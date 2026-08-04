Cùng là Glutathione, vì sao có sản phẩm giá cao gấp nhiều lần?

Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực thực phẩm bổ sung, bên cạnh hàm lượng trên trên bao bì, người tiêu dùng nên quan tâm đến nguồn nguyên liệu, công nghệ bào chế và tiêu chuẩn sản xuất - những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của sản phẩm.

Người mua thường so sánh Glutathione thông qua giá thành hay hàm lượng.

Hàm lượng chưa phải yếu tố quan trọng nhất

Glutathione là hoạt chất tương đối nhạy cảm. Khi bổ sung qua đường uống, hoạt chất phải đi qua hệ tiêu hóa trước khi cơ thể có thể hấp thu và sử dụng.

Vì vậy, con số 500mg hay 1000mg chỉ phản ánh lượng Glutathione có trong mỗi khẩu phần, chứ chưa thể hiện toàn bộ chất lượng của sản phẩm. Một sản phẩm có hàm lượng cao nhưng sử dụng nguyên liệu chất lượng thấp hoặc không có công nghệ bảo vệ phù hợp chưa chắc mang lại giá trị tốt hơn sản phẩm có hàm lượng thấp hơn nhưng được đầu tư về nguyên liệu và công nghệ.

Điều này cũng lý giải vì sao trên thị trường có những sản phẩm cùng hàm lượng nhưng giá bán lại chênh lệch. Mức giá không chỉ đến từ thương hiệu mà còn phản ánh chi phí đầu tư vào nguyên liệu, công nghệ sản xuất, kiểm định chất lượng và quá trình nghiên cứu phát triển.

Ba yếu tố người tiêu dùng nên quan tâm khi lựa chọn Glutathione

Theo các chuyên gia, thay vì chỉ nhìn vào hàm lượng, người tiêu dùng nên cân nhắc đồng thời nhiều tiêu chí để đánh giá chất lượng sản phẩm.

Chất lượng nguyên liệu

Không phải mọi sản phẩm Glutathione đều sử dụng cùng một nguồn nguyên liệu. Reduced L-Glutathione (L-GSH) được xem là dạng hoạt động sinh học của Glutathione. Một số thương hiệu sử dụng Setria® L-Glutathione - nguyên liệu được sản xuất bằng công nghệ lên men, có độ tinh khiết trên 99% và đáp ứng tiêu chuẩn Dược điển Nhật Bản (JP) và Dược điển Hoa Kỳ (USP).

Công nghệ bào chế

Bên cạnh nguyên liệu, công nghệ bào chế cũng góp phần tạo nên sự khác biệt. Hiện nay, nhiều thương hiệu ứng dụng công nghệ Liposome với lớp phospholipid bao bọc hoạt chất, nhằm hỗ trợ bảo vệ Glutathione trong quá trình đi qua hệ tiêu hóa và hướng đến tối ưu khả năng hấp thu.

Tiêu chuẩn sản xuất

Ngoài thành phần và công nghệ, quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và các chứng nhận từ tổ chức độc lập cũng là những tiêu chí đáng cân nhắc khi lựa chọn sản phẩm. Đây là những yếu tố góp phần tạo nên giá trị và sự khác biệt giữa các thương hiệu.

Mặc dù những yếu tố này không thể hiện trực tiếp trên con số mg của sản phẩm nhưng lại góp phần tạo nên giá trị tổng thể và sự khác biệt giữa các thương hiệu.

Codeage Liposomal Glutathione: Chú trọng từ nguyên liệu đến công nghệ

Codeage Liposomal Glutathione giúp bảo vệ hoạt chất trong quá trình hấp thu.

Là thương hiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe đến từ Hoa Kỳ, Codeage phát triển dòng Liposomal Glutathione theo định hướng không chỉ tập trung vào hàm lượng mà còn đầu tư vào chất lượng nguyên liệu và công nghệ bào chế.

Hiện Codeage có hai phiên bản Liposomal Glutathione 500mg và Liposomal Glutathione 1000mg, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người sử dụng.

Trong đó, phiên bản 500mg sử dụng Setria® L-Glutathione có độ tinh khiết trên 99%, đáp ứng tiêu chuẩn JP và USP. Đây là nguồn nguyên liệu được sản xuất bằng công nghệ lên men và đã được nghiên cứu về tính an toàn cũng như chất lượng.

Bên cạnh đó, cả hai sản phẩm đều ứng dụng công nghệ Helix Liposome, sử dụng lớp phospholipid từ hướng dương không biến đổi gen (non-GMO) để bao bọc hoạt chất trong quá trình bào chế. Công nghệ này được phát triển nhằm hỗ trợ bảo vệ Glutathione trước tác động của môi trường tiêu hóa, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.

Helix - Công nghệ Liposome độc quyền của Codeage

Ngoài thành phần và công nghệ, Codeage cũng chú trọng tiêu chuẩn sản xuất. Sản phẩm được kiểm định bởi NSF (National Sanitation Foundation) - tổ chức chứng nhận độc lập của Hoa Kỳ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Với Glutathione, con số 500mg hay 1000mg chỉ là một phần của câu chuyện. Điều đáng cân nhắc hơn là nguồn nguyên liệu có rõ ràng hay không, công nghệ bào chế có hỗ trợ bảo vệ hoạt chất hay không và sản phẩm có được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp hay không. Hiểu rõ những yếu tố này sẽ giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thay vì chỉ quyết định dựa trên con khối lượng hoặc giá bán.

Đơn vị phân phối chính hãng: Công ty TNHH CHIS Việt Nam.

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Website: https://codeage.vn/

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

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