Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD
Trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo lên đến hàng tỷ USD, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.
* Nguồn ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.
Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?Pháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư Sky Central (số 176 Định Công), luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã chia sẻ về mức hình phạt đối tượng gây rối có thể phải đối mặt.
Bắt giữ 18 đối tượng trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc giaPháp luật - 7 giờ trước
Các đối tượng trong đường dây mang thai hộ do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, chỉ đạo sang Trung Quốc cấy phôi, dưỡng thai ở Camphuchia rồi đưa về Việt Nam.
Kẻ buôn ma tuý trốn truy nã bị bắt tại Bắc NinhPháp luật - 10 giờ trước
Bị tòa án tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mai Việt Hoàng bỏ trốn, không chấp hành việc thi hành án.
Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà NộiPháp luật - 20 giờ trước
Đặng Chí Thành - kẻ hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội - bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Giả công an xông vào sới bạc, cướp 170.000 đồng của 4 người phụ nữPháp luật - 1 ngày trước
Hai kẻ mang còng số 8 giả danh công an xông vào sới bạc ở Đà Nẵng cướp tiền, bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn.
Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra.
Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối tượng Lê Tuấn Phương (SN 1975) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 26/7/2025 tại xóm Gia, thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.
Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập việnPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Nghi do mâu thuẫn, nhóm ba người ở Quảng Trị đến nhà người đàn ông ở trên địa bàn gây ra vụ xô xát khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổXã hội - 2 ngày trước
6 nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) bị truy tố tội "Cố ý gây thương tích" do đánh hội đồng bạn cùng trường khiến em này gãy đốt sống cổ.
Trung tướng Mai Hoàng: Công an đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'Xã hội - 2 ngày trước
Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân bị bắt cóc online, riêng trong tháng 7 lực lượng chức năng đã giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa bán ra nước ngoài.
Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà NộiPháp luật
GĐXH - Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra.