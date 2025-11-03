Mới nhất
Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Thứ hai, 18:49 03/11/2025 | Thế giới showbiz
GĐXH - Trước khi thảm đỏ Đêm hội Tầm nhìn Weibo diễn ra, nhiều nghệ sĩ đã tung tạo hình khiến cộng đồng mạng phát sốt trước vẻ ma mị, đầy mới lạ của từng bộ cánh.

Sự kiện Đêm Hội Tầm nhìn Weibo 2025 diễn ra vào ngày 3/11 đang là tâm điểm của sự chú ý khi quy tụ nhiều ngôi sao đình đám của làng giải trí Trung Quốc. Với nhiều tạo hình đầy ma mị cùng thần thái ngút trời của dàn sao tham gia, đêm hội hứa hẹn mang đến cho khán giả Cbiz một "bữa tiệc thời trang" đầy lôi cuốn. 

- Ảnh 1.

Trương Lăng Hách diện giày âu nhọn cùng vest được cắt đo tỉ mỉ, đậm chất "tổng tài lãnh đạm".

Đêm hội năm nay cũng khiến nhiều người hâm mộ quan tâm bởi dàn sao hạng A tham gia có nhiều tạo hình mới lạ. Nổi bật trong đó với trang phục cùng thần thái của Trương Miểu Di, lấy cảm hứng từ loài rắn đầy ma mị, tạo hình đầy mới lạ này đã khiến mỹ nhân xứ Trung nhận "bão" lời khen từ cộng đồng mạng.

- Ảnh 2.

Trương Miểu Di gây sốt với tạo hình rắn đầy ma mị.

- Ảnh 3.

Bạch Lộc đẹp xuất sắc trong tạo hình tại Đêm hội. Ngay khi công bố tạo hình, cô nàng đã lên xu hướng Weibo với diện mạo không thể chê.

- Ảnh 4.

Dương Siêu Việt gây ấn tượng với tạo hình đầy quyến rũ, sắc sảo.

- Ảnh 5.

Hầu Minh Hạo cùng diện mạo vừa hắc ám vừa uỷ mị đầy lôi cuốn.

- Ảnh 6.

Vương Hạc Đệ diện vest lấy ý tưởng từ ảo thuật gia.

Song song với những tạo hình mới lạ của các nghệ sĩ tham gia, Lưu Vũ diện thiết kế HC 1985 đến từ Givenchy. Tác phẩm được thiết kế đặc biệt bởi ngài Givenchy. Bộ cánh với từng đường cắt may mạnh mẽ kết hợp với chất liệu jacquard ánh sáng mềm mại, như bức bích họa mạ vàng thời Phục Hưng đột nhiên sống dậy, lại tựa như công trình kiến trúc hiện đại được khoác lên lớp "ánh trăng lỏng". Tác phẩm vừa lưu giữ tinh hoa tinh tế của salon Paris cổ điển, vừa can đảm ôm lấy sắc bén tiên phong của tương lai. 

- Ảnh 7.

Lưu Vũ đã diễn giải vô cùng hoàn hảo ý nghĩa của bộ cánh nhà Givenchy.

Cùng với đó, khí chất và thần thái của Dương Mịch được khán giả hết lời khen ngợi, với bộ váy xanh điểm nhấn cùng vẻ đẹp không góc chết, đại mỹ nhân Trung Hoa được đánh giá vô cùng cao trong tạo hình tại Đêm hội tầm nhìn Weibo năm nay.

- Ảnh 8.

Dương Mịch với tạo hình đầy uy quyền cùng bộ trang sức từ Chopard.

 

Huệ Chi
