Công diễn cuối cùng của 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' có gì đặc biệt?

| Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Các "Anh tài" sẽ phải đua tranh gắt gao tại công diễn cuối cùng của chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", trước khi bước vào chung kết.

Theo Thời báo VTV, bước vào Công diễn 5 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026", các Liên minh từng cùng nhau làm nên những màn đọ tài ấn tượng trước đó đã tan rã trước yêu cầu sáp nhập và chuyển giao thành viên để tạo nên những đội nhóm mới.

Đứng trước yêu cầu này, mỗi "Anh tài" cần có sự tính toán, lựa chọn cẩn trọng theo mục tiêu, định hướng của riêng mình. Trịnh Thăng Bình trong cuộc trò chuyện cùng Thái VG đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn đồng hành với Đinh Mạnh Minh đến hết chặng đường chương trình.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026- Tập 12: Có gì ở công diễn cuối cùng? - Ảnh 1.

Trịnh Thăng Bình muốn đồng hành với Đinh Mạnh Ninh (Ảnh chụp màn hình)

Sự gắn bó, thân thiết của hai nghệ sĩ Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh là một trong những điểm nhấn cảm xúc đáng chú ý trong mùa thi 2026. Cả hai không chỉ ăn ý trong việc trình diễn, thể hiện các ý tưởng trong mỗi tiết mục mà còn có nhiều tương tác thú vị ngoài đời thường.

Thái VG là một người mà nhiều Anh tài mong muốn hợp tác, còn bản thân Thái VG thì bày tỏ muốn làm việc với Huỳnh Lập. Trước đó, sự kết hợp Huỳnh Lập, Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu đã làm nên tiết mục "Nhong nhong nhong" giành chiến thắng ngay công diễn mở màn.

Các thành viên khác cũng "cân não" từng yếu tố giọng hát, khả năng trình diễn, sự phù hợp và điểm hỏa lực cá nhân để lập đội hình. Khán giả thì mong đợi sẽ có những sự kết hợp mới mẻ, bất ngờ để mang đến sự khác biệt trong công diễn cuối cùng, trước chung kết.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026- Tập 12: Có gì ở công diễn cuối cùng? - Ảnh 3.

Hé lộ những hình ảnh tiết mục biểu diễn tại Công diễn 5. (Ảnh chụp màn hình)

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026- Tập 12: Có gì ở công diễn cuối cùng? - Ảnh 5.

Hình ảnh trong trailer tập 12. (Ảnh chụp màn hình)

Qua những hình ảnh hé lộ của công diễn 5, khán giả phần nào thấy được nhiều điều thú vị như không gian âm nhạc lãng mạn trong tiết mục của Hoàng Dũng hay sự hài hước trong tiết mục có sự tham gia của Thơm (Da LAB)...

Tập 12 "Anh trai vượt ngàn chông gai" phát sóng lúc 20h ngày 19/9 trên VTV3.

Công diễn cuối cùng của 'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026' có gì đặc biệt? - Ảnh 4.Tin sao 18/9: Khánh Thi - Phan Hiển ngọt ngào bên Cầu Hôn, Chi Pu đọ sắc cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên

GĐXH - Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển có những phút giây ngọt ngào bên Cầu Hôn tại Phú Quốc, trong khi đó Chi Pu và Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây chú ý khi đọ sắc trong "Chị chị, Em em 3".

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tùng Dương ở tuổi 43: 'Ngày xưa tôi hát cho bản thân, giờ không còn nhu cầu đó nữa'

Tùng Dương ở tuổi 43: 'Ngày xưa tôi hát cho bản thân, giờ không còn nhu cầu đó nữa'

Giải trí -

GĐXH - Sau 25 năm theo đuổi âm nhạc, Tùng Dương chuẩn bị thực hiện live-concert quy mô lớn tại sân vận động với khoảng 50.000 khán giả. Nam ca sĩ thừa nhận đây là một thử thách lớn, nhưng cũng là bước đi cần thiết để anh tiếp tục làm mới mình và tri ân những khán giả đã đồng hành suốt chặng đường dài.

Trần Thiên Tú: 'Chồng là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi nghiệp diễn'

Trần Thiên Tú: 'Chồng là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi nghiệp diễn'

Giải trí -

GĐXH - "Ông xã từng động viên tôi rằng không nên mang quá nhiều sức ép vì mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người.... Tất nhiên, khi đã lập gia đình, tôi phải sắp xếp thời gian hợp lý và xác định việc nào cần ưu tiên ở từng giai đoạn. Tôi nghĩ đây là bài toán mà ai cũng phải đối mặt, không riêng người làm nghề diễn", Trần Thiên Tú chia sẻ.

MC Minh Trang nuôi 4 con sau ly hôn

MC Minh Trang nuôi 4 con sau ly hôn

Giải trí -

GĐXH - MC Minh Trang công khai đã ly hôn và nuôi 4 con một mình. Cô chia sẻ những khó khăn, cảm xúc và kinh nghiệm trong hành trình làm mẹ đơn thân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.