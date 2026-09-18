Tin sao 18/9: Khánh Thi - Phan Hiển ngọt ngào bên Cầu Hôn, Chi Pu đọ sắc cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên
GĐXH - Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển có những phút giây ngọt ngào bên Cầu Hôn tại Phú Quốc, trong khi đó Chi Pu và Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây chú ý khi đọ sắc trong "Chị chị, Em em 3".
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