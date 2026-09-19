Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng 'chao đảo' sau khi đón tin vui ở tuổi 37

5 giờ trước

GĐXH - "Ông xã từng động viên tôi rằng không nên mang quá nhiều sức ép vì mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người.... Tất nhiên, khi đã lập gia đình, tôi phải sắp xếp thời gian hợp lý và xác định việc nào cần ưu tiên ở từng giai đoạn. Tôi nghĩ đây là bài toán mà ai cũng phải đối mặt, không riêng người làm nghề diễn", Trần Thiên Tú chia sẻ.