Cuộc đời tuột dốc của thần đồng được nhận vào trường đại học năm 13 tuổi

Tôn Thiên Xương: Huyền thoại của giới trẻ Trung Quốc một thời

Tôn Thiên Xương ra đời vào tháng 3/1994 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Từ lúc nhỏ anh đã thể hiện mình có IQ cao hơn những người bình thường. Nhận ra điều đó, mẹ anh đã bắt đầu dạy anh học chữ Hán, tiếng Anh, Toán học và Vật Lý từ rất sớm.

Từ ngày thứ 3 sau khi ra đời, bố mẹ Tôn Thiên Xương đã viết những chữ đơn giản với kích thước lớn như "To", "Bé", "Nhiều", "Ít, "Trên", "Dưới",... và dán đầy tường nhà. Trong quá trình chơi đùa với con, họ cũng sẽ nhắc đến những chữ đấy. Đến tháng thứ 7, mặc dù không thể nói nhưng khi người bố nói chữ "To", Tôn Thiên Xương sẽ nhìn đến chữ "To"; khi nói chữ "Nhỏ", Tôn Thiên Xương sẽ nhìn đến chữ "Nhỏ".

Khi tròn 8 tháng tuổi, anh có thể chỉ được những từ đơn giản trong tiêu đề bài báo theo yêu cầu của người lớn.

Bà ngoại của Tôn Thiên Xương là một nhân vật rất lợi hại. Bà vốn là một giáo viên tiểu học, khi giảng dạy bà nhận ra trong những học sinh của mình có những đứa trẻ vô cùng thông minh, và ngược lại cũng có nhiều học sinh chậm hiểu. Để giải quyết vấn đề đó, bà đã bắt đầu nghiên cứu cách giáo dục từ sớm cho trẻ và đã thử nghiệm với cháu trai của mình. Khả năng tiếp thu kiến thức của cháu trai đã chứng minh tính đúng đắn trong quan điểm giáo dục sớm của người bà.

Điều khiến mọi người bất ngờ nhất là, trong vỏn vẹn 1 năm đầu đời Tôn Thiên Xương đã nhận ra hơn 2.000 Hán tự và có thể tự đọc rõ chúng khi chưa đầy 2 tuổi. Điều này giúp anh trở nên khác biệt với những người bạn cùng tuổi. Khi bạn bè đồng trang lứa bắt đầu ầm ĩ đòi mua đồ chơi thì anh đã đọc văn học nổi tiếng nước ngoài. Tổng cộng anh đã đọc qua hơn 4000 quyển sách, đa phần thuộc thể loại Thiên Văn Học, Địa Lý, Lịch Sử, Thư Pháp, Hội Họa, Máy Tính... 3 tuổi rưỡi, Tôn Thiên Xương đã thuộc hơn 280 bài thơ cổ và giao tiếp thành thạo tiếng Anh khi 5 tuổi.

Khi Tôn Thiên Xương đến tuổi đi mẫu giáo. Anh được bố mẹ cho đi học ở một ngôi trường ở Dương Tuyền (tỉnh Sơn Tây). Khoảng thời gian đi học tại đây, Tôn Thiên Xương đã đi vệ sinh trong quần khiến cô giáo phạt đứng dưới nắng để khô quần, anh đã bị say nắng. Sau khi đến trường 3 ngày, bố mẹ anh nhận ra con mình đã học hết kiến thức mẫu giáo rồi nên quyết định cho anh nghỉ và học ở nhà.

Năm 1999, khi Tôn Thiên Xương 5 tuổi, ông bà đã nghỉ hưu ở nhà nên tập trung dạy dỗ cho anh. Cũng trong năm đó, bố mẹ anh đã chuyển công tác sang một trường tư thục. Sau khi ngôi trường này đóng cửa, 2 người họ quyết định ở nhà dạy học cho con trai.

Đến năm 7 tuổi, người nhà nghĩ rằng Tôn Thiên Xương không thể tiếp tục học ở nhà nữa vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp nên đã đưa con đi học cấp 2. Chỉ vì đi trễ, giáo viên đã phạt Tôn Thiên Xương đứng ở hành lang trong 30 phút. Đồng thời, kiến thức cấp 2 quá đơn giản với anh. Thế là bố mẹ một lần nữa quyết định cho anh nghỉ ở nhà chỉ sau vài ngày đến lớp.

