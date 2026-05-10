Thùy Anh suy sụp vì bị chê ác, chảnh, đóng phim nào cũng dở

Chủ nhật, 06:00 10/05/2026 | Câu chuyện văn hóa

Thùy Anh cho biết cô chịu nhiều áp lực và tổn thương trước bình luận tiêu cực về sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc sau khi nhận được sự quan tâm của khán giả dành cho vai Hoàn Mỹ trong phim "Vì mẹ anh phán chia tay".

Thùy Anh đang được khán giả đón nhận với vai Hoàn Mỹ trong Vì mẹ anh phán chia tay. Cô là diễn viên thứ chính, đóng cặp cùng trai đẹp Trần Ngọc Vàng. Bị mẹ ép buộc cưới người thừa kế tập đoàn nổi tiếng (Võ Điền Gia Huy đảm nhận), cô giằng co giữa chữ hiếu và chữ tình, bất chấp chạy theo tình yêu.

Dù chỉ là vai thứ chính, những tương tác giữa nữ diễn viên và Trần Ngọc Vàng được khán giả đón nhận. Trước tình cảm của khán giả, Thùy Anh nói những ngày qua mang đến cho cô cảm giác “như đang sống trong giấc mơ”.

Từng bình luận, bài đăng hay góp ý từ khán giả đều khiến cô cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương. Nữ diễn viên bày tỏ sự biết ơn với ê-kíp vì đã mang đến cho cô nhiều cảm xúc và cơ hội được khán giả nhìn nhận nhiều hơn qua vai diễn mới.

Thùy Anh lần đầu trải lòng về quãng thời gian dài chịu áp lực từ những lời chê bai. Cô cho biết từng rơi vào trạng thái tự ti, mơ hồ về con đường diễn xuất. Nữ diễn viên kể cô bị gắn với nhiều nhận xét nặng nề như: “Thùy Anh đóng phim nào là phim đó flop (tạm dịch: phim dở)”, “Bảo chứng phim flop”, hay “Gương mặt chỉ hợp vai phụ không thể lên chính nổi”.

Thùy Anh và Trần Ngọc Vàng được chú ý sau Vì mẹ anh phán chia tay.

Cô cũng từng bị nhận xét ngoại hình “ác, chảnh”, khó phù hợp với những vai hiền lành. Thùy Anh nói có thời điểm cô bật khóc khi đọc những bình luận chê bai. Sau đó cô tự nhủ phải chấp nhận vì diễn xuất là con đường mình lựa chọn.

Nữ diễn viên cho rằng điều khiến cô tiếp tục theo đuổi nghề là cơ hội được hóa thân vào nhiều cuộc đời khác nhau, trân trọng từng cơ hội được trao, từng vai diễn dù là nhỏ nhất.

Thùy Anh cũng nhắc lại hành trình theo đuổi diễn xuất từ năm 14 tuổi. Gia đình từng không đồng ý để cô theo nghề, bố mẹ luôn lo lắng về công việc diễn viên. Đến năm 23 tuổi, nữ diễn viên quyết định chuyển vào TPHCM sinh sống để tiếp tục theo đuổi đam mê. Nhìn lại quãng thời gian đó, cô cho rằng bản thân đã khá “liều lĩnh”.

Trong chia sẻ gửi tới gia đình, Thùy Anh cho biết cô hạnh phúc khi hiện tại được khán giả yêu thương, quan tâm và đồng hành. Sự ủng hộ của công chúng khiến cô tin rằng những nỗ lực và lựa chọn đi theo cảm xúc là không uổng phí.

Thùy Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội, được khán giả biết đến từ năm 14 tuổi qua vai Phan Linh trong sitcom Bộ tứ 10A8 . Sau đó, cô theo học Học viện Ngân hàng trước khi quyết định theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thùy Anh là vai diễn trong phim điện ảnh Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Những năm qua, Thùy Anh hoạt động ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình với các phim như Cả một đời ân oán , Tình yêu và tham vọng , Đừng nói khi yêu , Chúng ta của 8 năm sau

Trong Cả một đời ân oán , cô gây chú ý với vai Thủy, nhân vật nhiều tham vọng và toan tính. Đến Tình yêu và tham vọng , Thùy Anh tiếp tục vào dạng vai ác nữ, được nhận xét có ngoại hình và thần thái phù hợp với những nhân vật cá tính. Hiện Thùy Anh là một trong những gương mặt quen thuộc của ở cả điện ảnh lẫn truyền hình.

Đình Tú thấy khó và ngượng ngùng khi diễn cảnh tình cảm với Ngọc Huyền

GĐXH - Đình Tú đã có những trải nghiệm thú vị khi có lần đầu tiên cùng bà xã Ngọc Huyền diễn cảnh yêu nhau trên màn ảnh nhỏ.

Ngô Thanh Vân kỷ niệm ngày cưới, lời nhắn nhủ Huy Trần khiến cánh đàn ông ai cũng 'tan chảy' theo

GĐXH - Ngô Thanh Vân và Huy Trần kỷ niệm 4 năm ngày cưới, những lời chia sẻ đầy hạnh phúc của cô trong ngày đặc biệt nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Trạch Dương
Tin liên quan

'Phòng khách 3 thế hệ' và tham vọng của Dương Cầm

'Phòng khách 3 thế hệ' và tham vọng của Dương Cầm

Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trước

GĐXH - Chuỗi live concert "Phòng khách 3 thế hệ" do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn kiêm Giám đốc âm nhạc. Không chỉ đơn thuần là một chương trình biểu diễn, điều Dương Cầm hướng đến là không gian kết nối ký ức, cảm xúc và những giá trị gia đình thông qua âm nhạc.

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng

Mỹ nhân 18 tuổi đóng liên tiếp 3 phim doanh thu trăm tỷ đồng

Câu chuyện văn hóa - 23 giờ trước

Chỉ trong 2 năm, nữ diễn viên này nhanh chóng nhận được chú ý khi đóng chính trong ba dự án đều có doanh thu phòng vé vượt mốc 100 tỷ đồng.

Màn hành xác tâm lý kinh khủng đến mức Lê Khánh kiệt sức và không dám đối diện với ai

Màn hành xác tâm lý kinh khủng đến mức Lê Khánh kiệt sức và không dám đối diện với ai

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

GĐXH - Lê Khánh đã khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh gương mặt mang sắc thái lạnh lẽo trong những khuôn hình mới nhất của bộ phim kinh dị tâm linh dân gian "Ma Xó" mà nhà sản xuất vừa tung ra.

'Bẫy tiền' thất bại đau đớn, nhà sản xuất xin lỗi

'Bẫy tiền' thất bại đau đớn, nhà sản xuất xin lỗi

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Sau thất bại nặng nề của "Bẫy tiền" tại phòng vé, nhà sản xuất Hằng Trịnh lên tiếng xin lỗi nhà đầu tư và ê-kíp vì khoản thua lỗ lớn của dự án. Bộ phim thất bại khó hiểu với doanh thu 2,9 tỷ đồng.

Thái Nguyên sau sáp nhập: Một điểm đến - Hai "thiên đường xanh"

Thái Nguyên sau sáp nhập: Một điểm đến - Hai "thiên đường xanh"

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

GĐXH - Sau hợp nhất tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn, hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể được lựa chọn là hai trọng điểm phát triển, hướng tới trở thành các điểm đến có tầm vóc quốc tế.

Con trai Tuấn Hưng từng gây sốt trong liveshow lúc 5 tuổi giờ ra sao?

Con trai Tuấn Hưng từng gây sốt trong liveshow lúc 5 tuổi giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

Từng mạnh dạn lên sân khấu cùng bố trong liveshow cách đây 7 năm, bé Su Hào - con trai cả ca sĩ Tuấn Hưng đến nay vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng, về nhà vẫn bưng bê, phụ mẹ bán bún

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Sau khi gây chú ý trên phim giờ vàng, nữ diễn viên gen Z tiết lộ cuộc sống có nhiều đổi thay, quán bún của mẹ đông khách, thỉnh thoảng cô vẫn phụ mẹ bán hàng.

Điều ít biết về 'ông xã màn ảnh' kém 14 tuổi của Ốc Thanh Vân

Điều ít biết về 'ông xã màn ảnh' kém 14 tuổi của Ốc Thanh Vân

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Trần Ngọc Vàng đang là cái tên nhận được nhiều chú ý khi có vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh "Heo năm móng".

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: 'Tôi được trả thù lao thỏa đáng'

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: 'Tôi được trả thù lao thỏa đáng'

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, NSƯT Quốc Tuấn trở lại với vai phản diện trong phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Trong cuộc trò chuyện với báo Tiền Phong, nam nghệ sĩ thẳng thắn nói về áp lực phải thành công, việc bị hiểu lầm “chảnh” vì quá khắt khe trong lựa chọn kịch bản và hành trình đồng hành cùng con trai Bôm.

Từ người phát tờ rơi, dọn vệ sinh ở quán cà phê đến nam diễn viên chiếm lĩnh phòng vé Việt

Từ người phát tờ rơi, dọn vệ sinh ở quán cà phê đến nam diễn viên chiếm lĩnh phòng vé Việt

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Việc đóng cùng lúc hai phim công chiếu giữa cuộc chiến điện ảnh sôi động nhất trong năm cho thấy bước ngoặt lớn của diễn viên Võ Tấn Phát. Trong quá khứ, nam diễn viên từng làm nhiều nghề, kể cả dọn vệ sinh, phát tờ rơi để có chi phí trang trải cuộc sống và theo đuổi đam mê diễn xuất.

