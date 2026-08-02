Diễn viên Phùng Đức Hiếu từng gác việc học để lái xe tải kiếm sống, tuổi 34 sống hạnh phúc bên vợ là MC VTV

Diễn viên Phùng Đức Hiếu là ai?

Phùng Đức Hiếu (Hiếu Su) sinh năm 1992, từng tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau khi ra trường, Phùng Đức Hiếu không quá vội vàng tìm kiếm vai chính mà kiên trì tích lũy kinh nghiệm qua từng nhân vật, từ những vai nhỏ đến các tuyến vai có nhiều đất diễn hơn. Sở hữu ngoại hình sáng, phong thái điềm đạm cùng lối diễn tự nhiên, nam diễn viên dần trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim phát sóng khung giờ vàng VTV.

Diễn viên Phùng Đức Hiếu tham gia phim truyền hình từ năm 2016, và được chính thức bén duyên cùng các bộ phim của VFC, lên sóng VTV với các phim: “Hồ sơ cá sấu” năm 2020 (vai Hiếu); phim “Phố trong làng”, phim “Làng trong phố” năm 2021, 2022 (vai công an Đông); phim “Chúng ta của 8 năm sau” năm 2023 (vai bác sĩ Tuấn); phim “Không thời gian” năm 2024 (vai Trạm trưởng Nậm thời trẻ).

Năm 2025, Phùng Đức Hiếu bất ngờ gây chú ý với vai Dũng "con trai bác Bơ" trong bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Trong bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" vừa qua, Đức Hiếu tái xuất trên sóng truyền hình với vai Sơn - "Tổng tài" hào hoa, lịch lãm. Sự xuất hiện của nam diễn viên ở giai đoạn nửa cuối phim mang đến sự cuốn hút cho bộ phim và khán giả mong chờ đến tập cuối để xem cái kết giữa các nhân vật.

Diễn viên Phùng Đức Hiếu - gương mặt thân quen của khán giả phim truyền hình. Ảnh VTV



Hành trình nghệ thuật gập ghềnh của Phùng Đức Hiếu

Trong chương trình "Sao Check" vừa được phát sóng, nam diễn viên Phùng Đức Hiếu chia sẻ về con đường đến với nghệ thuật đầy thử thách của mình. Đức Hiếu coi việc theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là một "cái duyên" bất ngờ. Đến cuối cấp 3, nghe bạn bè xung quanh khen có ngoại hình và khuyên thử sức thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Đức Hiếu mới bắt đầu tìm hiểu. Gia đình cũng tôn trọng lựa chọn, khuyến khích con trai theo đuổi đam mê nếu thực sự yêu thích.

Những ngày đầu bước vào môi trường nghệ thuật không hề dễ dàng, Đức Hiếu phải mất khá nhiều thời gian mới bắt nhịp được. Sau học kỳ đầu tiên, một vụ tai nạn giao thông khiến Đức Hiếu phải tạm dừng việc học để về quê điều trị. Trong gần một năm sau đó, Đức Hiếu lái xe tải kiếm sống. Khi công việc dần ổn định, anh từng nghĩ sẽ khép lại giấc mơ diễn xuất. Thế nhưng chính bố mẹ là những người đưa ra lời khuyên: "Thôi con ra Hà Nội học tiếp đi", khiến anh tiếp tục trở lại học tập.

Phùng Đức Hiếu trong chương trình "Sao Check".

Trở lại trường vào năm 2013, Đức Hiếu may mắn trở thành học trò của cố NSND Anh Tú. Ông đã truyền cho anh động lực và dạy dỗ tỉ mỉ những bài học làm nghề vô giá. Sau 6 năm miệt mài học tập và ra trường, Đức Hiếu chọn dấn thân qua nhiều công việc khác nhau như: truyền thông, trợ lý đạo diễn, đồng thời lăn lộn nhiều nghề tay trái như làm đồ gỗ ở Thường Tín, kinh doanh đồng nát, pha chế cà phê, lái xe.

Những trải nghiệm ấy trở thành vốn sống quý giá để Đức Hiếu bước vào buổi thử vai của VFC và nhận vai diễn đầu tiên trong "Hồ sơ cá sấu", chính thức với nghề diễn. Dù sau đó thường xuyên vào các vai hiền lành tử tế, nhưng theo anh mỗi vai diễn đều có xuất thân, nghề nghiệp và hoàn cảnh sống khác nhau nên diễn viên phải tìm được nét. Để làm được điều đó, anh dành nhiều thời gian quan sát thực tế trước khi bấm máy.

Các vai diễn ấn tượng của Đức Hiếu.

Cuộc sống hạnh phúc bên vợ là MC Nguyễn Thùy Linh

Sau những vai diễn và bộn bề công việc bên ngoài, "vai diễn" mà anh trân trọng nhất vẫn là người chồng, người cha của gia đình nhỏ. Nam diễn viên hiện có cuộc sống viên mãn bên bà xã là MC Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1987). Cả hai không thường xuyên chia sẻ quá nhiều về đời sống riêng tư, nhưng những khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau luôn toát lên sự đồng điệu và giản dị.



Diễn viên Đức Hiếu hạnh phúc bên bà xã là MC Nguyễn Thùy Linh.

Trái ngọt của cuộc hôn nhân giữa Đức Hiếu và MC Nguyễn Thùy Linh (Đài truyền hình Việt Nam) là cô con gái nhỏ đáng yêu có tên ở nhà là Lisu. Đây chính là nhân vật đặc biệt thường xuyên trở thành nguồn cảm hứng, tiếp thêm năng lượng để anh cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Với Phùng Đức Hiếu, điều mà anh biết ơn nhất là sự yêu mến của khán giả và một điểm tựa gia đình vững chắc, giúp anh luôn giữ được sự điềm tĩnh, bền bỉ trên mọi chặng đường.

Dù vợ hơn 5 tuổi, song nam diễn viên cho rằng đó không phải là rào cản, cả hai vẫn rất hòa hợp và sẻ chia. Đức Hiếu chia sẻ: "Tôi sinh năm 1992, Linh sinh năm 1987 nhưng khi hai vợ chồng đi ra ngoài, nhiều người đều khen Linh giống một cô gái 9x, chê tôi già trước tuổi".

Vợ chồng MC Thùy Linh - Phùng Đức Hiếu và con gái Lisu.

Càng tham gia nhiều dự án, niềm đam mê với diễn xuất trong Đức Hiếu lại càng bùng cháy, anh luôn sẵn sàng nhận vai và tham gia casting bất cứ lúc nào. Sự nhiệt huyết và tinh thần xông xáo đó đến từ việc anh có một hậu phương vững chắc phía sau.



Nam diễn viên hài hước chia sẻ rằng mọi người cứ yên tâm, không phải lo anh bận làm "bố bỉm". Dù con gái chỉ mới 6 tháng tuổi nhưng bà xã anh - MC Thùy Linh vẫn luôn ủng hộ chồng hết mình "Vợ tôi luôn bảo anh cứ nhận vai đi, chuyện con cái ở nhà em cân hết". Sự thấu hiểu và sẻ chia từ gia đình giúp Đức Hiếu hoàn toàn yên tâm dốc toàn bộ tâm trí cho công việc.

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

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