Đào điêu đứng vì bị ông Ba livestream tung tin bôi nhọ đời tư

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", sau khi lộ chuyện mua nước hoa, gia đình ông Ba đã bị một cơn xào xáo. Việc loan ra khắp làng khiến ông mất mặt. Trên thực tế, vụ việc ra như vậy cũng một phần do Minh.

Khi ông Ba đang làm khó dễ Đào, bắt cô phải bồi thường, vì muốn cứu Đào nên Minh đã vào chợ gọi vợ ông Ba ra giúp. Minh tường thuật lại sự việc và từ đó mới lộ ra việc ông Ba mua nước hoa cho bồ. Thế là vợ ông lao thẳng từ chợ về nhà với cơn ghen tuông ầm ĩ.

Ông Ba bị một phen mất mặt khi bị vợ ghen tuông ầm ĩ. Ảnh VTV

Quá mất mặt, ông Ba quyết trả thù Đào, ông đi kể cho hết người này tới người khác về chuyện Đào cặp bồ, tranh giành bạn trai dẫn đến việc bị đuổi khỏi đội bóng của tỉnh.

Trong diễn biến mới nhất, Minh và đám bạn là Bá và Linh đã đến đối chất với lão Ba. Cuộc đối chất đã được livestream. Nhóm Minh cùng nhiều người nói rằng lão Ba vu khống Đào, bịa chuyện không có bằng chứng...

Ông Ba lớn tiếng tung tin Đào có bồ nên bị đuổi khỏi đội bóng tỉnh. Ảnh VTV

Bị dồn đến đường cùng, lão Ba trở nên bất chấp. Lão nói luôn trong live rằng Đào là người lẳng lơ, có quan hệ mờ ám với huấn luyện viên nên đã bị đuổi khỏi đội bóng.

Đào bị bàn tán khi ông Ba tung tin quá khứ đáng xấu hổ của cô.

Livestream này ngay lập tức lan đi với tốc độ chóng mặt, người dân khắp làng đều xem được. Đào vừa trải qua sóng gió khi bị mấy gã đàn ông đánh thì giờ đây lại phải đương đầu với sóng gió mới. Vì tin đồn thất thiệt, Đào đi đến đâu cũng bị xì xào bàn tán.

Quốc tới tiệm sửa xe của Lưu để gây sự.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Quốc cùng đàn em tới gây sự tại tiệm sửa xe của Lưu vì cho rằng anh ta giật miếng cơm của mình.

Tập 5 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng vào 20h ngày 17/9 trên VTV3.