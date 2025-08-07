Ngụy trang ma túy trong loa gửi chuyển phát nhanh ra Huế tiêu thụ

Ngày 7/8, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Bá Đạt (SN 1991), Lưu Thị Trúc (SN 1996), Nguyễn Văn Liền (SN 1997) và Hoàng Phú Thịnh (SN 2000), cùng trú tại TP Huế, về các tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, quá trình làm việc tại quán MLUX (đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế), Trúc quen biết và dọn về sống chung với Đạt. Từ đây, cả 2 tham gia đường dây mua bán ma túy với thủ đoạn tinh vi.

Đạt đặt vấn đề nếu tại quán khách có nhu cầu sử dụng ma túy, Trúc báo để đối tượng cung cấp và trả tiền công. Đạt cũng nhờ Trúc tìm nguồn hàng.

Đạt và Trúc tại tòa.

Trúc liên hệ với Trần Duy Hải (SN 1992), người từng quen biết trong thời gian Trúc sinh sống ở TP HCM. Giao dịch được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản. Trúc nhận tiền từ Đạt sau đó chuyển khoản lại cho Hải.

Ma túy được ngụy trang trong loa âm thanh rồi gửi ra Huế bằng đường chuyển phát nhanh. Thông tin nhận hàng được ghi giả tên là "Hà" và số điện thoại của Trúc để tránh bị lộ.

Ngày 22/3/2024, Đạt yêu cầu Trúc mua 50g ma túy loại ketamine và 100 viên thuốc lắc MDMA với giá 71 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản xong, Hải gửi ma túy như thường lệ.

Ngày 25/3/2024, khi kiện hàng đến bưu cục giao hàng nhanh ở TP Huế, Liền phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên báo quản lý và công an. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện 80,66g ketamine và 70,62g MDMA được ngụy trang trong loa. Khi biết bị lộ, Trúc và Đạt lập tức bỏ trốn.

Trong vụ việc này, Liền kể cho Thịnh và cả hai thông báo giúp Trúc kịp thời trốn tránh. Trúc lẩn trốn vào TP HCM đến ngày 20/9/2024 ra đầu thú.

Từ 14-23/3/2024, Trúc 4 lần đặt mua ma túy từ Hải nhằm bán lại cho Đạt để kiếm lời. Cả hai còn nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng khác trên địa bàn TP Huế.

HĐXX tuyên phạt Hoàng Bá Đạt 15 năm tù, Lưu Thị Trúc 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Nguyễn Văn Liền và Hoàng Phú Thịnh cùng mức án 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội "Che giấu tội phạm".