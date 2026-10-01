Hội bạn thân từ thanh xuân đến trưởng thành của Hoàng Oanh gây chú ý

Thứ năm, 16:28 01/10/2026 | Giải trí
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GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đón sinh nhật muộn cùng hội bạn thân: Nhã Phương, Diễm My 9X, Khả Ngân, Ái Phương,... Các người đẹp đã thân thiết từ khi thanh xuân đến tuổi trưởng thành.

Hội bạn thân của Hoàng Oanh gây chú ý - Ảnh 1.

Hoàng Oanh đã bước sang tuổi 36 từ hồi tháng 9 nhưng gần đây hội bạn thân: Nhã Phương, Diễm My 9X, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Sam,... mới tề tựu đông đủ, mở tiệc sinh nhật muộn. "18–20 năm rồi đó mấy nàng ơi ! Từ những người bạn thanh xuân đến những phiên bản trưởng thành hơn, vẫn còn ngồi đây cùng nhau ăn uống, tám chuyện và cười như ngày nào. Yêu lắm!", Hoàng Oanh chia sẻ.

Hội bạn thân của Hoàng Oanh gây chú ý - Ảnh 2.

Hoàng Oanh cùng Diễm My 9X, Nhã Phương, Phan Lê Ái Phương, Sam đều thuộc thế hệ 9X đời đầu, không chỉ gắn bó qua các hoạt động nghệ thuật mà còn nhiều sở thích chung. Hoàng Oanh nói cô trân trọng những người bạn đồng hành với nhau từ khi thanh xuân đến lúc trưởng thành hơn vẫn có thể cùng ăn uống, trò chuyện, vui vẻ như 18-20 năm trước.

Hội bạn thân của Hoàng Oanh gây chú ý - Ảnh 3.

Bạn gái Thủ môn Lê Giang Patrick chọn một chiếc váy ren kín đáo, tôn vẻ nữ tính khi làm nhân vật chính bữa tiệc.

Hội bạn thân của Hoàng Oanh gây chú ý - Ảnh 4.

Nhã Phương và Phan Lê Ái Phương chọn phong cách năng động đến mừng tuổi mới của bạn thân. Ba người đẹp người thân thiết nhiều năm nay, có chung sở thích thể thao, đặc biệt là chạy bộ và từng nhiều lần tham gia các giải chạy cùng nhau.

Hội bạn thân của Hoàng Oanh gây chú ý - Ảnh 5.
Hội bạn thân của Hoàng Oanh gây chú ý - Ảnh 6.

Diễm My 9X, Quỳnh Châu "trốn con", diện đồ giản dị tự nhiên đến chúc mừng Hoàng Oanh.

Hội bạn thân của Hoàng Oanh gây chú ý - Ảnh 7.

Sam xuất hiện với áo dài sau khi tham dự một sự kiện.

Hội bạn thân của Hoàng Oanh gây chú ý - Ảnh 8.

Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Nội, được khán giả biết đến khi giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen 2006. Sau đó, giành Á hậu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 và từng tham gia một số phim điện ảnh: Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Ba cưới vợ ba,...

Hội bạn thân của Hoàng Oanh gây chú ý - Ảnh 9.

Cô từng kết hôn và có một con trai riêng với chồng cũ người Mỹ. Sau khi ly hôn năm 2022, nữ MC kín tiếng về chuyện yêu đương và gần đây mới công khai hẹn hò thủ môn Lê Giang Patrik.

 

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