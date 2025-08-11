Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USD

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, để tạo niềm tin, các đối tượng sử dụng chính đồng PAYN để trả thưởng và hướng dẫn nhà đầu tư lên sàn để đổi sang các loại tiền mã hóa khác có giá trị như USDT, từ đó có thể bán ra USD hoặc VNĐ. Thực chất, đây là hành vi lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người trước. Ngoài ra, nhóm này còn đưa ra thông tin gian dối rằng sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng PAYN có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, trên thực tế không có bất kỳ đại lý hay khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền này. Trong ảnh: Cơ quan chức năng khám xét, tống đạt quyết định tố tụng đối với đối tượng phạm tội.