Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ngụy trang ma túy trong loa gửi chuyển phát nhanh ra Huế tiêu thụ

Thứ năm, 15:28 07/08/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, ma túy được đối tượng ngụy trang trong loa âm thanh rồi gửi ra Huế tiêu thụ qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Ngày 7/8, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Bá Đạt (SN 1991), Lưu Thị Trúc (SN 1996), Nguyễn Văn Liền (SN 1997) và Hoàng Phú Thịnh (SN 2000), cùng trú tại TP Huế, về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, quá trình làm việc tại quán MLUX (đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế), Trúc quen biết và dọn về sống chung với Đạt. Từ đây, cả 2 tham gia đường dây mua bán ma túy với thủ đoạn tinh vi.

Đạt đặt vấn đề nếu tại quán khách có nhu cầu sử dụng ma túy, Trúc báo để đối tượng cung cấp và trả tiền công. Đạt cũng nhờ Trúc tìm nguồn hàng.

Ngụy trang ma túy trong loa gửi chuyển phát nhanh ra Huế tiêu thụ- Ảnh 1.

Đạt và Trúc tại tòa.

Trúc liên hệ với Trần Duy Hải (SN 1992), người từng quen biết trong thời gian Trúc sinh sống ở TP HCM. Giao dịch được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản. Trúc nhận tiền từ Đạt sau đó chuyển khoản lại cho Hải.

Ma túy được ngụy trang trong loa âm thanh rồi gửi ra Huế bằng đường chuyển phát nhanh. Thông tin nhận hàng được ghi giả tên là "Hà" và số điện thoại của Trúc để tránh bị lộ.

Ngày 22/3/2024, Đạt yêu cầu Trúc mua 50g ma túy loại ketamine và 100 viên thuốc lắc MDMA với giá 71 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản xong, Hải gửi ma túy như thường lệ.

Ngày 25/3/2024, khi kiện hàng đến bưu cục giao hàng nhanh ở TP Huế, Liền phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên báo quản lý và công an. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 80,66g ketamine và 70,62g MDMA được ngụy trang trong loa. Khi biết bị lộ, Trúc và Đạt lập tức bỏ trốn.

Trong vụ việc này, Liền kể cho Thịnh và cả hai thông báo giúp Trúc kịp thời trốn tránh. Trúc lẩn trốn vào TP HCM đến ngày 20/9/2024 ra đầu thú.

Từ 14-23/3/2024, Trúc 4 lần đặt mua ma túy từ Hải nhằm bán lại cho Đạt để kiếm lời. Cả hai còn nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng khác trên địa bàn TP Huế.

HĐXX tuyên phạt Hoàng Bá Đạt 15 năm tù, Lưu Thị Trúc 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Nguyễn Văn Liền và Hoàng Phú Thịnh cùng mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Che giấu tội phạm".

Bắc Ninh: Phát hiện nhiều trường hợp tụ tập đua xe trái phép dương tính với ma túyBắc Ninh: Phát hiện nhiều trường hợp tụ tập đua xe trái phép dương tính với ma túy

ANTD.VN - Sau 10 ngày ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý gần 1.200 trường hợp vi phạm, trong đó có 366 người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện...

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Rapper Bình 'Gold' cướp taxi, dương tính với ma túy

Hà Nội: Rapper Bình 'Gold' cướp taxi, dương tính với ma túy

Rapper Bình Gold dùng ma túy rồi lái ô tô lạng lách, đánh võng trên cao tốc

Rapper Bình Gold dùng ma túy rồi lái ô tô lạng lách, đánh võng trên cao tốc

Triệt phá đường đây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy do nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và đồng phạm thực hiện

Triệt phá đường đây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy do nhà thiết kế Nguyễn Công Trí và đồng phạm thực hiện

Từ vụ va chạm giao thông, công an bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy

Từ vụ va chạm giao thông, công an bắt giữ 2 đối tượng mua bán ma túy

'Mở tiệc' ma túy ở phòng hát karaoke, nhóm đối tượng lĩnh án

'Mở tiệc' ma túy ở phòng hát karaoke, nhóm đối tượng lĩnh án

Cùng chuyên mục

Tìm bị hại trong vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ở Thái Nguyên

Tìm bị hại trong vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ở Thái Nguyên

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng phát hiện ngày 3/8/2025 tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên".

Chuyển tiền theo tin nhắn Facebook ‘con gái’ ở Dubai, người mẹ bị mất 2,2 tỷ

Chuyển tiền theo tin nhắn Facebook ‘con gái’ ở Dubai, người mẹ bị mất 2,2 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

Tưởng đang nhắn tin với con gái đang sống tại Dubai, một người phụ nữ ở TP Đà Nẵng đã chuyển hơn 2,2 tỷ đồng cho kẻ mạo danh qua Facebook.

Đà Nẵng: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 12 giờ trước

Nguyễn Thành Phúc kết bạn với nạn nhân trên mạng xã hội, giới thiệu mình là cán bộ Công an TP Đà Nẵng để lừa chiếm đoạt 180 triệu đồng.

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lực lượng chức năng xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi được cất giữ trái phép trong 7 tủ đông, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Thông tin mới nhất vụ bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do bị bảo mẫu ném xuống nền nhà

Thông tin mới nhất vụ bé trai 14 tháng tuổi ở Quảng Ngãi tử vong do bị bảo mẫu ném xuống nền nhà

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra vụ việc bé trai 14 tháng tuổi tử vong sau khi bị bảo mẫu ném xuống nền nhà gây chấn thương sọ não.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn suốt 5 năm sau vụ trộm hơn 2 tỷ đồng

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trốn suốt 5 năm sau vụ trộm hơn 2 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trung cùng đồng bọn đột nhập nhà giám đốc công ty, sau đó trốn truy nã suốt nhiều năm trước khi bị bắt tại một nhà trọ ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bất ngờ lời khai của tài xế xe container cố tình đánh võng trên cao tốc

Bất ngờ lời khai của tài xế xe container cố tình đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Ninh (tài xế xe container) khai nhận, cố tình đánh võng trên cao tốc nhằm ép công ty sa thải vì bức xúc với chính sách của công ty.

Hai thanh niên 'giăng bẫy' đổi tiền thật lấy tiền giả ở Đà Nẵng

Hai thanh niên 'giăng bẫy' đổi tiền thật lấy tiền giả ở Đà Nẵng

Pháp luật - 1 ngày trước

Cơ quan chức năng Đà Nẵng thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ hai thanh niên lừa đổi tiền thật lấy tiền giả.

Rủ nhau vào karaoke 'mở tiệc' ma tuý sau khi ăn nhậu

Rủ nhau vào karaoke 'mở tiệc' ma tuý sau khi ăn nhậu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi ăn nhậu, nhóm 5 đối tượng ở Huế rủ nhau đến quán karaoke để hát và sử dụng ma tuý. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy tất cả đều dương tính với ma tuý.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự người rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi trên đường Vành đai 3

Hà Nội: Tạm giữ hình sự người rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi trên đường Vành đai 3

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 5/8, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Xem nhiều

Rủ nhau vào karaoke 'mở tiệc' ma tuý sau khi ăn nhậu

Rủ nhau vào karaoke 'mở tiệc' ma tuý sau khi ăn nhậu

Pháp luật

GĐXH - Sau khi ăn nhậu, nhóm 5 đối tượng ở Huế rủ nhau đến quán karaoke để hát và sử dụng ma tuý. Kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy tất cả đều dương tính với ma tuý.

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn bệnh, chuẩn bị đi tiêu thụ

Pháp luật
Vụ rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi: Phạt hành chính hay xử lý hình sự tài xế xe ô tô con?

Vụ rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi: Phạt hành chính hay xử lý hình sự tài xế xe ô tô con?

Pháp luật
Ngụy trang ma túy trong loa gửi chuyển phát nhanh ra Huế tiêu thụ

Ngụy trang ma túy trong loa gửi chuyển phát nhanh ra Huế tiêu thụ

Pháp luật
Hà Nội: Danh tính người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi

Hà Nội: Danh tính người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top