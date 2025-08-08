Truy nã đối tượng sử dụng con dấu, tài liệu giả lừa đảo 2,7 tỷ đồng
Bằng kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực bảo hiểm, Tú đã dùng thủ đoạn sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo nhiều người chiếm đoạt số tiền 2,7 tỷ đồng… rồi bỏ trốn.
Ngày 8/8, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng phát thông báo truy nã Lê Tấn Tú (SN 1993, quê quán tổ 14, KP Ngã Ba, xã Kiên Lương, tỉnh An Giang (Kiên Giang cũ) để xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Theo hồ sơ vụ việc, Tú là nhân viên Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ MB Ageas trên địa bàn tỉnh An Giang (Kiên Giang cũ). Từ năm 2021 đến 2023, bằng kiến thức và các thủ đoạn của mình, Tú đã sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng 2,7 tỷ đồng của nhiều người. Sau khi bị phát hiện Tú đã bỏ trốn.
Ngày 12/8/2024, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can và ra Quyết định truy nã số 01/QĐ-TN đối với Lê Tấn Tú. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ xác định Lê Tấn Tú đã có hành vi sử dụng các tài liệu giả có thông tin sai sự thật để thực hiện hành vi phạm tội.
Đến ngày 28/7/2025, Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã số 04/QĐ-TN đối với bị can Lê Tấn Tú về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Lê Tấn Tú đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận Lê Tấn Tú, phải báo ngay cho Cơ quan Điều tra hình sự các Tổ chức sự nghiệp, Bộ Quốc phòng, địa chỉ: Ngõ 296 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội hoặc liên hệ Điều tra viên thụ lý vụ án qua số điện thoại 0963.723.753.
Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi hơn 130 tỷ đồng ở Lâm ĐồngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng do Đoàn Bảy cầm đầu. Nhóm này hoạt động có tổ chức, thu lãi tới 20%/tháng, đe doạ con nợ, thu giữ hàng loạt giấy tờ nhà đất và sổ tiết kiệm trị giá khoảng 84 tỷ đồng.
Mâu thuẫn cá nhân, gã đàn ông Hải Phòng phóng hỏa đốt máy xúc trong đêmPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Vũ Văn Nam đã phóng hỏa đốt máy xúc của ông H. vào rạng sáng. Vụ hỏa hoạn làm máy xúc hư hỏng nặng, đường điện dân sinh 3 pha bị cháy đứt, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.
Khởi tố kẻ giả danh sư thầy kêu gọi ủng hộ để chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 8 giờ trước
Tuấn mua tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng của người khác, sau đó đăng các bài viết có nội dung kêu gọi phát tâm, hỗ trợ xây dựng lại chùa Vẽ để chiếm đoạt.
Ngụy trang ma túy trong loa gửi chuyển phát nhanh ra Huế tiêu thụPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, ma túy được đối tượng ngụy trang trong loa âm thanh rồi gửi ra Huế tiêu thụ qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
Tìm bị hại trong vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ở Thái NguyênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng phát hiện ngày 3/8/2025 tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên".
Chuyển tiền theo tin nhắn Facebook ‘con gái’ ở Dubai, người mẹ bị mất 2,2 tỷPháp luật - 1 ngày trước
Tưởng đang nhắn tin với con gái đang sống tại Dubai, một người phụ nữ ở TP Đà Nẵng đã chuyển hơn 2,2 tỷ đồng cho kẻ mạo danh qua Facebook.
Đà Nẵng: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
Nguyễn Thành Phúc kết bạn với nạn nhân trên mạng xã hội, giới thiệu mình là cán bộ Công an TP Đà Nẵng để lừa chiếm đoạt 180 triệu đồng.
Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi được cất giữ trái phép trong 7 tủ đông, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Thông tin mới nhất vụ bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do bị bảo mẫu ném xuống nền nhàPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra vụ việc bé trai 14 tháng tuổi tử vong sau khi bị bảo mẫu ném xuống nền nhà gây chấn thương sọ não.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn suốt 5 năm sau vụ trộm hơn 2 tỷ đồngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Trung cùng đồng bọn đột nhập nhà giám đốc công ty, sau đó trốn truy nã suốt nhiều năm trước khi bị bắt tại một nhà trọ ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Rủ nhau vào karaoke 'mở tiệc' ma tuý sau khi ăn nhậuPháp luật
GĐXH - Sau khi ăn nhậu, nhóm 5 đối tượng ở Huế rủ nhau đến quán karaoke để hát và sử dụng ma tuý. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy tất cả đều dương tính với ma tuý.