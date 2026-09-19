Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng 'chao đảo' sau khi đón tin vui ở tuổi 37

Thứ bảy, 14:59 19/09/2026 | Giải trí
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GĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên khiến cộng động mạng "chao đảo" với loạt ảnh mới siêu gợi cảm cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Nhan sắc 'cực phẩm' ở tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 1.

Ca sĩ Tóc Tiên trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải loạt ảnh bikini "bỏng mắt" sau khi được công bố đại diện thi Eurovision Song Contest Asia 2026. 

Nhan sắc 'cực phẩm' ở tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 2.

Cô được khán giả khen nổi bật với mái tóc bob phần mái thưa và ngoại hình tươi tắn, quyến rũ.

Nhan sắc 'cực phẩm' ở tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 3.

Loạt ảnh quyến rũ, thần thái của Tóc Tiên nhận về "mưa" lời khen, ai cũng bày tỏ sự trầm trồ, ngưỡng mộ trước vóc dáng "cực phẩm" ở tuổi 37 của Tóc Tiên.

Nhan sắc 'cực phẩm' ở tuổi 37 của Tóc Tiên - Ảnh 4.

Ca sĩ Tóc Tiên vừa nhận tin vui khi được chọn làm đại diện của Việt Nam tranh tài ở sân chơi quốc tế Eurovision Song Contest Asia 2026 mùa đầu tiên, dự kiến diễn ra ngày 14/11 tại Thái Lan.

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 1.

Gần đây, mỗi khi xuất hiện, ca sĩ Tóc Tiên lại khiến người hâm mộ trầm trồ bởi phong cách thời trang cuốn hút, nhan sắc thăng hạng. 

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 3.

Dễ dàng nhận ra hình ảnh nữ ca sĩ luôn quyến rũ, lộng lẫy dù ở đời thường hay trên sân khấu biểu diễn.

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 5.

Nữ ca sĩ khoe nụ cười tươi tắn cùng vóc dáng gợi cảm bên hồ bơi.

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 9.

Sinh năm 1989 tại TP.HCM, Tóc Tiên bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 13 tuổi, đến nay cô đã ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, ấn tượng trong làng giải trí Việt.

Ca sĩ Tóc Tiên tỏa sáng quyến rũ ở tuổi 37 với phong cách thời trang ấn tượng - Ảnh 10.

Ở tuổi 37, Tóc Tiên có sự nghiệp âm nhạc thăng hoa, duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ và được đánh giá ngày càng gợi cảm.

(Ảnh: Internet, FB nhân vật)

Tóc Tiên khiến cộng đồng mạng 'chao đảo' sau khi đón tin vui - Ảnh 10.Tin vui của Tóc Tiên ở tuổi 37

GĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên được chọn làm đại diện của Việt Nam tranh tài ở sân chơi quốc tế Eurovision Song Contest Asia 2026 mùa đầu tiên, dự kiến diễn ra ngày 14/11 tại Thái Lan.

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