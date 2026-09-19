Trần Thiên Tú: 'Chồng là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi nghiệp diễn'

Trần Thiên Tú sinh năm 1991, từng ghi dấu ấn từ nhỏ qua các phim: Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Dành cho tháng Sáu (2012),... Sau đó cô tạm dừng nghệ thuật để đi du học ở Học viện Hý kịch Trung ương tại Bắc Kinh.

Sau một thời gian "ở ẩn" màn ảnh, cô bất ngờ trở lại với vai Mèo trong "Tử chiến trên không" (2025), An Nhiên ở "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" (2026). Trong cuộc trò chuyện với Gia đình & Xã hội, nữ diễn viên cho biết quãng lặng ấy không phải sự rời bỏ mà là thời gian học tập, tìm hướng đi nghiêm túc hơn cho nghề diễn.

Trần Thiên Tú: Định hướng hình ảnh đả nữ trong tương lai

Từ "Áo lụa Hà Đông" (2006) đến "Tử chiến trên không" hay "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" là gần 20 năm, "lặn" lâu như thế, điều gì đưa Trần Thiên Tú trở lại với điện ảnh?

- Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian "lặn sâu" để tìm một con đường rõ ràng cho công việc.

Trước đây, tôi đến với phim ảnh vì thích diễn xuất, thích trải nghiệm và khám phá những vùng đất mới. Khi cân nhắc việc theo đuổi nghề một cách nghiêm túc, tôi quyết định đi học để có thêm nền tảng.

Trong thời gian học, tôi vẫn theo dõi những thay đổi của điện ảnh trong nước. Khi trở về, tôi liên tục tìm cơ hội và tham gia các buổi tuyển vai. Tôi đã trượt rất nhiều lần, từng hoài nghi bản thân, hoang mang và không muốn đối diện với nỗi sợ ấy. Mỗi lần như vậy, tôi lại tự nhủ cố thêm một dự án nữa. Cuối cùng, tôi nhận được vai Mèo trong "Tử chiến trên không", sau đó là An Nhiên của "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Khi bước vào "Hộ linh tráng sĩ", chị phải chuẩn bị như thế nào cho một nhân vật đòi hỏi nhiều kỹ năng hành động?

- Khi mới nhận vai, tôi gần như là con số 0 về võ thuật. Có lẽ ban đầu đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn cũng chưa thực sự bị thuyết phục bởi ngoại hình của tôi cho vai An Nhiên. Tôi không có vẻ rắn rỏi hay phong thái của một người biết võ, vì thế mọi thứ phải được đào tạo từ đầu.

Trần Thiên Tú được Johnny Trí Nguyễn đào tạo võ thuật trong 7 tháng.

Tôi tập tại võ đường Liên Phong trong 7 tháng, trung bình 5 buổi/tuần, mỗi buổi khoảng năm tiếng. Ngoài võ thuật, tôi còn phải học sử dụng song kiếm, cưỡi ngựa và nhào lộn. Trước đó tôi chỉ thuận tay phải nên việc điều khiển hai thanh kiếm cùng lúc đặc biệt khó. Tôi phải trở lại từ những động tác cơ bản, rèn khả năng phối hợp hai tay và ghi nhớ chính xác từng chuyển động.

Quá trình tập luyện không tránh khỏi đau cơ, trẹo chân, rách cơ hoặc sơ suất khi sử dụng đạo cụ. Tôi xem đó là một phần của việc bước vào dòng phim hành động. Khi đã xác định đây là dự án lớn, tôi hiểu mình phải nghiêm túc chuẩn bị, không thể tìm cách né tránh khó khăn.

Dù không chuyên nhưng vai diễn khá tròn vai, đặc biệt ở những cảnh hành động khiến không ít ý kiến gọi chị là "đả nữ thế hệ mới". Điều này có khiến chị áp lực?

- Tôi chỉ thực sự áp lực trong thời gian quay vì lúc đó trong đầu còn quá nhiều câu hỏi. Khi phim hoàn thành, tôi đã tìm được câu trả lời cho mình và không còn quá nặng nề trước cách gọi ấy.

Tôi xác định nghề diễn không phải lựa chọn trong vài năm mà là con đường dài. Vì vậy, việc học hỏi, bổ sung kỹ năng và đầu tư cho nhân vật là yêu cầu bắt buộc nếu muốn vai diễn gần gũi, chạm được cảm xúc của khán giả.

