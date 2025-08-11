Mới nhất
Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD

Thứ hai, 16:02 11/08/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo lên đến hàng tỷ USD, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.

Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD - Ảnh 1.

Ngày 11/8, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can trong đường dây lừa đảo tiền ảo có quy mô đặc biệt lớn.

Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD - Ảnh 2.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, lực lượng thuộc ban chuyên án đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ vào ngày 15/7/2025 tại nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM, với sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Trong ảnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (áo trắng) tỉnh trực tiếp lấy lời khai đối tượng.

Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD - Ảnh 3.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú Gia Lai) cùng đồng bọn đã tạo ra một đồng tiền ảo có tên PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain và xây dựng một hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp). Nhóm này sử dụng các trang web để lôi kéo người dân tham gia. Sau khi đăng ký mua các gói đầu tư, người tham gia được hứa hẹn sẽ nhận lãi suất từ 5% đến 9% mỗi tháng.

Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD - Ảnh 4.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện khám xét nhà riêng, tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố đối tượng phạm tội liên quan đến vụ án.

Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD - Ảnh 5.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, để tạo niềm tin, các đối tượng sử dụng chính đồng PAYN để trả thưởng và hướng dẫn nhà đầu tư lên sàn để đổi sang các loại tiền mã hóa khác có giá trị như USDT, từ đó có thể bán ra USD hoặc VNĐ. Thực chất, đây là hành vi lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người trước. Ngoài ra, nhóm này còn đưa ra thông tin gian dối rằng sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng PAYN có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, trên thực tế không có bất kỳ đại lý hay khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền này. Trong ảnh: Cơ quan chức năng khám xét, tống đạt quyết định tố tụng đối với đối tượng phạm tội.

Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD - Ảnh 6.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm này đã lôi kéo được hàng nghìn người ở cả trong và ngoài nước tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD. Trong ảnh: Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với đối tượng phạm tội.

Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD - Ảnh 7.

Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ các đối tượng phạm tội trong đường dây lừa đảo có quy mô đặc biệt lớn.

Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD - Ảnh 8.

* Nguồn ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

