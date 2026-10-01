'Búp bê' Thanh Thảo khoe mẹ chồng 88 tuổi khỏe đẹp
GĐXH - 'Búp bê' Thanh Thảo mới đây đã có những dòng chia sẻ về mẹ chồng 88 tuổi của mình. Trong ảnh, cô khoe mẹ chồng ở tuổi xế chiều luôn khỏe mạnh và sống lành mạnh.
Thanh Thảo nổi tiếng những năm 2000 với các ca khúc gắn liền với nickname của cô như: Búp bê biết yêu, Búp bê không tình yêu, Búp bê happy, Búp bê con trai, Búp bê buồn,...
Không để sự nghiệp của mình bị chững lại, những năm sau, Thanh Thảo cũng cho ra những sản phẩm gặt hái được rất nhiều thành công như: Khúc biệt ly, Xót Xa, Người ra đi người ở lại,... Trong 2 năm 2009 và năm 2010, Thanh Thảo 2 lần liên tiếp nhận được giải Mai Vàng.
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