Tin sao 1/8: Khánh Thi - Phan Hiển nhìn nhau đắm đuối, Chi Pu gây chú ý trên thảm đỏ Weibo Gala 2026
GĐXH - Cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển dành cho nhau ánh mắt tình tứ và nụ cười hạnh phúc, trong khi đó ca sĩ Chi Pu xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện Weibo Gala 2026.
Thanh Hằng từ hoa hậu đến vị thế thời trang và điện ảnh, tuổi U50 hôn nhân viên mãn nhưng khán giả vẫn mong ngóng một điềuGiải trí -
GĐXH - Thanh Hằng ở tuổi U50 vẫn liên tục làm vedette cho các chương trình thời trang đình đám và thành công trong lĩnh vực điện ảnh.
Nữ diễn viên từng nổi tiếng với màn đánh ghen hộ bạn trong 'Đừng bắt em phải quên' trở lại màn ảnhGiải trí -
GĐXH - Châu Dương - nữ diễn viên từng có màn đánh ghen hộ bạn đình đám trong phim “Đừng bắt em phải quên” góp mặt trong phim giờ vàng sắp lên sóng.
Gia thế Tân Hoa hậu Emoura PhạmGiải trí -
GĐXH - Emoura Phạm - Tân Miss Grand Vietnam 2026: Là thí sinh từng bị phản ứng về cách trình diễn bikini, có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh gốc Nam Phi.
Bà trùm mới của băng đảng Hòa Công thoát chết trong gang tấcXem - nghe - đọc -
GĐXH - Trong tập 14 phim "Lửa trắng", Mai và Sương đều may mắn thoát chết.
Ứng xử của Hoa hậu Emoura Phạm gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Emoura Phạmh đã giành vương miện Miss Grand Vietnam 2026. Phần ứng xử song ngữ được cho là điểm cộng giúp cô giành chiến thắng trước á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc.
Khánh Thi chia sẻ lại ảnh chụp cùng Chí Anh từ 26 năm trướcGiải trí -
GĐXH - Khánh Thi xúc động chia sẻ lại khoảnh khắc chụp ảnh bìa báo cùng Chí Anh từ năm 2000. Sau 26 năm, cả hai vẫn giữ được tình bạn đẹp và luôn dành cho nhau sự trân trọng.
Ca sĩ Hoài Lâm lại đổi tênCâu chuyện văn hóa -
Sau Young LuuLi, Yun Tulo và Nguyễn Tuấn Lộc, Hoài Lâm tiếp tục khiến khán giả bàn tán khi thay đổi hình ảnh trên mạng xã hội với cái tên "tlam".
Sự cố hi hữu tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026Giải trí -
GĐXH - Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 đã diễn ra với sự cố đáng nhớ từ Hoa hậu Yến Nhi. Cô ngã khi biểu diễn nhưng vẫn tự tin hoàn thành.
Người đẹp mang 2 dòng máu Việt - Anh đã đăng quang Miss Grand Vietnam 2026Giải trí -
GĐXH - Emoura Phạm, người đẹp mang 2 dòng máu Việt - Anh, vừa đăng quang Miss Grand Vietnam 2026. Cô sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2027.
Tuổi 18 của con gái út nhà Quyền LinhGiải trí -
GĐXH - Hạt Dẻ - con gái út của Quyền Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh sinh nhật tròn 18 tuổi. Cô bé tốt nghiệp THPT cách đây không lâu, sở hữu chiều cao ấn tượng và đam mê thể thao.