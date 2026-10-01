Hội bạn thân từ thanh xuân đến trưởng thành của Hoàng Oanh gây chú ý

1 giờ trước

GĐXH - Ngay khi đọc kịch bản "Ngày con còn mẹ", Phương Anh Đào nhận ra nhiều chất liệu trong câu chuyện của nhân vật Mây có sự tương đồng với chính cuộc đời mình. Với nữ diễn viên, bộ phim không chỉ là câu chuyện tình cảm gia đình mà còn giúp cô nhìn lại mối quan hệ với mẹ và hiểu hơn những hy sinh của đấng sinh thành.