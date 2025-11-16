Mới nhất
Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Chủ nhật, 07:00 16/11/2025 | Thế giới showbiz
Từng là nữ danh hài hàng đầu của showbiz, Kiều Oanh nhiều năm qua chọn sống và làm nghề khép kín, hạn chế dùng mạng xã hội. Chị hiện yên vui bên ông xã - NSƯT Hoàng Nhất và 2 con gái.

Tuổi 51 sống khép kín, không màng thế sự nhưng hạnh phúc

- Nhiều người bất ngờ vì 1 gương mặt gạo cội, nổi tiếng như chị mới có vai điện ảnh đầu tay ở tuổi 51?

Tôi hay gọi vui mình là “tân binh có thâm niên” với điện ảnh. Tôi tin vào cái duyên trong nghề và luôn kỹ lưỡng qua mỗi vai diễn.

Oscar Dương - đạo diễn phim Bẫy tiền tuy còn trẻ nhưng bạn thuyết phục được tôi sau vài buổi trò chuyện. Ngoài ra, kịch bản và dàn diễn viên thực lực là điều khiến tôi yên tâm khi nhận lời.

Trong phim, tôi đóng vai mẹ của nhân vật chính. Hình tượng người mẹ trên màn ảnh vốn quen thuộc nên tôi cố gắng đào sâu, tìm điểm mới lạ để thể hiện. Vai diễn có “4 cái không” mà tôi tin khi công chiếu sẽ tạo sự thú vị cho người xem.

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT - Ảnh 1.

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT - Ảnh 2.

Danh hài Kiều Oanh.

- Các diễn viên lứa trung niên tỏa sáng, được săn đón cả điện ảnh lẫn sân khấu trong vài năm gần đây, còn Kiều Oanh - tên tuổi lừng lẫy 1 thời lại lùi phía sau, vì sao chị chọn điều này?

Tính tôi lạ lắm! Đường nào người ta hay đi tôi không đi và ngược lại. Tôi không phải lùi lại hay rút lui đâu mà chỉ đang chọn hướng phục vụ khán giả theo cách của mình.

Hiện mỗi tuần tôi chạy 2-3 show chủ yếu ở tỉnh hay các huyện, xã. Ở đâu cần tôi tới, không quan trọng chuyện xa gần hay sân khấu lớn nhỏ.

Cái tên Kiều Oanh có được là do khán giả tạo dựng suốt mấy chục năm, giờ tôi muốn trả lại cái tình cho họ. Nếu sự có mặt của tôi giúp mọi người vui, hay ban tổ chức bán thêm được vài vé, tôi sẵn lòng.

Tôi nghĩ đơn giản, biết đâu mình đi trên trời dưới đất trải nghiệm để trở lại đúng thời điểm, dự án Bẫy tiền là 1 ví dụ.

- Kiều Oanh lúc này có vẻ khác nhiều so với trước. Chị lắng lại, trầm hơn và gần như xa lạ với truyền thông, mạng xã hội?

Từ trẻ, tôi vô tư, không màng thế sự. Tôi không để chuyện hỷ nộ ái ố ảnh hưởng, để dành tâm trí tập trung thăng hoa và sáng tạo nghệ thuật.

Khi có tuổi, tôi càng muốn chậm lại, đi sâu vào bên trong. Tôi tận hưởng cuộc sống, không cố gồng lên, để mọi thứ trôi đi tự nhiên.

Diễn xong mỗi show tôi về nhà ngay, không quan tâm hay để ý chuyện của bất cứ ai. Anh chị em đồng nghiệp tôi đều giữ liên hệ, gặp gỡ xã giao, tuy nhiên để thân thiết thì không.

Ngay cả mạng xã hội của tôi từ Facebook đến TikTok đều do fan làm tặng. Còn lại, tôi gần như mù mờ và chẳng bận tâm mấy. Ngoài nghệ thuật, tâm trí tôi dồn hết cho chuyện nhà cửa, bếp núc và con cái… đôi lúc quên cả chăm chút cho bản thân.

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT - Ảnh 3.

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT - Ảnh 4.

Kiều Oanh sống và làm nghề khép kín.

- Người ta hay bảo, nếu làm hình ảnh tốt, tên tuổi của Kiều Oanh phải top đầu trong giới hiện nay?

Từng này tuổi, tôi trải qua và thấy quá nhiều. Cuộc đời đôi khi có thứ không phụ thuộc ở mình. Bạn tính toán, làm quá chưa chắc được. Ngược lại, cứ sống an toàn và giản dị lại hay. Tôi chia sẻ như vậy thật lòng, càng không tránh né hay làm đẹp lòng ai.

Gần đây, TikTok lan tỏa clip của tôi trong các vở diễn ngày xưa, có video đạt hàng triệu view và được yêu thích. Những thứ ấy tôi không bỏ ra đồng bạc nào hay nhờ vả ai giúp. Tất cả đều xuất phát từ tình thương, sự mến mộ của khán giả. Mình không cần làm gì cả mà được như thế, tôi quá hạnh phúc.

