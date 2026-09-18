Tin sao 18/9: Khánh Thi - Phan Hiển ngọt ngào bên Cầu Hôn, Chi Pu đọ sắc cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên

"Chi mới thấy mình "lãi" quá chừng, vì không chỉ có thêm một bài hát mới mà còn được nhận lại muôn vàn sự yêu thương từ những tiền bối đi trước. Nhìn lại hành trình làm MV "Thử Lòng Quân Tử", Chi thấy lòng mình rưng rưng và biết ơn vô cùng", nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân.