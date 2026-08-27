Cục CSGT đưa ra loạt khuyến cáo cho tài xế di chuyển trên cao tốc dịp nghỉ lễ 2/9

Phòng ngừa tai nạn và xây dựng ý thức tự giác

Chiều ngày 27/8, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong những ngày gần đây, công tác kiểm tra và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ lớn từ dư luận và cộng đồng mạng.

Cục Cảnh sát giao thông trân trọng gửi lời cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ cùng những ý kiến đóng góp trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Mục tiêu của việc xử phạt nhằm nâng cao ý thức tự giác của người điều khiển phương tiện. Ảnh: Cục CSGT

Qua đó, các cơ quan chức năng mong muốn cùng chung tay nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Cục CSGT khẳng định mục tiêu cao nhất không phải là xử phạt thật nhiều, mà là phòng ngừa tai nạn và hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho người điều khiển phương tiện.

Việc giữ khoảng cách an toàn giúp người lái xe có đủ thời gian, không gian xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc gặp tình huống bất ngờ, đồng thời hạn chế va chạm liên hoàn và ùn tắc kéo dài trên cao tốc.

Trường hợp tài xế xe khách vi phạm lỗi khoảng cách an toàn trên cao tốc bị camera ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành ghi nhận và xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cùng làn đường, cùng chiều di chuyển. Các điểm áp dụng xử lý tập trung tại những đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng, minh bạch.

Tại đây có trang bị vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn cụ thể cùng hệ thống camera ghi nhận hình ảnh và clip vi phạm chính xác.

Trên cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ rất cao, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung hoặc giữ khoảng cách không phù hợp cũng có thể khiến người lái không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn liên hoàn với hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Khuyến cáo quan trọng từ Cục CSGT dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, nhu cầu đi lại của người dân và lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc được dự báo sẽ tăng cao đột biến. Người điều khiển phương tiện cần thường xuyên quan sát, chủ động duy trì khoảng cách phù hợp với xe chạy liền trước.

Đặc biệt, khi điều kiện thời tiết bất lợi như trời mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ phương tiện tăng cao, tài xế cần giảm tốc độ và tăng khoảng cách an toàn, tuyệt đối không bám đuôi xe phía trước.

Người điều khiển phương tiện cần thường xuyên quan sát, chủ động duy trì khoảng cách phù hợp với xe chạy liền trước. Ảnh: Cục CSGT

Cục Cảnh sát giao thông đưa ra các khuyến cáo cụ thể cho mỗi lái xe cần tuân thủ nghiêm ngặt tốc độ và khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Tuyệt đối không bám đuôi, không chuyển làn đột ngột và không vượt ẩu.

Chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách khi điều kiện thời tiết, mặt đường hoặc tầm nhìn không bảo đảm. Tập trung quan sát, chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Giữ khoảng cách không chỉ để tránh bị xử phạt, mà trước hết là để bảo vệ tính mạng của chính mình, người thân và những người cùng tham gia giao thông. Mỗi lái xe tự giác chấp hành chính là thêm một hành trình an toàn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn và trách nhiệm.

Giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc từ 27/8: Tài xế chia sẻ loạt 'bí kíp' để tránh bị phạt nguội GĐXH - Từ ngày 27/8, Cục Cảnh sát giao thông chính thức xử lý nghiêm lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Dù quy định đã có từ lâu, động thái siết chặt kiểm soát và xử phạt nặng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng lái xe.



