Tin sao 1/8: Khánh Thi - Phan Hiển nhìn nhau đắm đuối, Chi Pu gây chú ý trên thảm đỏ Weibo Gala 2026

Thứ bảy, 19:11 01/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển dành cho nhau ánh mắt tình tứ và nụ cười hạnh phúc, trong khi đó ca sĩ Chi Pu xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện Weibo Gala 2026.

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Chi Pu trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt ảnh trên thảm đỏ Weibo Gala 2026 (Đêm giao lưu văn hóa Weibo) diễn ra vào tối 1/8 tại Idea Live Arena, Kuala Lumpur (Malaysia).

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Chi Pu xuất hiện đầy tự tin, nhan sắc cuốn hút truyền thông và khán giả tại sự kiện Weibo Gala 2026.

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Hồ Ngọc Hà hào hứng đăng tải loạt ảnh chụp trong kỳ nghỉ cùng gia đình. Qua từng khung hình cho thấy, nữ ca sĩ âm trạng vui vẻ, thoải mái khi có dịp tạm gác công việc để tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên ông xã Kim Lý và các con.

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Gần đây, nữ ca sĩ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc giản dị bên chồng con, từ những chuyến du lịch, bữa cơm gia đình đến các hoạt động thường ngày.

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Phan Hiển gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tình tứ bên bà xã Khánh Thi. Cặp đôi dành cho nhau ánh mắt yêu thương và nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.

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Ca sĩ Trương Quỳnh Anh hào hứng chia sẻ bức thư cảm ơn từ một chương trình thiện nguyện mà cô tham gia ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần dành cho những hoàn cảnh khó khăn. 

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MC Khánh Vy chia sẻ hình ảnh trẻ trung, quyến rũ và tràn đầy năng lượng trong ngày cuối tuần.

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Huyền Baby tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trong chuyến du lịch tại nước ngoài. Huyền Baby ghi điểm với phong cách thanh lịch, sang trọng cùng nhan sắc rạng rỡ.

(Ảnh FB nhân vật)

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