Thanh Hằng từ hoa hậu đến vị thế thời trang và điện ảnh, tuổi U50 hôn nhân viên mãn nhưng khán giả vẫn mong ngóng một điều

Siêu mẫu Thanh Hằng từ hoa hậu đến vị thế thời trang, điện ảnh

Thanh Hằng sinh năm 1983, là một trong những siêu mẫu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất Việt Nam hơn hai thập kỉ qua. Sau hơn 20 năm nỗ lực làm nghề và giữ vững ngôi đầu trong làng mẫu cho đến tận bây giờ. Tên tuổi Thanh Hằng lan toả đến nhiều lĩnh vực khác, như đại diện thương hiệu, quảng cáo, đóng phim, làm giám khảo các chương trình lớn… Thanh Hằng cũng là trường hợp hiếm hoi trong làng mẫu khi đã ở tuổi U50 vẫn liên tục làm vedette cho các chương trình thời trang đình đám.

Khởi đầu với tấm vé là danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002 nhưng Thanh Hằng đã vượt ra khỏi định vị là một người đẹp. Cô lấn sân làng mẫu, và với lợi thế là đôi chân dài ấn tượng 1,2m hiếm hoi lúc bấy giờ, cùng gương mặt, thần thái sắc lạnh, cô nhanh chóng chinh phục nhiều giải thưởng sáng giá như: Người mẫu triển vọng năm 2003, Người mẫu xuất sắc nhất thuộc khuôn khổ Giải thưởng Người mẫu Việt Nam 2006.

Siêu mẫu Thanh Hằng.

Từ thành tựu với làng mốt, Thanh Hằng còn được vinh danh là Mỹ nhân của năm 2013, Người mẫu được yêu thích nhất năm của HTV Awards 2015, Quý bà thập kỷ 2015, Biểu tượng thời trang ELLE 2016, Hạng mục giám khảo TV show của năm tại lễ trao giải WeChoice Awards 2016, Female Of The Year tại lễ trao giải Female Of The Year Male Icon Awards 2024…

Không đóng khung mình ở vai trò người mẫu, Thanh Hằng chứng tỏ sự đa tài của mình ở lĩnh vực phim ảnh. Bộ phim "Những cô gái chân dài" mà Thanh Hằng đóng chính vẫn là bộ phim đình đám, được các thế hệ sau của làng mẫu Việt khen ngợi. Sau đó, cô còn thành công ở các phim như: Tuyết nhiệt đới, Tôi là Ngôi sao, Gia tài bác sĩ, Nụ hôn thần chết, Mẹ chồng, Chị chị em em…

Thanh Hằng chứng tỏ sự đa tài của mình ở lĩnh vực phim ảnh.

Siêu mẫu Thanh Hằng và bí quyết giữ lửa hôn nhân bên ông xã nhạc trưởng

Bên cạnh sự nghiệp thành công, siêu mẫu Thanh Hằng có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Tháng 10/2023 Thanh Hằng hoàn thiện mảnh ghép cuộc đời mình bằng cuộc hôn nhân với nhạc trưởng Trần Nhật Minh, xoá tan những nghi ngờ về đời sống cá nhân của cô. Chồng nữ siêu mẫu sinh năm 1981, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Chỉ huy Hợp xướng năm 2004. Anh từng chỉ đạo âm nhạc cho nhiều dự án âm nhạc nổi tiếng của nghệ sĩ Việt như Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo...

Tháng 10/2023 Thanh Hằng lên xe hoa trong sự chúc mừng của đông đảo bạn bè và người hâm mộ.

Trong chương trình "Sao Check" vừa được phát sóng, người đẹp Thanh Hằng đã có những chia sẻ đầy thú vị về cuộc sống phía sau sàn diễn, cũng như cách cô khéo léo giữ lửa hôn nhân. Siêu mẫu vui vẻ tiết lộ trang phục ở nhà của mình chỉ là áo thun ba lỗ và quần xoọc, quần ống rộng, thoải mái nhất có thể, tung tăng ở trong nhà. Ngoài ra, nếu có nhiều thời gian, cô cũng có sở thích dọn dẹp và tự tay nấu ăn.

Tự nhận mình là một người vợ hiện đại, vững vàng và biết cân bằng giữa công việc - gia đình, Thanh Hằng khiến khán giả bất ngờ khi đưa ra khái niệm "quản trị gia đình". Theo đó, cô nói dù bận rộn với lịch trình quay phim và phải ưu tiên công việc lên hàng đầu, cô vẫn có cách để mọi thứ trong nhà luôn vào guồng ngăn nắp, luôn đầy đủ dù cô vắng mặt.

Siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng trong chương trình "Sao Check".

Giờ đây, khi đã có cuộc sống viên mãn của đời sống gia đình, những người yêu quý Thanh Hằng vẫn chờ đợi ngày cô làm mẹ để chúc mừng hạnh phúc trọn vẹn của cô.

Khi được hỏi về kế hoạch có em bé trong năm nay sau khi các dự án phim ảnh đã hoàn thành, siêu mẫu không ngần ngại bày tỏ tâm thế thoải mái, thuận theo tự nhiên: "Chờ trời cho, chị xin nhận". Khép lại những dự án bận rộn, ưu tiên lớn nhất của Thanh Hằng lúc này là dành thời gian tối đa để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng cho bản thân và vun đắp cho tổ ấm nhỏ của mình.

(Ảnh: VTV, Tư liệu, FB nhân vật)

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