Nữ diễn viên 'Sex Education' nhan sắc quyến rũ vẫn tiếc nuối một điều

Nổi tiếng và giành nhiều giải thưởng với những vai diễn trong các bộ phim như "X-Files" (Hồ sơ tuyệt mật) hay "The Crown" (Vương miện Hoàng gia), diễn viên Gillian Anderson còn có sự thay đổi thú vị trong sự nghiệp với vai diễn một chuyên gia trị liệu trong phim tuổi teen "Sex Education" (Giáo dục giới tính)...

Việc góp mặt trong các bộ phim đình đám không chỉ mang đến cho Gillian Anderson các giải thưởng danh giá, sự hâm mộ của công chúng mà còn tạo cho cô động lực lớn để "lột xác" về hình ảnh. Chia sẻ với Vogue (phiên bản Anh) về cú bắt tay với một thương hiệu thời trang đình đám, nữ diễn viên thừa nhận: “Lẽ ra tôi nên làm việc với một nhà tạo mẫu từ rất lâu trước khi thực sự bắt đầu sự nghiệp. Có những năm đầu sự nghiệp, tôi đã đưa ra một số lựa chọn tồi tệ”.

Gillian Anderson được đánh giá cả về danh tiếng lẫn nhan sắc ngày càng quyến rũ ở tuổi U60.

Thực tế, những năm 90, điều kiện kinh tế của Gillian Anderson vẫn còn khá eo hẹp. “Việc phải chi tiền cho một nhà tạo mẫu… tôi không thể tưởng tượng nổi”, cô nói. Nữ diễn viên tiết lộ thêm rằng đã không nghĩ đến thời trang đủ nhiều và một phần nữa là những thập niên trước, việc xây dựng hình ảnh cho các sự kiện thảm đỏ chưa phải là điều tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa ngôi sao với các nhà thiết kế, chuyên gia phong cách như hiện nay.

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Gillian Anderson cho rằng cô dần hiểu rõ hơn sức mạnh, giá trị của trang phục trong việc thể hiện cá tính, phong cách của nghệ sĩ. Không chỉ qua các vai diễn trên màn ảnh mà cả trong đời thường, trong việc tham gia các hoạt động của làng giải trí.

Diễn viên Gillian Anderson (Ảnh: Pip Bourdillon/BritishVogue)

“Tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra phong cách phù hợp, cảm thấy mình không thể hiện được con người thật của mình” - ngôi sao từng góp mặt trong "Sex Education" bày tỏ với tờ The Telegraph về những nỗ lực làm mới bản thân ở tuổi trung niên. Trong suốt những năm qua, cô đã hợp tác với nhà tạo mẫu người Anh Martha Ward và cả hai đã cùng nhau tạo nên một hình tượng trên thảm đỏ sang trọng, cổ điển mà không hề nhàm chán.

Gillian Anderson có vai diễn ấn tượng trong bộ phim của Netflix "Sex Education".

Ở thời điểm hiện tại, Gillian Anderson cũng đã học được cách ngừng tự "phán xét và suy nghĩ tiêu cực" về xu hướng lão hóa tất yếu của bản thân: “Tôi nhớ hồi ở độ tuổi 20 và 30, tôi luôn cảm thấy lo lắng, và cảm giác như có một cường độ căng thẳng không ngừng, gần như là một sự bồn chồn không ngừng trong đầu tôi. Tôi đã dành nhiều năm tự phán xét và suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Nhưng giờ đây, những cảm xúc tiêu cực không còn tồn tại nữa" .

Gillian Anderson sinh năm 1968 (người Mỹ) nổi danh từ series phim truyền hình thể loại điều tra, siêu nhiên kỳ bí "X-Files" (Hồ sơ tuyệt mật), từng giành nhiều giải thưởng, bao gồm: Quả Cầu Vàng và giải Emmy...

Với gương mặt quyến rũ và thân hình đầy đặn Gillian Anderson cũng từng được tạp chí FHM bình chọn vào danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới. Gillian Anderson còn được biết đến với vai trò MC chương trình "Masterpiece" của đài PBS... Hiện tại, dù bước sang tuổi U60 và là mẹ của 3 con, song Gillian Anderson được đánh giá cả về danh tiếng lẫn nhan sắc ngày càng quyến rũ.

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