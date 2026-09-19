Công diễn cuối cùng của 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' có gì đặc biệt?

Theo Thời báo VTV, bước vào Công diễn 5 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", các Liên minh từng cùng nhau làm nên những màn đọ tài ấn tượng trước đó đã tan rã trước yêu cầu sáp nhập và chuyển giao thành viên để tạo nên những đội nhóm mới.

Đứng trước yêu cầu này, mỗi "Anh tài" cần có sự tính toán, lựa chọn cẩn trọng theo mục tiêu, định hướng của riêng mình. Trịnh Thăng Bình trong cuộc trò chuyện cùng Thái VG đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn đồng hành với Đinh Mạnh Minh đến hết chặng đường chương trình.

Trịnh Thăng Bình muốn đồng hành với Đinh Mạnh Ninh (Ảnh chụp màn hình)

Sự gắn bó, thân thiết của hai nghệ sĩ Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh là một trong những điểm nhấn cảm xúc đáng chú ý trong mùa thi 2026. Cả hai không chỉ ăn ý trong việc trình diễn, thể hiện các ý tưởng trong mỗi tiết mục mà còn có nhiều tương tác thú vị ngoài đời thường.

Thái VG là một người mà nhiều Anh tài mong muốn hợp tác, còn bản thân Thái VG thì bày tỏ muốn làm việc với Huỳnh Lập. Trước đó, sự kết hợp Huỳnh Lập, Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu đã làm nên tiết mục "Nhong nhong nhong" giành chiến thắng ngay công diễn mở màn.

Các thành viên khác cũng "cân não" từng yếu tố giọng hát, khả năng trình diễn, sự phù hợp và điểm hỏa lực cá nhân để lập đội hình. Khán giả thì mong đợi sẽ có những sự kết hợp mới mẻ, bất ngờ để mang đến sự khác biệt trong công diễn cuối cùng, trước chung kết.

Hé lộ những hình ảnh tiết mục biểu diễn tại Công diễn 5. (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh trong trailer tập 12. (Ảnh chụp màn hình)

Qua những hình ảnh hé lộ của công diễn 5, khán giả phần nào thấy được nhiều điều thú vị như không gian âm nhạc lãng mạn trong tiết mục của Hoàng Dũng hay sự hài hước trong tiết mục có sự tham gia của Thơm (Da LAB)...

Tập 12 "Anh trai vượt ngàn chông gai" phát sóng lúc 20h ngày 19/9 trên VTV3.