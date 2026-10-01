Khoảnh khắc tình tứ của Việt Anh - Quỳnh Nga ở Thái Lan

Cục trưởng Cục Điện ảnh: 'AI không phải là vấn đề, vấn đề là nội dung phim'Giải trí -
GĐXH - Cục trưởng Đặng Trần Cường nhấn mạnh rằng AI không phải là vấn đề chính trong phim ngắn. Nội dung và chất lượng mới là điều quan trọng, đáng quan tâm.
Có những lúc khán giả bắt gặp hai người thân thiết đến mức không ít lần đặt câu hỏi liệu mối quan hệ này có vượt qua tình bạn hay chưa. Nhưng ở thời điểm đó, câu trả lời của cả hai vẫn là chưa. Thậm chí, Quỳnh Nga từng thừa nhận Việt Anh là người đàn ông ga-lăng, ấm áp và có sức hút, nhưng cô chưa nghĩ đến chuyện yêu anh. Có lẽ chính khoảng thời gian làm bạn đủ lâu đã khiến câu chuyện giữa họ khác với một mối quan hệ bắt đầu bằng sự rung động ngay từ đầu. Cả hai có thời gian hiểu tính cách, công việc và cuộc sống của nhau trước khi nghĩ đến chuyện bước sang một trạng thái khác.
Việt Anh là nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi bật với các vai diễn trong Chạy án, Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng. Đặc biệt, vai Phan Hải trong Người phán xử giúp anh tạo dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.
Quỳnh Nga sinh năm 1988, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và MC. Cô được biết đến qua vai "Cá sấu chúa" Vũ Vũ trong Lập trình cho trái tim, sau đó gây chú ý với các vai Nhã trong Về nhà đi con, Quỳnh Trinh trong Sinh tử và Minh trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ.
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