Nền tảng giáo dục của gia đình đã kích thích sự ham học hỏi của Tôn Thiên Xương, anh liên tục đặt những câu hỏi về mọi thứ xung quanh. Và điều này khiến anh tiếp nhận một lượng kiến thức rất lớn. Anh còn có nhiều thời gian ở nhà để đọc sách và phát triển đầy đủ sở thích của mình như chơi cờ, vẽ tranh, chơi bóng bàn, bóng rổ và trượt patin.

Năm 6 tuổi, Tôn Thiên Xương đạt giải 1 cuộc thi nói tiếng Anh của thành phố Thái Nguyên; năm 10 tuổi, anh đã vượt qua bài kiểm tra CET ở bậc đại học,...

Vì ham chơi mà cuộc đời Tôn Thiên Xương đã lao dốc không phanh





Năm 2004, Tôn Thiên Xương chưa tròn 10 tuổi đã giành giải nhì cuộc thi Hóa Lý cấp quốc gia và là người chiến thắng trẻ tuổi nhất trong các thí sinh tại thời điểm đó.

Vài năm tiếp theo, Tôn Thiên Xương đã nắm vững toàn bộ kiến thức trung học. Nhưng gia đình anh vẫn nghĩ trung học có thể bỏ qua nhưng bằng đại học nhất định phải có được. Trường đại học lý tưởng nhất mà cả Tôn Thiên Xương lẫn bố mẹ anh nghĩ đến là trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Tháng 6/2006, ở tuổi 12, Tôn Thiên Xương đã tham gia thi tuyển sinh đại học lần đầu tiên trong đời và đạt số điểm 594. Lúc đó, anh không đủ điểm đậu vào ngôi trường mơ ước nên quyết định thi lại vào năm sau.

Lần thi tuyển sinh đại học thứ 2, Tôn Thiên Xương đạt được 659 điểm, một số điểm mà nhiều thí sinh mong muốn và vượt qua điểm trúng tuyển của trường Đại học Thanh Hoa hàng đầu Trung Quốc thời điểm đó. Tuy nhiên, Tôn Thiên Xương nhất định chọn nhập học trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Gia đình cũng ủng hộ quyết định của anh.

Cuộc sống hiện tại tuột dốc không ngờ

Tôn Thiên Xương (bên trái) - thần đồng nổi tiếng một thời ở Trung Quốc. Ảnh: Baidu





Vào đại học ở tuổi 13, anh thay đổi hoàn toàn bắt đầu ham chơi, không tập trung học. Vì có nhiều tài lẻ, nên Thiên Xương phân tán thời gian cho các thú vui thay vì tập trung học. Ở tuổi 18, đáng lẽ Thiên Xương phải tốt nghiệp đại học hoặc tiếp tục học lên cao. Tuy nhiên, vì lơ là trong học tập nên anh không thể tốt nghiệp đúng hạn. Đến năm 2013, Thiên Xương mới tốt nghiệp đại học.

Sau khi tốt nghiệp, anh không học thạc sĩ. Vì điểm trung bình kém nên Thiên Xương bỏ lỡ nhiều cơ hội theo đuổi công việc nghiên cứu sau đại học. Chính những sở thích đa dạng khiến anh không thể cân bằng nên ảnh hưởng đến việc học.

Giờ đây, ở tuổi 30, anh vẫn loay hoay tìm cho bản thân chỗ đứng trong xã hội vì không có định hướng tương lai. Từng là thần đồng Trung Quốc một thời, nhưng Thiên Xương trượt dài trong những năm tháng vào đại học cho đến tận bây giờ.

Nhiều người cho rằng, chính sự thoải mái trong môi trường giáo dục của gia đình, nên Thiên Xương không thể thích nghi sau khi vào đại học. Điều này, dẫn đến sự 'tuột dốc không phanh' của thần đồng nổi tiếng một thời ở Trung Quốc.

