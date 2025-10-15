Công thức bất ngờ của bài thuốc 5.000 tuổi trong hang động núi lửa
Phát hiện bước ngoặt về y học cổ đại trong một hang động núi lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ ra nguồn gốc bất ngờ của một sản phẩm y tế hiện đại.
Phân tích DNA lớp trầm tích cổ đại bên trong hang İnönü, một hang động núi lửa ở tỉnh Zonguldak - Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khoa học đã phát hiện ra một bài thuốc có từ 5.000 năm trước cũng như nhiều chi tiết quan trọng về bệnh tật và y học thời cổ đại.
Viết trên tạp chí khoa học PLoS ONE, nhóm tác giả từ Đại học Zonguldak Bülent Ecevit (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết họ đã dùng phương pháp giải trình tự metagenomic tiên tiến tái tạo lịch sử 5.000 năm cộng đồng vi sinh vật trong trầm tích hang İnönü, nơi con người cổ đại từng sinh sống suốt hàng thiên niên kỷ.
Địa chất độc đáo của hang động núi lửa này cung cấp nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, bao gồm các mỏ than mà cư dân thời tiền sử đã khéo léo sử dụng cho mục đích y học.
Phân tích đất từ 4 tầng văn hóa riêng biệt cho thấy người xưa đã điều trị buồn nôn, tiêu chảy, đau dạ dày và các rối loạn tiêu hóa khác bằng các chất có nguồn gốc từ than củi.
Phương pháp này cho thấy các liệu pháp sử dụng than hoạt tính trong y học hiện đại có sự kế thừa đáng kể bài thuốc 5.000 tuổi này.
Các nhà nghiên cứu cũng xác định được các gene kháng kháng sinh có niên đại hàng thiên niên kỷ trong cộng đồng vi khuẩn cổ đại trong hang động: Gene tetA từ năm 4300 trước Công nguyên, intl1 từ năm 3000 trước Công nguyên và OXA-58 từ năm 1400 trước Công nguyên.
Những phát hiện này ủng hộ giả thuyết cho rằng khả năng kháng kháng sinh đã tiến hóa tự nhiên trong vi khuẩn đất từ rất lâu trước khi dược phẩm của con người phát triển.
Trong bối cảnh nhân loại đang đối mặt với tình trạng kháng kháng sinh ngày càng gia tăng, khám phá trên không chỉ giúp tái hiện lại rõ nét hơn đời sống cổ đại, mà còn làm nổi bật vai trò của khảo cổ học trong việc tìm hiểu sự tiến hóa của y học, từ đó có các chiến lược phù hợp hơn để đối phó với các thách thức thời hiện đại.
Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán"Chuyện đó đây - 1 ngày trước
Con trâu da đen bóng giá hơn 69 tỷ đồng nhận được sự chú ý không chỉ vì mức giá cao mà còn vì chế độ ăn thịnh soạn gồm 5 kg sữa, 4 kg lựu ngon ngọt, 30 quả chuối... và còn được massage bằng dầu cải và dầu hạnh nhân.
Phát hiện "phượng hoàng" ẩn nấp sau nhà dân, chuyên gia nói: Đây là loài vật quý giá được quốc gia bảo vệChuyện đó đây - 1 ngày trước
Người đàn ông không ngờ rằng mình đã vô tình phát hiện ra "phượng hoàng" giữa đời thực.
Thấy "thủy quái" bất động trên bãi cát, chuyên gia nói: Đây là loài vật cực hiếm, thế giới mới gặp 7 lầnChuyện đó đây - 3 ngày trước
Khoảnh khắc "thủy quái" xuất hiện trên bãi cát đã lập tức gây bão mạng, kéo theo hàng loạt tranh luận sôi nổi.
Chiêm ngưỡng con đập "quái vật" cao nhất thế giới, hơn tháp Eiffel 5 métChuyện đó đây - 3 ngày trước
Con đập thủy điện này nằm ở đâu?
Tại sao vũ trụ tồn tại?Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Vũ trụ tồn tại vì vật chất và phản vật chất không phải là "bạn tốt" của nhau.
Một loài khác biết chôn người chết trước cả chúng ta?Chuyện đó đây - 5 ngày trước
Một "nghĩa trang" 120.000 năm tuổi cho thấy phong tục an táng có thể không bắt nguồn từ Homo sapiens, mà từ một loài khác mang tên Homo naledi.
Đặt camera ẩn trong rừng hoang, phát hiện hình ảnh sốcChuyện đó đây - 5 ngày trước
Các nhà khoa học đã phải bối rối.
Cảnh tượng rùng rợn khiến ai cũng ớn lạnh trên cao tốc đông ngườiChuyện đó đây - 6 ngày trước
Một giáo viên nước ngoài đang làm việc tại Trung Quốc đã lên tiếng xin lỗi sau khi gây xôn xao trên mạng xã hội vì đeo mặt nạ kinh dị, mang phong cách phim kinh dị, trong khi ngồi trên ô tô chạy trên đường cao tốc.
Cái cây cô đơn nhất thế giớiChuyện đó đây - 1 tuần trước
Nó có thể chứa bí mật quan trọng khi là công cụ nghiên cứu quý giá về biến đổi khí hậu.
Một hành tinh được xác nhận “giống Trái Đất nhất từ trước đến nay”Chuyện đó đây - 1 tuần trước
Hành tinh TRAPPIST-1e nằm cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng.
Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạchChuyện đó đây
Chúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp.