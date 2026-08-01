Tin sao 1/8: Khánh Thi - Phan Hiển nhìn nhau đắm đuối, Chi Pu gây chú ý trên thảm đỏ Weibo Gala 2026

10 giờ trước

GĐXH - Khánh Thi xúc động chia sẻ lại khoảnh khắc chụp ảnh bìa báo cùng Chí Anh từ năm 2000. Sau 26 năm, cả hai vẫn giữ được tình bạn đẹp và luôn dành cho nhau sự trân trọng.