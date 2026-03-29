Tin vui tới hàng triệu khán giả khi 'Táo quân' trở lại vào tối nay (29/3 trên VTV3)
GĐXH - Chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" với điểm nhấn là "Táo quân" sẽ lên sóng lúc 20h00 ngày 29/3 trên VTV3.
Nhân dịp Kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên của VTV3 (31/3/1996 - 31/3/2026), Ban Văn hoá - Giải trí, Đài THVN thực hiện chương trình đặc biệt "Cuộc hẹn với tháng Ba". Chương trình nghệ thuật - giải trí được dàn dựng với nhiều yếu tố sáng tạo và bất ngờ, kết hợp âm nhạc, sân khấu, những câu chuyện tưởng chừng quen thuộc của truyền hình trong một không gian trình diễn mới mẻ, giàu cảm xúc.
Ý tưởng “cuộc hẹn” xuất hiện xuyên suốt chương trình: từ Cuộc hẹn đầu tiên, Cuộc hẹn với âm nhạc, Cuộc hẹn với tiếng cười, Cuộc hẹn với Gameshow đến Cuộc hẹn với văn hoá lịch sử… Các điểm chạm này sẽ lần lượt đưa khán giả đi qua những dấu mốc đáng nhớ của kênh VTV3, gọi tên bằng những chương trình, người dẫn, nghệ sĩ, khách mời.
Khán giả có dịp gặp lại với những ca khúc từng xuất hiện trên kênh sóng VTV3 với bản phối mới mang màu sắc hiện đại, trẻ trung: “Hà Nội 12 mùa hoa”, Mashup Sao Mai: “Tiếng đàn bầu - Ôi quê tôi”, “Tìm lại giấc mơ”, “Người ơi người ở đừng về”, “Son”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, “Vinh quang đang chờ ta”, “Tinh hoa Việt Nam”…
Dàn ca sĩ khách mời là nhiều gương mặt để lại dấu ấn trong thời gian gần đây: Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Đông Hùng, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến…
Nhiều ca sĩ nổi tiếng mang những phần trình diễn ấn tượng đến khán giả. Ảnh VTV
Một chương trình quen thuộc là “Gặp nhau cuối năm” cũng sẽ “tái xuất” với tiểu phẩm “Hái hoa dân chủ”. Các nghệ sĩ cho biết họ luôn mong muốn sáng tạo, cống hiến, lồng ghép những thông điệp mới trên nền những tình huống quen thuộc, điều mà khán giả truyền hình luôn mong đợi.
Khán giả sẽ có dịp gặp gỡ dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung và nghệ sĩ thế hệ 9X Trung Ruồi. Tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ" được các Táo thể hiện với phong cách châm biếm đặc trưng. Dàn nghệ sĩ "vàng" đã một lần nữa chứng minh tại sao họ lại là những tượng đài trong lòng công chúng.
Khán giả sẽ gặp lại một "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh thâm trầm, uy nghiêm như thường lệ; một Táo Xã hội Tự Long đầy biến hóa bên cạnh Táo Kinh tế Quang Thắng với nét duyên ngầm hóm hỉnh. Trong khi Chí Trung đầy tinh ranh với vai Táo Công chức, thì Vân Dung lại khiến người xem thích thú bởi sự điệu đà, sắc sảo trong hình tượng Táo Giáo dục.
Từ Tết Nguyên đán 2026, chương trình "Táo quân" tạm dừng, thay vào đó là chương trình "Quảng trường mùa xuân" phát sóng vào đêm Giao thừa. Thông tin "Táo quân" trở lại trên VTV3 sẽ là tin vui đối với nhiều khán giả, những người theo dõi và luôn hồi hộp cùng "Táo quân" mỗi dịp Giao thừa trong hơn 20 năm qua.
Chương trình "Cuộc hẹn với tháng Ba" phát sóng lúc 20h00 ngày 29/3 trên VTV3.
