Khoảnh khắc tình tứ của Việt Anh - Quỳnh Nga ở Thái Lan

Việt Anh là nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi bật với các vai diễn trong Chạy án, Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng. Đặc biệt, vai Phan Hải trong Người phán xử giúp anh tạo dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.

Quỳnh Nga sinh năm 1988, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và MC. Cô được biết đến qua vai "Cá sấu chúa" Vũ Vũ trong Lập trình cho trái tim, sau đó gây chú ý với các vai Nhã trong Về nhà đi con, Quỳnh Trinh trong Sinh tử và Minh trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ.