Khả Như giữ kỷ lục 4 năm liên tiếp có phim vượt 100 tỷ đồng

Sau khi Quỷ nhập tràng 2 cán mốc 100 tỷ đồng, Khả Như giữ chuỗi 4 năm liên tiếp đều có phim trên 100 tỷ, cùng với Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (552 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng (hơn 150 tỷ đồng). Cô tự hào về việc đồng nghiệp thường trêu đùa mình có thương hiệu “diễn cho tới chết", không bao giờ buông vai cho đến khi mọi người cảm thấy thực sự hài lòng. Cô xem đây là lời động viên khi được những người trong nghề ghi nhận.