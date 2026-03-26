Khả Như giữ kỷ lục 4 năm liên tiếp có phim vượt 100 tỷ đồng

Thứ năm, 06:52 26/03/2026 | Câu chuyện văn hóa

Sau khi "Quỷ nhập tràng 2" vượt 100 tỷ đồng, Khả Như nối dài chuỗi 4 năm liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh vượt mốc trên, gồm "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng), "Mai" (552 tỷ đồng) và "Quỷ nhập tràng" (hơn 150 tỷ đồng). Trả lời Tiền Phong, diễn viên cho biết cô không ngại làm xấu, không sợ già hay đảm nhận những vai nặng tâm lý, đồng thời sẵn sàng đối mặt nếu có dự án thất bại, xem cú ngã là động lực và đứng dậy đi tiếp.

Trở lại điện ảnh với dự án Quỷ nhập tràng 2, Khả Như chơi lớn khi quyết định phơi da và cắt tóc, không sợ xấu trên màn ảnh. Cô quan niệm việc thay đổi vẻ ngoài không phải là sự đánh đổi mà là trách nhiệm với nghề nghiệp. "Tôi thấy sự đánh đổi này xứng đáng, không có gì phải gọi là hy sinh", Khả Như nói.

Do đặc trưng của thể loại kinh dị, lịch trình ghi hình đảo lộn hoàn toàn so với nhịp sinh học gây ra nhiều khó khăn cho ê-kíp. Khả Như chia sẻ lịch làm việc của cô bắt đầu từ 00h khuya đến 6h sáng hôm sau. Sau khi kết thúc cảnh quay và thực hiện các công đoạn tẩy trang phức tạp, diễn viên chỉ có khoảng 3-4 tiếng để ngủ trước khi bắt đầu ngày ghi hình mới.

Việc thức đêm liên tục trong nhiều tuần, quay cảnh lội mương, ngâm mình dưới nước ở Quỷ nhập tràng 2 khiến sức khoẻ của cô bị bào mòn: “Khó ai đẹp được sau dự án, hầu như ai cũng thay đổi nội tiết tố do stress. Tôi sụt cân, có người tăng cân, nổi mụn và rụng tóc do nhịp sinh học bị xáo trộn hoàn toàn”.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và lịch quay dày đặc, Khả Như nói cô gồng mình duy trì sức khỏe: “Tôi phải chuẩn bị tinh thần, ý chí mạnh mẽ và sức khỏe tốt. Tôi tuyệt đối không cho phép bản thân bệnh vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ của cả ê-kíp, luôn chủ động bổ sung thêm vitamin và thuốc ngay khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi”.

Sau khi Quỷ nhập tràng 2 cán mốc 100 tỷ đồng, Khả Như giữ chuỗi 4 năm liên tiếp đều có phim trên 100 tỷ, cùng với Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (552 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng (hơn 150 tỷ đồng). Cô tự hào về việc đồng nghiệp thường trêu đùa mình có thương hiệu “diễn cho tới chết", không bao giờ buông vai cho đến khi mọi người cảm thấy thực sự hài lòng. Cô xem đây là lời động viên khi được những người trong nghề ghi nhận.

Sau những vai tính cách gai góc, thậm chí ghê gớm, Khả Như tiếp tục khẳng định chỗ đứng với vai chính điện ảnh trong phim kinh dị 18+. Nữ diễn viên nói cô luôn khắt khe đối với kỹ năng diễn xuất của bản thân, không có vai diễn nào là dễ dàng. “Nếu diễn viên khiến khán giả thấy vai diễn đó quá dễ dàng thì có nghĩa là họ đã làm rất trọn vẹn, nhưng thực tế mỗi nhân vật đều là trải nghiệm đầy thử thách”, Khả Như tiếp lời.

Trước khi dự án đạt trăm tỷ, Khả Như nói cô luôn trong tâm thế đối diện doanh thu thành công hay thất bại: “Nếu chẳng may gặp thất bại, tôi lấy đó làm động lực để cố gắng hơn, té chỗ nào thì mình gấp đôi chỗ đó. Việc giữ vững tâm lý và không ngừng nỗ lực là điều cần thiết đối với mọi nghệ sĩ thay vì rơi vào tuyệt vọng”.

Sau hơn 10 năm trầy trật làm nghề và tạo dựng thương hiệu riêng, có vị trí nhất định trong làng điện ảnh, Khả Như vẫn giữ nguyên sự nhiệt huyết và tinh thần "tham việc" như những ngày đầu. Mỗi sáng thức dậy được đi làm là niềm hạnh phúc. Tôi chỉ sợ mình không còn được trao cơ hội để cống hiến.

Là người tham công tiếc việc, Khả Như không phủ nhận khả năng cô liên tục "cày" mảng điện ảnh là vì tiền. "Nếu như mà làm được công việc mình đam mê mà lại kiếm được tiền nữa, điều đó quá hạnh phúc. Có lúc tôi kiệt sức, nhưng cũng phải tiếp tục vì đây là niềm yêu thích", nữ diễn viên trả lời Tiền Phong.

Khi được đặt vấn đề "Khả Như nổi tiếng đến mức không cần đi casting vẫn được đạo diễn tìm đến", cô nói bản thân luôn ý thức sự nghiệp có được như hôm nay là nhờ vào tình cảm và sự ủng hộ của công chúng. Phải có nhiều người yêu thương và ủng hộ, nhà sản xuất mới tin tưởng lựa chọn cô, điều đó giúp cô tin rằng con đường đang theo đuổi là đúng đắn.

Trạch Dương - Nam Lê
