Tìm bị hại trong vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ở Thái Nguyên

Mới đây, ngày 4/8, Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát đi thông báo số 3578/VPCQCSĐT truy tìm bị hại, người có liên quan trong vụ việc nhiều người dân bị thu thập thông tin cá nhân để tự ý mở tài khoản ngân hàng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng phát hiện ngày 3/8/2025 tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên".

Theo cơ quan công an, kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 6/2025 đến nay, các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hương (SN 1982, xã Quân Chu) , Nguyễn Thị Thêm (SN 1984, xã Đại Từ), Hà Thị Hoa (SN 1992, xã Quân Chu) và Nguyễn Thị Hiệp (SN 1989, xã Vạn Phú) là cộng tác viên viễn thông tại Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã lợi dụng việc thực hiện chuẩn hóa dữ liệu thuê bao (cập nhật thông tin CCCD, cập nhật dữ liệu sinh trắc học) để thu thập thông tin CCCD, dữ liệu hình ảnh khuôn mặt để tự ý đăng ký mở các tài khoản ngân hàng, chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.

Căn cứ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị UBND các phường, xã thuộc tỉnh Thái Nguyên thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Một người dân bất ngờ phát hiện mình có tài khoản tại 1 ngân hàng (ảnh LĐ)

Đồng thời thông báo đến người bị hại, người có liên quan, bị ảnh hưởng bởi thủ đoạn của các đối tượng nêu trên đến ngay Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên (hoặc Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an xã nơi cư trú) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó, báo chí thông tin sự việc những ngày qua, nhiều người dân tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên hoang mang khi biết thông tin cá nhân như căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học của mình đã bị tự ý sử dụng để mở các tài khoản ngân hàng.

Theo người dân cho biết, khoảng tháng 6/2025, họ được trưởng thôn thông báo mang căn cước công dân và điện thoại thông minh tới nhà văn hóa thôn để chính quyền xã chuẩn hóa thông tin, dữ liệu cá nhân. Sau khi làm xong với cơ quan tư pháp của xã thì được đại diện hộ kinh doanh sim thẻ hướng dẫn sang bàn bên để cập nhập thông tin thuê bao điện thoại. Họ thu nhập cả hình ảnh khuôn mặt và số căn cước.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 8/2025, khi đi làm thủ tục ở ngân hàng thì được thông báo đã có 1 tài khoản bằng chính số điện thoại của mình mở tại ngân hàng. Người dân hoàn toàn bất ngờ vì chưa bao giờ đi mở tài khoản ở ngân hàng này.