Cuộc hội ngộ của những 'chiến binh nhí sinh non' dũng cảm từng nặng chỉ 600 gram
Những tiếng cười trong trẻo, những vòng tay ôm siết và cả những giọt nước mắt xúc động đã lấp đầy hội trường tầng 7 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City trong "Ngày hội trẻ sinh non: Chồi non bé nhỏ – Ý chí phi thường", sự kiện được tổ chức để hưởng ứng ngày thế giới vì trẻ sinh non 17/11.
Gần 50 em bé sinh non cùng cha mẹ đã trở lại "ngôi nhà đầu tiên" của mình để cùng gặp lại các bác sĩ, điều dưỡng - những người cha người mẹ thứ 2 bên các con từ những ngày còn trong lồng ấp. Với đội ngũ y bác sĩ Khoa Sơ sinh Vinmec Times City, đó là cuộc hội ngộ thiêng liêng giữa những người đã cùng nhau đi qua hành trình sinh tử, nơi mỗi nụ cười hôm nay là một phép màu của ngày hôm qua.
Những chồi non dũng cảm vươn lên giữa lằn ranh sinh tử
Trong số những hành trình hồi sinh kỳ diệu được nhắc lại tại Ngày hội trẻ sinh non, câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Xuân Tuyển khiến nhiều người xúc động. 7 năm trước, hai thiên thần bé nhỏ Hà Vi và Hà Châu chào đời ở tuần thứ 24, nặng vỏn vẹn chỉ 600g và 650g – nhỏ bằng bàn tay người lớn, hơi thở yếu, nhịp tim chậm, hy vọng sống vô cùng mong manh.
Sau nhiều ngày thở máy và được điều trị tích cực, một trong hai bé được phát hiện có ống động mạch lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến huyết động. Điều trị nội khoa không cải thiện, đội ngũ bác sĩ Vinmec buộc phải hội chẩn đa chuyên khoa để quyết định can thiệp ngoại khoa. Với sự tham gia trực tiếp của GS.TS.BS Nguyễn Thanh Liêm - Viện trưởng Viện nghiên cứu Tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công.
Tuy nhiên, thử thách chưa dừng lại. Sau mổ, bé vẫn phải hồi sức rất tích cực, sử dụng nhiều vận mạch để duy trì huyết động ổn định. Nhờ ý chí phi thường của hai bé cùng nỗ lực không ngừng của các bác sĩ và điều dưỡng, cả hai đã cai được máy thở và dần hồi phục từng ngày
"Mỗi lần bác sĩ gọi ra là tim tôi cứ rụng rời. Khi ấy, nhìn các con nhỏ bé, tôi không dám hy vọng nhiều. Nhiều lúc tôi chỉ biết thương con vô hạn, nhưng thật kỳ diệu, các con tôi đã vượt qua được", anh Tuyển - bố của 2 bé, nghẹn ngào nhớ lại.
Sau 6 tháng được chăm sóc tận tâm tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, hai bé đã từng bước vượt qua giai đoạn nguy kịch. Từng nhịp tim, từng hơi thở đều được theo dõi sát sao. Mọi can thiệp y khoa đều phải thực hiện chính xác đến từng milimet để bảo vệ phổi, tim và não - những cơ quan còn rất non nớt.
Ngày trở lại hôm nay, Hà Vi (một trong 2 bé sinh đôi) xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, khỏe mạnh và hồn nhiên như bao bạn nhỏ khác, trở thành minh chứng sống cho nghị lực phi thường của những "chồi non" từng đứng giữa lằn ranh sinh tử.
"Nhìn các con khỏe mạnh hôm nay, tôi cảm thấy biết ơn vô cùng. Không chỉ các con, mà cả gia đình chúng tôi đều may mắn khi được đồng hành cùng đội ngũ bác sĩ tận tâm. Hành trình ấy đến bây giờ với tôi thực sự là một phép màu.", anh Tuyển chia sẻ.
