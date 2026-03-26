Khả Như giữ kỷ lục 4 năm liên tiếp có phim vượt 100 tỷ đồng
Sau khi "Quỷ nhập tràng 2" vượt 100 tỷ đồng, Khả Như nối dài chuỗi 4 năm liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh vượt mốc trên, gồm "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng), "Mai" (552 tỷ đồng) và "Quỷ nhập tràng" (hơn 150 tỷ đồng). Trả lời Tiền Phong, diễn viên cho biết cô không ngại làm xấu, không sợ già hay đảm nhận những vai nặng tâm lý, đồng thời sẵn sàng đối mặt nếu có dự án thất bại, xem cú ngã là động lực và đứng dậy đi tiếp.
Điểm chung thú vị của hai 'diễn viên nghìn tỷ' màn ảnh ViệtCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Cùng ghi danh "diễn viên nghìn tỷ" khi liên tục có những dự án trăm tỷ đồng trong vài năm liên tiếp, cả hai còn có điểm chung thú vị.
Hoa hậu Việt Nam cao 1m58 từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Người đẹp này từng nhận được nhiều chú ý khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990 dù chỉ sở hữu chiều cao 1m58.
'Thần đồng opera' 14 tuổi: Sở hữu giọng hát hiếm có, giành loạt giải quốc tếCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
“Thần đồng opera” 14 tuổi Dương Đức Hải gây ấn tượng với giọng hát hiếm có, học vấn nổi bật và loạt giải thưởng quốc tế.
Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần TranhCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
GĐXH - Câu chuyện về những kỳ bí của ngôi đền Tranh đến nay vẫn chưa được lý giải cụ thể và điều đó được thể hiện rõ vào mỗi mùa lễ hội như một sự linh ứng của ngôi đền thiêng.
Mỹ Tâm: 'Tôi và Mai Tài Phến chỉ cần nhìn nhau đã hiểu đối phương muốn gì'Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Theo Mỹ Tâm, giữa cô và Mai Tài Phến đôi khi không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu đối phương muốn gì.
Lan Phương căng thẳng trước phiên tòa ly hônCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Vai người phụ nữ điên tình trong “Đồng hồ đếm ngược” đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Lan Phương trên màn ảnh. Theo cô, những vai diễn gai góc là cách để cô thoát khỏi thực tại nhiều áp lực.
Bốn 'chị Kính Hồng' nổi tiếng VTV: Người lấy chồng đại gia, người làm giám đốcCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Từng là gương mặt quen thuộc mỗi tối với nhiều khán giả nhí, các “chị Kính Hồng” của chương trình ''Chúc bé ngủ ngon'' sau nhiều năm đã có những thay đổi.
Quán quân được ví như hoa hậu của 'Học viện cải lương 2024' giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sau khi trở thành quán quân "Học viện cải lương", nữ nghệ sĩ trẻ được khán giả quan tâm và có nhiều cơ hội tham gia các sự kiện văn hoá.
Quỳnh Châu: 'Làm diễn viên vất vả, thu nhập không như nhiều người nghĩ'Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Diễn viên Quỳnh Châu gây chú ý sau vai chính trong phim giờ vàng "Cách em một milimet". Cô cho biết chọn con đường nghệ thuật theo cách đi chậm nhưng chắc, trải qua nhiều khó khăn từ tuổi thơ xa bố mẹ đến những năm sinh viên chật vật trước khi có bước khởi sắc trong sự nghiệp.
Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Từng là một ca sĩ đắt show nhưng vài năm gần đây, vì sao Trịnh Thăng Bình lại ít đi diễn, cũng hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện showbiz?
Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần TranhCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Câu chuyện về những kỳ bí của ngôi đền Tranh đến nay vẫn chưa được lý giải cụ thể và điều đó được thể hiện rõ vào mỗi mùa lễ hội như một sự linh ứng của ngôi đền thiêng.