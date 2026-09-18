Tin sao 18/9: Khánh Thi - Phan Hiển ngọt ngào bên Cầu Hôn, Chi Pu đọ sắc cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Thứ sáu, 19:00 18/09/2026 | Giải trí
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GĐXH - Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển có những phút giây ngọt ngào bên Cầu Hôn tại Phú Quốc, trong khi đó Chi Pu và Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây chú ý khi đọ sắc trong "Chị chị, Em em 3".

Tin sao 18/9: Khánh Thi - Phan Hiển ngọt ngào bên Cầu Hôn, Chi Pu đọ sắc cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Ảnh 1.

Sáng 18/9, đại diện nhan sắc Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2026 là Emoura Phạm đã có mặt tại sân bay, lên đường sang Thái Lan để bắt đầu hành trình chinh phục vương miện.

Tin sao 18/9: Khánh Thi - Phan Hiển ngọt ngào bên Cầu Hôn, Chi Pu đọ sắc cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Ảnh 2.

Mẹ đẻ và anh trai Emoura Phạm có mặt tại sân bay tiễn nàng hậu lên đường "chinh chiến" quốc tế. Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18/9 đến 10/10.

Tin sao 18/9: Khánh Thi - Phan Hiển ngọt ngào bên Cầu Hôn, Chi Pu đọ sắc cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ hình ảnh và bày tỏ lòng trân trọng, cảm ơn tới các vị tiến bối đã yêu thương, ủng hộ trong suốt quá trình thực hiện dự án âm nhạc vừa qua.

Tin sao 18/9: Khánh Thi - Phan Hiển ngọt ngào bên Cầu Hôn, Chi Pu đọ sắc cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Ảnh 4.

"Chi mới thấy mình "lãi" quá chừng, vì không chỉ có thêm một bài hát mới mà còn được nhận lại muôn vàn sự yêu thương từ những tiền bối đi trước. Nhìn lại hành trình làm MV "Thử Lòng Quân Tử", Chi thấy lòng mình rưng rưng và biết ơn vô cùng", nữ ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Tin sao 18/9: Khánh Thi - Phan Hiển ngọt ngào bên Cầu Hôn, Chi Pu đọ sắc cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Ảnh 5.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ loạt ảnh cùng với Chi Pu nhằm quảng bá, giới thiệu về bộ phim "Chị chị, Em em" khởi chiếu vào tháng 10 tới. 

Tin sao 18/9: Khánh Thi - Phan Hiển ngọt ngào bên Cầu Hôn, Chi Pu đọ sắc cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Ảnh 6.

Khánh Thi - Phan Hiển vừa chia sẻ hình ảnh mới nhất của 2 vợ chồng với khoảnh khắc tình tứ, lãng mạn tại khu vực Cầu Hôn, Phú Quốc. 

Tin sao 18/9: Khánh Thi - Phan Hiển ngọt ngào bên Cầu Hôn, Chi Pu đọ sắc cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Ảnh 7.

Trước khung cảnh tuyệt đẹp, Trí Anh và Khánh Thi đã dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Tin sao 18/9: Khánh Thi - Phan Hiển ngọt ngào bên Cầu Hôn, Chi Pu đọ sắc cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Ảnh 8.

Cao Thái Hà gây chú ý với hình ảnh xinh tươi, gợi cảm khi đứng trước làn nước biển trong xanh.

Tin sao 18/9: Khánh Thi - Phan Hiển ngọt ngào bên Cầu Hôn, Chi Pu đọ sắc cùng Nguyễn Cao Kỳ Duyên - Ảnh 9.

Diễn viên Phạm Ngọc Anh khiến khán giả xuýt xoa trước thân hình "đồng hồ cát" và nhan sắc tươi trẻ, gợi cảm trong loạt ảnh mới được đăng tải trên trang cá nhân.

(Ảnh FB nhân vật)

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