'Búp bê' Thanh Thảo khoe mẹ chồng 88 tuổi khỏe đẹp

Thanh Thảo nổi tiếng những năm 2000 với các ca khúc gắn liền với nickname của cô như: Búp bê biết yêu, Búp bê không tình yêu, Búp bê happy, Búp bê con trai, Búp bê buồn,...

Không để sự nghiệp của mình bị chững lại, những năm sau, Thanh Thảo cũng cho ra những sản phẩm gặt hái được rất nhiều thành công như: Khúc biệt ly, Xót Xa, Người ra đi người ở lại,... Trong 2 năm 2009 và năm 2010, Thanh Thảo 2 lần liên tiếp nhận được giải Mai Vàng.