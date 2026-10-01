Cục trưởng Cục Điện ảnh: 'AI không phải là vấn đề, vấn đề là nội dung phim'

Ma trận phim ngắn AI khiến người trẻ 'sập bẫy', Cục Điện ảnh chỉ đạo 'nóng' nhằm ngăn chặn vi phạm GĐXH - Phim ngắn AI xuất hiện ngày càng dày đặc trên TikTok, Facebook, YouTube và các ứng dụng chuyên biệt khiến nhiều người mê muội, sẵn sàng bỏ tiền ra mua gói xem trọn bộ.

Phim ngắn AI ngày càng xuất hiện phổ biến trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Sự phát triển nhanh của loại hình này cũng đặt ra các vấn đề về quản lý, khi một số tổ chức, cá nhân cung cấp, phổ biến phim trên mạng có dấu hiệu chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật. Vừa qua, Cục Điện ảnh có văn bản yêu cầu các nền tảng rà soát, ngăn cung cấp "phim ngắn" chưa đáp ứng đầy đủ quy định về phổ biến phim trên không gian mạng.

Sau yêu cầu rà soát phim ngắn, Cục Điện ảnh nhận hơn 100 tin nhắn, câu hỏi đề nghị hướng dẫn về quy định phổ biến phim trên không gian mạng. Về vấn đề này, trao đổi với Gia đình & Xã hội, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) - cho biết: "Qua quá trình rà soát, chúng tôi nhận thấy một số tổ chức, cá nhân chưa hiểu đầy đủ các quy định của pháp luật, chứ không phải trường hợp nào cũng cố tình vi phạm".

Nói về việc sử dụng AI làm phim, Cục trưởng Đặng Trần Cường cho rằng, AI trước hết là một công nghệ và bản thân công nghệ không phải vấn đề. AI có thể hỗ trợ nhiều công đoạn của quá trình làm phim, từ phát triển ý tưởng, thiết kế, kỹ xảo đến hậu kỳ, qua đó giảm chi phí thử nghiệm và mở rộng khả năng sáng tạo. Vấn đề đáng quan tâm nằm ở nội dung được tạo ra, cách thức phổ biến và cơ chế đề xuất của các nền tảng.

"Việc sử dụng công nghệ hay không thực ra không phải vấn đề cốt lõi. Quan trọng là nội dung bộ phim cung cấp là gì, chất lượng nội dung như thế nào và nội dung đó có được gắn nhãn phù hợp để người xem nhận biết hay không", ông Cường nói.

Cục trưởng Cục Điện ảnh lên tiếng về vấn đề phim AI. Video: Ngọc Mai

Trong khi đó, các phim ngắn AI hiện nay đang khai thác nội dung như bạo lực, tình dục, kinh dị, giật gân, trả thù, quan hệ lệch chuẩn hay hành vi nguy hiểm có thể bị khai thác quá mức nhằm giữ chân người xem. Với trẻ em và người chưa thành niên, việc liên tục tiếp xúc với các nội dung có cường độ kích thích cao, thời lượng ngắn và được thuật toán đề xuất nối tiếp càng đặt ra yêu cầu về bảo vệ người xem.

Tuy nhiên, Cục trưởng Đặng Trần Cường lưu ý không thể chỉ dựa vào một số mô-típ như tiền bạc, quyền lực, tình yêu, ngoại tình hay "tổng tài" để kết luận một tác phẩm có tác động tiêu cực. Việc đánh giá phải dựa trên cách câu chuyện được thể hiện, thông điệp, mức độ và tần suất các yếu tố nhạy cảm, cũng như nhóm tuổi mà nội dung hướng tới.

Dù kịch bản vô lý, hình ảnh gượng gạo, hàng loạt bộ phim ngắn trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn khiến nhiều người dán mắt vào màn hình hàng giờ đồng hồ.

Pháp luật hiện hành đã quy định các tiêu chí phân loại phim, trong đó xem xét chủ đề, nội dung, bạo lực, khỏa thân và tình dục, ma túy, kinh dị, ngôn ngữ thô tục, hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước... cùng tần suất, thời lượng, mức độ chi tiết và tác động tới người xem.

Vì vậy, theo Cục trưởng Đặng Trần Cường, không nên đặt vấn đề "phim AI" đối lập với "phim do con người làm". Bất kỳ một sản phẩm nào đáp ứng khái niệm phim và được phổ biến tới công chúng, sản phẩm đó phải tuân thủ các quy định pháp luật tương ứng.

Trước đó, ngày 25/9, Cục Điện ảnh có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng và các nền tảng có cung cấp phim tại Việt Nam khẩn trương rà soát, bảo đảm việc phổ biến phim đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Trong thời gian tới, Cục Điện ảnh xác định hai nhóm nhiệm vụ gồm tiếp tục nghiên cứu, rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, trong đó có nghị định liên quan đến điện ảnh nhằm làm rõ hơn trách nhiệm của các nền tảng và cơ quan chức năng; đồng thời tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng quy định.