọ não.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn suốt 5 năm sau vụ trộm hơn 2 tỷ đồngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Trung cùng đồng bọn đột nhập nhà giám đốc công ty, sau đó trốn truy nã suốt nhiều năm trước khi bị bắt tại một nhà trọ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Rủ nhau vào karaoke 'mở tiệc' ma tuý sau khi ăn nhậuPháp luật
GĐXH - Sau khi ăn nhậu, nhóm 5 đối tượng ở Huế rủ nhau đến quán karaoke để hát và sử dụng ma tuý. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy tất cả đều dương tính với ma tuý.