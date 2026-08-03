Tuấn muốn chuyển công tác về thành phố dù đang tham gia chuyên án

Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 phim "Trời cao nguyên xanh", nhóm A Gôn không hề biết công an đã âm thầm đột kích khu lán trại để giải cứu A Hip và A Briu, cũng như thu giữ toàn bộ lương thực và vũ khí.

A Gôn cho rằng đây là trò của Lok nên đã gọi điện trách móc, yêu cầu Lok đi tìm ngay A Híp và A Briu. Thấy Lok có thái độ cáu giận, khó chịu thì A Gôn đã hạ giọng nhờ vả, lấy lý do đây là công việc chung nên Lok phải hỗ trợ.

Nhóm của A Gôn không hề biết công an đã giải cứu A Hip bà A Briu. Ảnh VTV

Trong khi đó, Tuấn đã mất kiên nhẫn và cảm thấy tự ái khi những nỗ lực của mình tại làng Tơ Rơi không được công nhận. Tuấn đã gay gắt với anh Minh và muốn được điều chuyển công tác về thành phố ngay lập tức. Trung tá Minh đã cố gắng thuyết phục Tuấn bình tĩnh và kiên nhẫn hơn nhưng không được.

"Em kiên nhẫn đủ rồi, nỗ lực đủ rồi, nếu anh không chuyển em về thành phố thì xong chuyên án này, em cũng sẽ xin chuyển phòng", Tuấn tuyên bố.

Tuấn muốn được điều chuyển công tác về thành phố. Ảnh VTV

Trong khi đó, Y Liên lo sợ em trai A Dũi đang ngày càng lún sâu vào sai trái nên đã cuống quýt nói chuyện với A Lang. Nhưng thay vì nhận được sự hỗ trợ của A Lang thì Y Liên còn bị anh trai trách móc vì quá tin vào cán bộ Tuấn.



Y Liên cho rằng A Dũi đang bị ép buộc theo những người trong rừng làm việc xấu. Nghe đến đây, A Lang hỏi em gái tại sao lại biết về nhóm người trong rừng.

Già Rin cho rằng ông Lok đang xúi giục, kích động đồng bào làm việc xấu.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Lok giải thích với Già Rin về việc lôi kéo mục sư Trung. Nhưng Già Rin cho rằng ông Lok đang xúi giục, kích động đồng bào đi vào đường cùng, đưa họ xuống vực sâu không lối thoát.

Đối với lời buộc tội của Già Rin, Lok khá thoải mái nói: "Tôi chỉ cho bà con hướng ra biển lớn, nước đã lên, sóng đã đủ lớn, nếu không muốn bị sóng nhấn chìm thì phải học cách chọn phe".

Tập 17 phim "Trời cao nguyên xanh" phát sóng vào 21h ngày 3/8 trên VTV1.

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