Để lại tài sản cho các con, sống yên vui bên ông xã NSƯT

- Tên tuổi ít sôi nổi và không hoạt động nhiều, chị xoay xở kinh tế ra sao?

Tôi làm nghề vô tư, không đặt nặng chuyện tiền bạc. Mỗi dự án phim hay show, người ta trả thù lao thấy hợp lý tôi sẽ nhận lời. Tôi dẫu gì cũng là tên tuổi thâm niên, có giá trị riêng nên chuyện cát-sê cũng ổn thỏa.

Ngoài nghệ thuật, tôi còn có công việc kinh doanh duy trì đều đặn vài năm nay. Tôi không phải kiểu người ăn xài hoang phí hay nghiện sắm hàng hiệu… Một tháng kiếm được ít hay nhiều chi tiêu gói gọn cũng đủ.

- Chị làm nghề kín kẽ, giữ kín đời tư nhưng việc im lặng ngay cả khi sự việc không hay xảy ra với mình có vẻ thiệt thòi…

Tôi xưa giờ không có thói quen giải thích hay đôi co. Chúng tôi làm nghệ thuật, diễn xuất cho hàng triệu khán giả, việc vài người đưa ra ý kiến trái chiều là chuyện bình thường.

Bản thân cứ sống đúng, đừng làm chuyện hổ thẹn lương tâm vì xung quanh còn có Trời Phật, tổ nghiệp dõi theo.

Tôi có thể sôi nổi trên sân khấu chứ ngoài đời trái ngược. Ở đâu ồn ào, um sùm tôi chạy mất dép. Để đôi co, gây lộn với Kiều Oanh khó lắm, tôi xin nhường hết.

- Còn tin đồn Kiều Oanh bị đồng nghiệp chèn ép, “giành ghế” nên chọn rút lui, chị cũng chẳng để tâm?

Tôi có ghế gì đâu mà giành hay cướp? (cười) Thật ra mỗi người có vị trí trong nghề cả rồi, không ai cướp hay phá của ai được đâu.

Có những công việc tôi làm quá lâu rồi nên chọn rời đi. Thời gian dài tôi thức khuya, dậy sớm, làm show liên tục nên đuối. Thời trẻ còn ráng được chứ tuổi này phải biết lo nghĩ cho sức khỏe.

Nhiều năm qua, tôi nhận không ít lời mời. Nếu chỉ làm với suy nghĩ kiếm tiền thì tốt, song tôi khước từ vì cảm thấy không hợp.

Tôi phải lượng sức, không phải thấy mọi người làm gì cũng nhảy vô. Đôi lúc tham quá thành ra dở, đánh mất mình lại không hay.

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT - Ảnh 5.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng danh hài Kiều Oanh.

- Vài năm trước, chị từng sang tên để lại tài sản cho các con nhỏ, đến nay mọi thứ sắp xếp ra sao?

Làm mẹ rồi nên tôi hay lo xa. Công việc nghệ thuật vốn bấp bênh, tôi sợ lỡ có bề gì các con túng thiếu nên tích góp tiền sẵn.

Tôi có dự trù 1 khoản riêng để dành cho bản thân. Còn tiền các con bây giờ vẫn thế, dù khó khăn cách mấy tôi tuyệt đối không đụng vào.

Tôi có 2 con, con gái lớn 17 tuổi sắp vào đại học, còn bé út 7 tuổi. Tôi cố gắng chỉ dạy con theo cách nhẹ nhàng, từ tốn, thay vì sử dụng đòn roi hay áp lực tâm lý. Là mẹ, tôi hạnh phúc vì được đồng hành, nhìn chúng lớn khôn từng ngày.

- Chồng chị - NSƯT Hoàng Nhất luôn âm thầm bên vợ. Anh ấy nói gì về sự lựa chọn của chị?

Ông xã trầm tính, rất tâm lý với vợ con, là điểm tựa lớn cho tôi. Anh Nhất và tôi có chung gốc cải lương, chính điều ấy giúp chúng tôi gắn bó, thấu hiểu nhau hơn.

Trong hôn nhân, anh hiền từ, tâm lý còn tôi luôn ý thức dung hòa nên cuộc sống cứ êm ả trôi. Chúng tôi không chủ đích truyền thông hay PR báo chí về hôn nhân vì muốn đời tư có khoảng lặng.

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT - Ảnh 6.

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT - Ảnh 7.

Kiều Oanh sống yên vui bên ông xã - NSƯT Hoàng Nhất.

Ảnh, clip: HK, NVCC

Đạo diễn "Mẹ chồng tôi" về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì "không đâu bằng Việt Nam"Đạo diễn 'Mẹ chồng tôi' về hưu sống bình dị trong căn nhà mặt phố, không thích du lịch nước ngoài vì 'không đâu bằng Việt Nam'

GĐXH - NSND Khải Hưng đã về hưu từ rất lâu nhưng hiện tại, ông sống giản dị và tiếp tục cống hiến cho phim ảnh, được khán giả bao thế hệ yêu mến.