Không chỉ có Hà Vi và Hà Châu, câu chuyện của hai bé gái Mít (1,4kg) và Na (1,7kg) – cặp song sinh sinh non 33 tuần – cũng khiến hội trường lặng đi. Hai bé gửi tặng bức thư viết tay cho "gia đình thứ hai – các cô chú bác sĩ, điều dưỡng Vinmec" với những lời chân thành: "Cảm ơn các bác các cô đã giữ ấm cho con. Cảm ơn vì đã theo dõi từng nhịp tim và hơi thở yếu ớt của con, kiên nhẫn cùng con vượt qua những giờ phút khó khăn nhất. Cảm ơn vì đã động viên ba mẹ con, trao niềm tin rằng con sẽ mạnh mẽ, lớn lên từng ngày". Các con gọi những người thầy thuốc nơi đây là "người hùng thầm lặng" - bởi chính tình thương và sự tận tâm của họ đã cho các con một khởi đầu trọn vẹn.
Nơi từng sự sống bé nhỏ được bảo vệ bằng chuẩn mực cao nhất của y khoa
"Ngày hội trẻ sinh non: Chồi non bé nhỏ – Ý chí phi thường" không chỉ là dịp tri ân đội ngũ y tế, mà còn là khoảnh khắc cha mẹ nhìn lại hành trình kỳ diệu của các con. Những hình ảnh em bé trong lồng NICU, bàn tay nhỏ xíu được nâng niu hay ánh mắt hồi hộp của bố mẹ ngày nào… đều khiến người tham dự xúc động.
Trong khuôn khổ ngày hội, các bác sĩ tại Vinmec đã thăm khám tổng quát, cân đo, đánh giá thể chất cho các bé sinh non từng điều trị tại khoa Sơ sinh dựa theo thang đánh giá phát triển Denver II. Bên cạnh đó, các bé còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, viết lời chúc trên "Cây Ánh Sáng" và nhận những món quà đặc biệt dành riêng cho những "chồi non" dũng cảm.
"Trước ngày hội, chúng tôi hồi hộp như chờ người thân trở về sau thời gian xa cách. Những bạn sinh non ở lại với chúng tôi nhiều tháng, nên mối quan hệ không chỉ là bác sĩ – bệnh nhân mà như người thân trong gia đình. Hôm nay nhìn các con chạy nhảy, phát triển bình thường và bắt kịp bạn bè cùng lứa, niềm vui và tự hào thật khó diễn tả – hạnh phúc mà có lẽ chỉ bác sĩ sơ sinh mới cảm nhận được", BSCKII Mai Kiều Anh, Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, xúc động chia sẻ tại sự kiện.
Kể từ khi thành lập, Khoa Sơ sinh Vinmec Times City đã tiếp nhận 32.162 trẻ, trong đó 1.230 là trẻ sinh non, với tỷ lệ cứu sống 97,54%. Đằng sau những con số ấy là nước mắt, sự bền bỉ và những bàn tay không bao giờ buông của tập thể y bác sĩ – điều dưỡng. Mỗi thành công là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Sản - Nhi - Sơ sinh, của kỹ thuật chính xác tuyệt đối và tình yêu thương vô hạn dành cho các con.
Với nền tảng chuyên môn được chuẩn hóa trên toàn hệ thống, Vinmec hiện là một trong những đơn vị y tế đi đầu trong chăm sóc trẻ sinh non - đặc biệt là trẻ sinh cực non với tỷ lệ biến chứng nặng thấp. Năng lực ấy được tạo nên bởi sự đồng bộ toàn diện về công nghệ, trang thiết bị và phác đồ điều trị, kết hợp mô hình chăm sóc cận kề theo tỷ lệ 1 điều dưỡng - 1 trẻ. Nhờ đó, mọi em bé sinh non tại Vinmec đều được theo dõi sát sao, chăm sóc tỉ mỉ và can thiệp kịp thời. Chính sự phối hợp chặt chẽ ấy giúp hạn chế tối đa biến chứng, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các con trong những ngày tháng đầu đời vốn rất mong manh.
"Khi nhìn những em bé từng chỉ nhỏ bằng bàn tay nay chạy nhảy, cười vang giữa hội trường, tôi cảm nhận sâu sắc giá trị của hành trình mà Vinmec đang theo đuổi. Mỗi sự sống được gìn giữ là kết tinh của kiến thức, sự kiên định và tình yêu thương không giới hạn. Chính các con – những 'chiến binh bé nhỏ' – là nguồn động lực để chúng tôi tiếp tục nâng tầm y học Việt Nam, để những phép màu được viết nên mỗi ngày", GS.TS.BS Trần Trung Dũng – Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec chia sẻ tại ngày hội.
