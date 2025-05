Công an và kiểm sát làm việc với mẹ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Vào 15h30 chiều 5/5, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an tỉnh Vĩnh Long và VKSND tỉnh Vĩnh Long đã làm việc với bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi) - mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 4/9/2024.

Cùng bà Hiền làm việc với cơ quan tố tụng tỉnh Vĩnh Long, còn có các luật sư Nguyễn Văn Quynh, Nguyễn Duy.

Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an tỉnh Vĩnh Long có Thượng tá Nguyễn Văn Hồng - Phó phòng, một số điều tra viên và một kiểm sát viên của VKSND tỉnh Vĩnh Long tham gia buổi làm việc.

Cơ quan công an đề nghị gia đình bà Hiền cùng các luật sư trình bày lại toàn bộ vụ việc kể từ khi tai nạn xảy ra khiến cháu Trân tử vong, quá trình khiếu nại đến các cơ quan tố tụng...

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hiền đã đề nghị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long về nhiều nội dung:

Một là, làm rõ hành vi và xử nghiêm tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung, người gây tai nạn.

Hai là, đề nghị Công an, VKSND tỉnh trích xuất camera hành trình của xe tải, xe bán tải và camera xung quanh hiện trường và các xe khách đi ngang.

Ba là, mời các nhân chứng có liên quan lên làm việc.

Bốn là, thực nghiệm lại hiện trường để làm rõ bản chất vụ tai nạn giao thông.

Năm là, đề nghị những cán bộ công an, viện kiểm sát huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long - những người từng tham gia điều tra, giải quyết vụ tai nạn trước đây không tham gia quá trình điều tra lại để đảm bảo tính khách quan.

Sáu là, yêu cầu Cơ quan CSĐT Bộ Công an và VKSND Tối cao giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết vụ tai nạn và thông báo cho gia đình biết.

Cuối cùng, đề nghị xử lý nghiêm những cán bộ (nếu có sai phạm), thậm chí khởi tố điều tra các hành vi liên quan để đảm bảo tính công bằng của pháp luật, củng cố niềm tin của người dân.

Đại diện tổ công tác khẳng định sẽ điều tra khách quan

Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, luật sư Nguyễn Văn Quynh (bảo vệ quyền lợi cho gia đình nữ sinh) đã trao đổi với P.V VietNamNet.

Theo luật sư, phía cơ quan điều tra đã lắng nghe nội dung trình bày của gia đình và mong làm rõ nhiều vấn đề, sớm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Tại buổi làm việc, luật sư Quynh đặt vấn đề với đại diện Phòng PC01: trước đây Phòng PC01 có quan điểm không khởi tố vụ án, vậy nay PC01 điều tra thì liệu có bảo lưu quan điểm đó không?

Đại diện tổ công tác - Thượng tá Nguyễn Văn Hồng cho biết, quan điểm là điều tra khách quan, sự thật rõ ràng. Theo ông Hồng, các cán bộ từng điều tra vụ tai nạn trước đây sẽ không tham gia vào quá trình điều tra lại vụ việc.

Cơ quan công an thu giữ xe đạp điện, quần áo mà nữ sinh này mặc lúc gặp nạn. Ảnh: Đàm Đệ

Công an khám nghiệm xe đạp điện của nữ sinh Trân có sự chứng kiến của gia đình và các luật sư. Ảnh: Đàm Đệ

Chiều nay, tổ công tác của PC01 phối hợp cùng Phòng CSGT (PC08) đã đến nhà bà Hiền ở xã Trà Côn, tạm giữ xe đạp điện cùng một số quần áo của bé Trân để phục vụ công tác khám nghiệm, phục hồi điều tra.

Đây là phương tiện và bộ quần áo mà bé Trân đã sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn sáng 4/9/2024. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Trà Ôn thu giữ phương tiện, tang vật nói trên để phục vụ điều tra nhưng ít ngày sau đó đã trả lại.

VKSND Tối cao đánh giá, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển ô tô tải tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều, có dấu hiệu vi phạm Luật an toàn giao thông.