Hướng đi này đem lại cho tôi nhiều hào hứng bởi lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con đường cụ thể để phấn đấu. Trước đây, tôi thường quanh quẩn trong vùng an toàn với những vai tâm lý. Để theo dòng phim hành động, tôi còn phải rèn luyện nhiều kỹ năng, nhưng may mắn là xung quanh luôn có những người sẵn sàng hướng dẫn. Tôi không còn cảm giác phải đi một mình như trước.

Vậy chị xác định xây dựng hình ảnh diễn viên hành động?

- Định hướng này đến sau khi tôi chính thức tham gia phim. Ban đầu, tôi chưa hình dung mình sẽ phải tập võ ra sao và quá trình đó khó đến mức nào. Tôi chỉ được cảnh báo rằng đã có nhiều người bỏ cuộc, rồi khi bắt đầu mới thấy lời cảnh báo ấy hoàn toàn có cơ sở.

Trần Thiên Tú muốn hướng tới hình ảnh diễn viên hành động: "Trước đây, tôi thường quanh quẩn trong vùng an toàn với những vai tâm lý. Để theo dòng phim hành động, tôi còn phải rèn luyện nhiều kỹ năng, nhưng may mắn là xung quanh luôn có những người sẵn sàng hướng dẫn".

Gia đình là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi sự nghiệp

Chồng chị phản ứng thế nào khi có một người vợ theo đuổi võ thuật và phim hành động?

- Điều này không cần phải suy nghĩ nhiều vì chồng tôi không cùng hạng cân với tôi. Võ sĩ phải đấu cùng hạng cân chứ không đấu khác hạng cân (cười). Nói vui vậy thôi, ở nhà tôi vẫn là một người vợ hiền và khá ngoan ngoãn.

Còn những phân đoạn tình cảm trên màn ảnh mới đây, chồng chị phản ứng ra sao?

- Tôi trao đổi thẳng thắn với chồng rằng đó là cảm xúc của nhân vật, không phải cảm xúc của Trần Thiên Tú ngoài đời. Tôi cũng cần rõ ràng với gia đình hai bên ngay từ khi xác định con đường mình theo đuổi.

Tôi coi đó là một phần của công việc. Người theo nghề diễn cần có khả năng giống như một công tắc: bật lên để sống cùng nhân vật và tắt đi khi trở về đời thường.

Kết hôn khi vừa mới trở lại nghệ thuật, điều này có ảnh hưởng đến kế hoạch công việc của chị không?

- Tôi xác định diễn xuất là công việc sẽ đi cùng mình lâu dài, kể cả khi lớn tuổi, chứ không chỉ dành cho một giai đoạn. Vì thế, gia đình là điểm tựa để tôi yên tâm theo đuổi sự nghiệp.

Tôi may mắn nhận được sự ủng hộ, thậm chí được người thân giúp đỡ rất nhiều khi phải đối diện với áp lực lúc phim ra mắt. Ông xã từng động viên tôi rằng không nên mang quá nhiều sức ép vì mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người.

Tất nhiên, khi đã lập gia đình, tôi phải sắp xếp thời gian hợp lý và xác định việc nào cần ưu tiên ở từng giai đoạn. Tôi nghĩ đây là bài toán mà ai cũng phải đối mặt, không riêng người làm nghề diễn.

Ngoài việc hướng tới hình ảnh diễn viên hành động, chị có kế hoạch gì trong thời gian tới?

- Trong những năm tới, tôi muốn tiếp tục hoàn thiện kỹ năng và gắn bó hơn với dòng phim hành động. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi sẽ từ chối những dự án thuộc thể loại khác. Tôi luôn mong được thử sức với nhiều dạng vai, qua đó mở rộng khả năng diễn xuất.

Điện ảnh Việt đã thay đổi nhiều. Các vai chính không còn chỉ dành cho diễn viên trẻ mà mở rộng ở nhiều độ tuổi. Với tôi, đó là tín hiệu đáng mừng vì tôi có thể tiếp tục làm nghề đến khi lớn tuổi. (Cười)

Cảm ơn chia sẻ của Trần Thiên Tú!

Diện mạo sắc sảo của Trần Thiên Tú ở tuổi 35.



